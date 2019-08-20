 Джонсон заявил о неготовности заплатить ЕС полную сумму компенсаций по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.08.2019

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Мир

Джонсон заявил о неготовности заплатить ЕС полную сумму компенсаций по "Брекзиту"

На полях саммита G7 Джонсон заявил, что считает нынешний проект договора по "Брекзиту" "мертвым", а предусмотренные в нем компенсации недействительными в случае отсутствия сделки.

Встреча Дональда Туска (слева) и Бориса Джонсона на саммите G7 в Биаррице

Встреча Дональда Туска (слева) и Бориса Джонсона на саммите G7 в Биаррице

В случае выхода Великобритании из состава ЕС без сделки Лондон не будет юридически обязанным заплатить Брюсселю компенсацию в размере 39 млрд фунтов стерлингов (48 млрд долларов), как это предусматривает договор о "Брекзите", согласованный ЕС с правительством экс-премьера Британии Терезы Мэй. Об этом заявил в воскресенье, 25 августа, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита G7 во Франции.

В интервью телеканалу Sky News, опубликованному в тот же день, Джонсон отказался дать прямой ответ на вопрос, говорил ли он уже канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) или президенту Франции Эмманюэлю Макрону о том, что Великобритания не собирается выплачивать ЕС полную сумму компенсаций в случае неурегулированного "Брекзита".

Однако Джонсон отметил, что, по его мнению, "оба вышеназванных европейских лидера понимают, что в случае отсутствия сделки, законных требований о выплате 39 млрд фунтов стерлингов быть не может". При этом глава британского правительства назвал проект соглашения о "Брекзите", выработанного совместно с ЕС его предшественницей на посту премьера Великобритании Тэрезой Мэй, "мертвым".

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Размер компенсаций Великобритании ЕС после "Брекзита"

По информации газеты Daily Mail, во время встречи Джонсона с главой Евросовета Дональдом Туском на полях саммита G7 в воскресенье, "премьер министр (Великобритании. - Ред.) дал понять председателю Евросовета, что Брюссель может получить 9 млрд фунтов стерлингов - или даже меньше, - 7 млрд фунтов стерлинга - если Соединенное Королевство покинет ЕС к дедлайну в день Хеллоуина".

Накануне встречи с Джонсоном Дональд Туск написал на своей странице в Twitter, что надеется на то, что тот не захочет войти в историю под именем "Mr. No Deal".

Со своей стороны, Джонсон отметил в воскресенье, что шансы на заключение сделки по "Брекзиту" на данный момент улучшаются. "Давайте говорить начистоту. В настоящий момент я придерживаюсь мнения, что у нас имеются хорошие шансы заключить договор", - подчеркнул политик в интервью Sky News.

Перед встречей с Туском на полях саммита G7 Джонсон заявил тому же телеканалу, что заключение соглашения по "Брекзиту", "зависит полностью от Евросоюза".

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 03:43

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"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом.  

Ссылки в интернете

Интервью Бориса Джонсона телеканалу Sky News о компесациях по "Брекзиту"

Интервью Бориса Джонсона телеканалу Sky News о компесациях по "Брекзиту"

Сатья в газете Daily Mail относительно компенсаций по "Брекзиту"

Сатья в газете Daily Mail относительно компенсаций по "Брекзиту"

Аудио- и видеофайлы по теме

Борис Джонсон - клоун, эксцентрик или расчетливый игрок?  

Без пяти минут британский премьер Джонсон о Путине, парандже и Брекзите. DW Новости  

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