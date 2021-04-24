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Джакарта

In this photo released by Indonesian Presidential Palace, Myanmar's Senior General Min Aung Hlaing, left, is greeted by an unidentified Indonesian officials upon arrival at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang on the outskirts of Jakarta, Indonesia, Saturday, April 24, 2021. Southeast Asian leaders are to meet Myanmar's top general and coup leader in an emergency summit in Indonesia Saturday, and are expected to press calls for an end to violence by security forces that has left hundreds of protesters dead as well as the release of Aung San Suu Kyi and other political detainees. (Rusman/Indonesian Presidential Palace via AP)

АСЕАН договорилась с главой хунты в Мьянме о прекращении насилия 24.04.2021

На саммите АСЕАН в Джакарте достигнута договоренность с главой путчистов в Мьянме о прекращении насилия в стране. Однако речи об освобождении политзаключенных не идет.
09.01.2021, Indonesien, Jakarta: Der Chef des Nationalen Such- und Rettungsdienstes (BASARNAS) Bagus Puruhito (2.v.r) steht mit seinen Mitarbeitern neben einem Behältnis mit Trümmern, die im Wasser vor der Insel Java gefunden wurden, wo ein Passagierjet der Fluggesellschaft Sriwijaya Air kurz nach dem Start den Kontakt zur Flugsicherung verloren hat. Foto: Dita Alangkara/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

На месте крушения индонезийского самолета найдены фрагменты тел 10.01.2021

Возле морского побережья у столицы Индонезии Джакарты найдены вещи, относившиеся к багажу погибших пассажиров. Полиция ведет работу по идентификации погибших.
Indonesian soldiers are seen at Soekarno-Hatta International Airport after Sriwijaya Air plane with more than 50 people on board lost contact after taking off, in Tangerang, near Jakarta, Indonesia, January 9, 2021. REUTERS/Willy Kurniawan

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет 09.01.2021

Самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. На борту были 62 человека.
A person holds a sign reading The DPR's failed omnibus law product, as university students protest the government's labour reforms bill in Jakarta, Indonesia, October 7, 2020. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana TPX IMAGES OF THE DAY

Сотни протестующих против реформ в сфере труда задержаны в Индонезии 08.10.2020

Митингующие в Джакарте пытались прорваться к президентскому дворцу. По данным СМИ, на улицы по всей Индонезии вышли десятки тысяч человек.

FORT LAUDERDALE, - MARCH 11: A Southwest Boeing 737 Max 8 enroute from Tampa prepares to land at Fort Lauderdale-Hollywood International Airport on March 11, 2019 in Fort Lauderdale, Florida. Boeing's stock dropped today after a second deadly crash involving the Boeing 737 Max 8, the newest version of its most popular jetliner.(Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Крушение индонезийского Boeing 737 Max объяснили сочетанием девяти факторов 25.10.2019

Следователи связали катастрофу с недостатками конструкции самолета, слабой подготовкой пилотов и проблемами с обслуживанием судна.
Police disperse protesters at Tanah Abang in Jakarta, Indonesia May 22, 2019 in this photo taken by Antara Foto. Antara Foto/Galih Pradipta/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY

В Индонезии не стихают протесты из-за президентских выборов 23.05.2019

Вторую ночь подряд в Джакарте происходят столкновения манифестантов с полицией. Протестующие недовольны результатами президентских выборов.
FILE - In this Tuesday, March 26, 2019 file photo, supporters of presidential candidate Prabowo Subianto cheer during his campaign rally in Bali, Indonesia. Nearly 193 million Indonesians are eligible to vote in presidential and legislative elections on Wednesday. President Joko Widodo, the first Indonesian president from outside the Jakarta elite, is competing against Prabowo Subianto, a former special forces general from the era of authoritarian rule under military dictator Suharto. (AP Photo/Firdia Lisnawati, File) |

Выборы президента в Индонезии: уживутся ли вместе ислам и реформы? 17.04.2019

Индонезия выбирает нового президента. Большое влияние на предвыборную борьбу оказала растущая исламизация жителей страны. Несет ли она в себе опасность для демократических реформ?
A Lion Air commercial plane lands at the Mutiara Sis Al Jufri airport in Palu, Indonesia's Central Sulawesi on October 7, 2018, following the September 28 earthquake and tsunami. - Aid poured into disaster-ravaged Palu after days of delays as efforts ramped up to reach 200,000 people in desperate need following a deadly quake-tsunami in the Indonesian city. (Photo by ADEK BERRY / AFP) (Photo credit should read ADEK BERRY/AFP/Getty Images)

Пассажирский самолет упал в море в Индонезии 29.10.2018

Связь с самолетом авиалиний Lion Air была потеряна через 13 минут после взлета. Он выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг. По разным данным, на борту до 189 пассажиров и членов экипажа.
17.12.2017 December 17, 2017 - Central Jakarta, Jakarta, Indonesia - Jakarta, 17 December 2017 : Arround 30,000 of muslims gathered at monas held demonstration to protest donald trump about his aclnowledge jerusalem the capital city of Israel. The oration concentrateninside monas with yel yel to free palestine |

В Индонезии массово протестуют против решения Трампа по Иерусалиму 17.12.2017

Около 80 тысяч человек провели в Джакарте демонстрацию против решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Демонстранты призывали к бойкоту американских и израильских товаров.
Ein Banner 1. Mai DGB-Jugend ist am 01.05.2017 in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) ist am 01.05.2017 in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) bei der zentralen Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zu sehen, Foto: Ina Fassbender/dpa | Verwendung weltweit

Такой разный Первомай (фотогалерея) 01.05.2017

Первое мая отмечают по всему миру - от Нью-Йорка до Джакарты. Повод почти везде один и тот же - защита прав работников. И везде проводят демонстрации! Но иногда и монстрации...
Police, Red Cross and rescue workers search for victims after a fire ripped through a boat carrying tourists to islands north of the capital, at Muara Angke port in Jakarta, Indonesia January 1, 2017. REUTERS/Darren Whiteside

В Индонезии десятки людей погибли из-за пожара на пассажирском судне 01.01.2017

Как минимум 23 человека погибли, 17 пострадали в Индонезии в результате пожара на судне с 230 пассажирами на борту. Оно направлялось из Джакарты к курортному острову Тидунг.
Bildunterschrift:Elite Indonesian police commando belonging to Densus 88 detain a man following a raid in the house of a suspected terrorist in Cirebon, located in western Java island, on January 15, 2016 following the January 14, 2016 bomb attacks in Jakarta. Indonesian police launched raids across the country on January 15, 2016 in the wake of deadly coordinated attacks. The January 14, 2016 combination of suicide bombings and shootings in the capital left five attackers and two other people dead. Two dozen other people were wounded -- three foreigners, six police officers and the rest Indonesian civilians. / AFP / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images) Getty images/AFP/Str

В Индонезии задержаны 12 предполагаемых членов ИГ 16.01.2016

После терактов в Джакарте индонезийская полиция задержала 12 подозреваемых в причастности к "Исламскому государству". Власти страны заблокировали ряд сайтов и блогов с экстремистским содержанием.
14.01.2016 *** Police officers react near the site of a blast in Jakarta, Indonesia, January 14, 2016. Several explosions went off and gunfire broke out in the centre of the Indonesian capital on Thursday and police said they suspected a suicide bomber was responsible for at least one the blasts. REUTERS/Darren Whiteside © Reuters/D. Whiteside

Взрывы в Джакарте: почему Индонезия стала мишенью террористов? 14.01.2016

14 января в столице Индонезии произошла серия терактов, унесших жизни нескольких человек. О том, какую роль в стране играют исламистские группировки, DW рассказал политолог Феликс Хайдук.
14.01.2016+++ Indonesian police take position and aim their weapons as they pursue suspects outside a cafe after a series of blasts hit the Indonesia capital Jakarta on January 14, 2016. A series of bombs killed at least three people in the Indonesian capital Jakarta on January 14, with shots fired outside a cafe as police moved in, an AFP journalist at the scene said. AFP PHOTO / Bay ISMOYO / AFP / BAY ISMOYO (Photo credit should read BAY ISMOYO/AFP/Getty Images) +++ (C) Getty Images/AFP/B. Ismoyo

ИГ взяла на себя ответственность за теракты в Индонезии 14.01.2016

В столице Индонезии в результате серии терактов погибли не менее семи человек. Полиция утверждает, что боевики уничтожены, ситуация в деловом центре Джакарты находится под контролем.
14.01.2016 *** Police officers react near the site of a blast in Jakarta, Indonesia, January 14, 2016. Several explosions went off and gunfire broke out in the centre of the Indonesian capital on Thursday and police said they suspected a suicide bomber was responsible for at least one the blasts. REUTERS/Darren Whiteside © Reuters/D. Whiteside

Серия взрывов и стрельба в Джакарте: есть жертвы 14.01.2016

В центре столицы Индонезии прогремели несколько взрывов и были слышны выстрелы. Есть погибшие.
30.06.2015 *** MEDAN, June 30, 2015 (Xinhua) -- Security members work at the crash site of an Indonesian military plane Hercules C-130 in the capital of North Sumatra province Medan, Indonesia, on June 30, 2015. Some 113 people were feared dead after a military plane carrying them crashed into the downtown of Indonesia's North Sumatra capital city of Medan, the country's Air Force chief said on Tuesday. (Xinhua/Haryono) XINHUA /LANDOV

Число погибших при крушении самолета в Индонезии превысило 140 человека 01.07.2015

В самолете, летевшем из Джакарты на остров Натуна, находились военные и члены их семей. Также погибли люди, находившиеся в момент катастрофы на земле.
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