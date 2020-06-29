Джонсон обещал 5 млрд фунтов на поддержку британской экономики

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о программе поддержки экономики страны, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. В ее рамках правительство в Лондоне выделит в общей сложности 5 млрд фунтов (около 5,5 млрд евро), сообщил Джонсон, выступая во вторник, 30 июня, в городе Дадли.

Средства пойдут на модернизацию инфраструктуры, ремонт больниц, дорог, нужды школ, пояснил британский премьер. Он обещал также построить новые больницы, школы и колледжи, отметив, что это поможет созданию рабочих мест. "Мы должны действовать быстро, потому что мы уже увидели, что резко упал ВВП, и знаем, что люди беспокоятся о своих рабочих местах и своем бизнесе", - отметил премьер.

Рекордное за 12 лет падение британского ВВП

ВВП Великобритании снизился в первом квартале 2020 года на 2,2% по сравнению с прошлогодним показателем, отмечает агентство dpa со ссылкой на официальную статистику. По мнению наблюдателей, это самое сильное падение со времени финансового кризиса 2008-2009 годов.

В Великобритании, как и во многих других странах, в связи с пандемией коронавируса весной был введен локдаун. В его рамках временно прекратили работу многие предприятия, магазины, учреждения и организации. По данным международной группы волонтеров Worldometer, Соединенное Королевство занимает пятое место в мире по числу случаев зараженных коронавирусом (более 311 тысяч) и третье место - по количеству смертей в результате заражения (более 43,5 тысяч).

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