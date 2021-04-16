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Джоан Роулинг

Джоан Роулинг - британская писательница, автор серии романов про Гарри Поттера.

Журнал Forbes назвал Роулинг первым человеком, который стал долларовым миллиардером благодаря писательской деятельности.

A man holds a portrait of Russian opposition leader Alexei Navalny during a demonstration in solidarity with political prisoners on March 6, 2021 in Lisbon. - Belarus said it had requested the extradition of exiled opposition leader Svetlana Tikhanovskaya, who was forced from the country during a crackdown on critics of leader Alexander Lukashenko. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

Письмо Путину: мировые знаменитости вступились за Навального 16.04.2021

Письмо в поддержку Алексея Навального подписали Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу и еще десятки знаменитых писателей, артистов и ученых.
Author J.K. Rowling signs copies of 'Harry Potter and the Deathly Hallows' for 1,600 public school children at the Kodak Theatre. Los Angeles, October 15, 2007. Photo by Lionel Hahn +++(c) dpa - Report+++

Джоан Роулинг перешла на русский язык во время перепалки в Twitter 01.12.2018

Английская писательница, автор книг о "Гарри Поттере", написала твит на русском в ходе стычки с Арроном Бэнксом - одним из крупнейших доноров "Брекзита".
HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS, Daniel Radcliffe, Kenneth Branagh, 2002, (c) Warner Brothers/courtesy Everett Collection | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Волшебный реквизит Гарри Поттера (фото) 27.11.2018

В Потсдам привезли костюмы, волшебные палочки и другой реквизит со съемок фильмов о Гарри Поттере. Здесь проходит крупнейшая выставка о фантастическом мире Джоан Роулинг.

Albert Einstein 1935 before his departure for Bermuda UnitedArchives00926789 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Albert Einstein 1935 Before His Departure for Bermuda UnitedArchives00926789 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: Imago/United Archives International

Знаменитости, талант которых заметили не сразу 07.08.2017

Путь к славе нередко усеян многочисленными препятствиями. И не каждый талант признают другие. Во всяком случае, не сразу. Каким знаменитостям пришлось долго этого ждать?
Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny und seine Frau Julia nehmen am 26.02.2017 in Moskau (Russland) an einem Gedenkmarsch für den ermordeten Oppositionspolitiker Boris Nemzow teil. Nemzow wurde am 27.02.2015 in Moskau von einem unbekannten Täter erschossen. Foto: Ivan Sekretarev/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Time назвал Навального в числе 25 влиятельнейших лиц интернета 26.06.2017

Российский политик Алексей Навальный вошел в число 25 влиятельнейших лиц интернета по версии Time. По мнению журнала, активист "прорвал информационную блокаду Кремля".

"Мы все еще живы" (25.11.2016) 25.11.2016

Микроблог девочки из восточного Алеппо привлек внимание десятков тысяч людей.

Пьеса о Гарри Поттере: мир снова сходит с ума (01.08.2016) 01.08.2016

"Поттеромания" в разгаре - в мировую продажу вышла пьеса о приключениях Гарри Поттера. В России ее цена в среднем составит 1700 рублей. Планируете ли вы прочесть пьесу и как вы относитесь к саге о волшебнике?
30.07.2016 Competition winner Fran Plagge (R) is the first to receive a copy of the book of the play of Harry Potter and the Cursed Child parts One and Two at a bookstore in London, Britain July Copyright: Reuters/N. Hall

Гарри Поттер: 19 лет спустя 01.08.2016

Теперь знаменитый волшебник ходит на работу и занимается воспитанием собственных детей. Что еще происходит в его жизни? Подробности - в новой книге Джоан Роулинг.
SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 21: Harry Potter fans rush to read the opening lines of the new and final novel by author J.K. Rowling, 'Harry Potter and the Deathly Hallows' during a fans day at The Carriage Works on July 21, 2007 in Sydney, Australia. Rowlings announced that it will be the seventh and final novel in the Harry Potter series. The book went on sale in Australia at 9.01am on July 21, with children's and adults' hardbacks, an audio book and a deluxe gift edition being published simultaneously across the world. The previous publication in the series, 'Harry Potter and the Half-Blood Prince,' sold over two million copies in Britain alone on its day of release. (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)

Новые истории о Гарри Поттере 11.12.2014

12 декабря выходят новые главы "Поттерианы". На сей раз это короткие истории.
FILE- In this file film publicity image released by Warner Bros. Pictures, from left, Emma Watson, Rupert Grint and Daniel Radcliffe are shown in a scene from Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2. (AP Photo/Warner Bros. Pictures, Jaap Buitendijk, File)

В Кельне покажут очки Гарри Поттера 02.10.2014

Большинство экспонатов на кельнской выставке предметов реквизита, которые использовались на съемках фильмов о Гарри Поттере, являются подлинниками.
Der britisch-indische Autor Salman Rushdie stellt seine Autobiografie in Berlin vor. Copyright: DW/H. Kiesel

Салман Рушди удостоен высшей литературной премии Дании 18.08.2014

Британский писатель отметил, что для него большая честь получить награду, носящую имя Ганса-Христиана Андерсена. Работы великого сказочника всегда стимулировали его воображение.
Buchcover Die Märchen von Beedle dem Barden von J.K. Rowling***Das Coverbild darf nur in Zusammenhang mit einer Buchbesprechung verwendet werden***

Книга недели: "Сказки барда Бидля" 15.12.2008

Новая книга Джоан К. Роулинг "Сказки барда Бидля" расходится миллионными тиражами. По словам писательницы, это ее прощание с волшебным миром, в котором она прожила последние 17 лет.
A Harry Potter fan dressed as a wizard queue's outside Waterstone's bookshop in central London to be some of the first to get hold of J K Rowling's new book 'Harry Potter and the Deathly Hallows', Thursday, July 19, 2007. The seventh and final book in JK Rowling's series will be released just after midnight on Friday, July 20. 2007. (AP Photo/Sang Tan)

Поклонников Гарри Поттера ожидает бессонная ночь 19.07.2007

А именно, ночь на субботу 21 июля. Ровно через минуту после полуночи, в Великобритании выйдет новая, седьмая по счету книга Джоан Роулинг из этой серии.
Mit einem Zauberhut versehen, verkauft Nadine Koehler am Samstag, 25. Oktober 2003, in einer Fussgaengerzone in Kiel die Obdachlosenzeitung Hempels. Wie in dieser Zeitschrift erscheint in weiteren 19 Strassenmagazinen in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz der Vorabdruck des ersten Kapitels des neuen Harry-Potter-Romans Harry Potter und der Orden des Phoenix. Die deutsche Uebersetzung des Buches ist ab dem 8. November 2003 erhaeltlich. (AP Photo/Heribert Proepper)

Немцы спорят о Гарри Поттере 27.11.2003

О книгах Джоанны Роулинг только в Германии написано уже 30 книг и более 150 научных статей. Выход пятого тома, а точнее – аттракцион продаж, сопровождался упражнениями в магии. Каковы последствия?
Brothers Phillip,11, left, and Joseph, 7, start to read the new Harry Potter book 'The Order of the Phoenix' by Author J.K. Rowling, Saturday June 21, 2003, after they received one of the first copies at Waterstone's book store in central London. 'The Order of the Phoenix' the fith Harry Potter book has caused huge interest and went on sale at midnight Friday. (AP Photo/Adam Butler)

Бескнижные маугли и Гарри Поттер-5 22.06.2003

Джоан Роулинг: "Если вы пишете детские книги, вы должны быть беспощадным убийцей" / Лишь каждый пятый родитель в Германии читает детям перед сном.

Джоан Роулинг зарабатывает больше Мадонны 02.01.2003