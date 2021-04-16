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Джоан Роулинг - британская писательница, автор серии романов про Гарри Поттера.
Журнал Forbes назвал Роулинг первым человеком, который стал долларовым миллиардером благодаря писательской деятельности.
Письмо в поддержку Алексея Навального подписали Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу и еще десятки знаменитых писателей, артистов и ученых.
Английская писательница, автор книг о "Гарри Поттере", написала твит на русском в ходе стычки с Арроном Бэнксом - одним из крупнейших доноров "Брекзита".
В Потсдам привезли костюмы, волшебные палочки и другой реквизит со съемок фильмов о Гарри Поттере. Здесь проходит крупнейшая выставка о фантастическом мире Джоан Роулинг.
Путь к славе нередко усеян многочисленными препятствиями. И не каждый талант признают другие. Во всяком случае, не сразу. Каким знаменитостям пришлось долго этого ждать?
Российский политик Алексей Навальный вошел в число 25 влиятельнейших лиц интернета по версии Time. По мнению журнала, активист "прорвал информационную блокаду Кремля".
Микроблог девочки из восточного Алеппо привлек внимание десятков тысяч людей.
"Поттеромания" в разгаре - в мировую продажу вышла пьеса о приключениях Гарри Поттера. В России ее цена в среднем составит 1700 рублей. Планируете ли вы прочесть пьесу и как вы относитесь к саге о волшебнике?
Теперь знаменитый волшебник ходит на работу и занимается воспитанием собственных детей. Что еще происходит в его жизни? Подробности - в новой книге Джоан Роулинг.
12 декабря выходят новые главы "Поттерианы". На сей раз это короткие истории.
Большинство экспонатов на кельнской выставке предметов реквизита, которые использовались на съемках фильмов о Гарри Поттере, являются подлинниками.
Британский писатель отметил, что для него большая честь получить награду, носящую имя Ганса-Христиана Андерсена. Работы великого сказочника всегда стимулировали его воображение.
Новая книга Джоан К. Роулинг "Сказки барда Бидля" расходится миллионными тиражами. По словам писательницы, это ее прощание с волшебным миром, в котором она прожила последние 17 лет.
А именно, ночь на субботу 21 июля. Ровно через минуту после полуночи, в Великобритании выйдет новая, седьмая по счету книга Джоан Роулинг из этой серии.
О книгах Джоанны Роулинг только в Германии написано уже 30 книг и более 150 научных статей. Выход пятого тома, а точнее – аттракцион продаж, сопровождался упражнениями в магии. Каковы последствия?
Джоан Роулинг: "Если вы пишете детские книги, вы должны быть беспощадным убийцей" / Лишь каждый пятый родитель в Германии читает детям перед сном.
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