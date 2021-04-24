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На саммите АСЕАН в Джакарте достигнута договоренность с главой путчистов в Мьянме о прекращении насилия в стране. Однако речи об освобождении политзаключенных не идет.
Возле морского побережья у столицы Индонезии Джакарты найдены вещи, относившиеся к багажу погибших пассажиров. Полиция ведет работу по идентификации погибших.
Самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. На борту были 62 человека.
Митингующие в Джакарте пытались прорваться к президентскому дворцу. По данным СМИ, на улицы по всей Индонезии вышли десятки тысяч человек.
Следователи связали катастрофу с недостатками конструкции самолета, слабой подготовкой пилотов и проблемами с обслуживанием судна.
Вторую ночь подряд в Джакарте происходят столкновения манифестантов с полицией. Протестующие недовольны результатами президентских выборов.
Индонезия выбирает нового президента. Большое влияние на предвыборную борьбу оказала растущая исламизация жителей страны. Несет ли она в себе опасность для демократических реформ?
Связь с самолетом авиалиний Lion Air была потеряна через 13 минут после взлета. Он выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг. По разным данным, на борту до 189 пассажиров и членов экипажа.
Около 80 тысяч человек провели в Джакарте демонстрацию против решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Демонстранты призывали к бойкоту американских и израильских товаров.
Первое мая отмечают по всему миру - от Нью-Йорка до Джакарты. Повод почти везде один и тот же - защита прав работников. И везде проводят демонстрации! Но иногда и монстрации...
Как минимум 23 человека погибли, 17 пострадали в Индонезии в результате пожара на судне с 230 пассажирами на борту. Оно направлялось из Джакарты к курортному острову Тидунг.
После терактов в Джакарте индонезийская полиция задержала 12 подозреваемых в причастности к "Исламскому государству". Власти страны заблокировали ряд сайтов и блогов с экстремистским содержанием.
14 января в столице Индонезии произошла серия терактов, унесших жизни нескольких человек. О том, какую роль в стране играют исламистские группировки, DW рассказал политолог Феликс Хайдук.
В столице Индонезии в результате серии терактов погибли не менее семи человек. Полиция утверждает, что боевики уничтожены, ситуация в деловом центре Джакарты находится под контролем.
В центре столицы Индонезии прогремели несколько взрывов и были слышны выстрелы. Есть погибшие.
В самолете, летевшем из Джакарты на остров Натуна, находились военные и члены их семей. Также погибли люди, находившиеся в момент катастрофы на земле.
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