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ПолитикаИндонезия

Индонезия празднует День независимости в будущей столице

Евгений Жуков
17 августа 2024 г.

Власти Индонезии собираются перенести столицу страны из перенаселенной Джакарты, медленно погружающейся в море. Столичный статус получит новый город Нусантара, который строят на краю джунглей.

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Президент Индонезии Джоко Видодо, его жена и избранный президент Прабово Субианто на праздновании Дня независимости в Нусантаре
Президент Индонезии Джоко Видодо, его жена и избранный президент Прабово Субианто на праздновании Дня независимости в НусантареФото: Willy Kurniawan/REUTERS

Празднование Дня независимости Индонезии впервые проводилось в будущей столице страны - еще только строящемся городе Нусантара на острове Борнео (Калимантан). В церемонии, в субботу, 17 августа, приняли участие уходящий со своего поста президент Джоко Видодо и его преемник Прабово Субианто, а также члены кабинета министров и представители армии.

По первоначальным планам, на торжества в Нусантару должны были приехать 8000 гостей, но из-за нехватки жилья и продолжающихся строительных работ их список пришлось сократить до 2000 человек.

Уже несколько дней назад президент Джоко Видодо провел в Нусантаре первое заседание правительства.

Перенос столицы из уходящей под море Джакарты

О переносе столицы из Джакарты на острове Ява было объявлено в 2019 году. Основной причиной называлось то, что Джакарта перенаселена и находится под угрозой погружения в море, а большая часть города уже находится ниже уровня моря. По расчетам, к 2050 году может оказаться затопленным вся северная часть Джакарты. К отрицательным сторонам старой столицы, насчитывающей 11 млн жителей (а включая окрестности - почти 34 млн), относят также хаос на дорогах и смог.

Нусантара находится примерно в двух часах полета на северо-восток от Джакарты в провинции Восточный Калимантан на индонезийской части острова Борнео. Строительные работы по созданию нового города начались в 2022 году. Изначально планировалось, что официально столица переедет ко Дню независимости, 17 августа, однако строительство затянулось, среди прочего, из-за отсутствия иностранных инвестиций и земельных споров.

Предполагается, что указ о присвоении Нусантаре столичного статуса может подписать уже новый президент, который вступит в должность в октябре, а полностью проект может быть завершен лишь в 2045 году.

Экологи предупреждают, что строительство города может ускорить вырубку джунглей в одном из крупнейших в мире регионов с тропическими лесами.

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