 Сотни протестующих против реформ в сфере труда задержаны в Индонезии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.10.2020

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Мир

Сотни протестующих против реформ в сфере труда задержаны в Индонезии

Митингующие в Джакарте пытались прорваться к президентскому дворцу. По данным СМИ, на улицы по всей Индонезии вышли десятки тысяч человек.

Протестующие в Джакарте

Протестующие в Джакарте

Полиция в ряде городов Индонезии в четверг, 8 октября, применила силу для разгона митингующих, третий день подряд выходящих на улицы в знак протеста против реформ в сфере труда. Демонстрация возле президентского дворца в Джакарте переросла в столкновения с полицией, передает агентство AP.

Участники акции, включая студентов и работников ряда предприятий, забросали правоохранителей камнями и пустыми бутылками, а также подожгли один из полицейских постов. Блюстители порядка применили слезоточивый газ и водометы, пытаясь оттеснить митингующих от резиденции. Президента Джоко Видодо во дворце не было, он находился в рабочей поездке по провинции Центральный Калимантан. Митингующие требовали от него издать чрезвычайный указ, отменяющий реформы.

Только в Джакарте задержаны 400 человек

Как сообщил агентству AFP глава отдела по связям с общественностью полиции Индонезии Юсри Юнус, за минувшие два дня в Джакарте задержаны 400 демонстрантов, среди них много молодежи. По его словам, задержанным вменяется в вину подстрекательство к беспорядкам. "В настоящий момент их допрашивают", - заявил Юнус, добавив, что ситуация в столице "взята под контроль".

Столкновения с демонстрантами в Банюмасе

Столкновения с демонстрантами в Банюмасе

Столкновения также прошли в Джокьякарте, Медане, Макасаре, Манадо и Бандунге. По сведениям агентства dpa, есть раненые. СМИ отмечают, что по всей стране на улицы вышли десятки тысяч человек.

Демонстрации в стране запрещены - как отмечают официальные структуры, в связи с пандемией. По сведениям dpa, хакеры взломали сайт двухпалатного парламента, разместив на нем запись: "Совет предателей".

Продвигаемые властями реформы предполагают ряд изменений в трудовом и налоговом законодательстве, а также отказ от некоторых требований к охране окружающей среды. Парламент 5 октября утвердил законопроект о "создании рабочих мест", который, по заверениям правительства, призван привлечь инвестиции и уменьшить бюрократическую волокиту для бизнеса. Противники изменений, однако, говорят, что они приведут к сокращению выходных пособий, отмене ограничений на физический труд иностранных рабочих, увеличат использование аутсорсинга и повлекут за собой более широкое применение почасовой оплаты.

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    Автор: Марина Барановская


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