Джоан Роулинг

Пьеса о Гарри Поттере: мир снова сходит с ума (01.08.2016)

"Поттеромания" в разгаре - в мировую продажу вышла пьеса о приключениях Гарри Поттера. В России ее цена в среднем составит 1700 рублей. Планируете ли вы прочесть пьесу и как вы относитесь к саге о волшебнике?