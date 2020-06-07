 Десятки человек задержаны после субботней демонстрации в Берлине | Новости из Германии о Германии | DW | 07.06.2020

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Германия

Десятки человек задержаны после субботней демонстрации в Берлине

На Александерплац в Берлине прошла мирная акция против расизма. Через час поблизости начались беспорядки. Пострадали 28 полицейских, около 100 человек были задержаны за нарушение общественного порядка.

Полицейские в Берлине, 6 июня 2020 года

Полицейские в Берлине, 6 июня 2020 года

Правоохранители в субботу, 6 июня, задержали 93 человека в Берлине за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам полиции и нападение на них. Это произошло после массовой акции в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").

Само субботнее мероприятие на площадь Александерплац прошло мирно и собрало около 15 000 человек. Многие их участников соблюдали правила социального дистанцирования, подчеркнули в полиции. Порядок обеспечивали около 800 правоохранителей.

Через час после окончания акции несколько сотен человек собрались в районе станции Берлин-Александерплац. Один из них был задержан за повреждение автомобиля экстренных служб. После этого остальные принялись забрасывать полицейских и прохожих камнями и бутылками. 28 правоохранителей получили ранения.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда и протесты против расизма

Движение Black Lives Matter, возникшее в 2013 году, выступает против насилия в отношении темнокожих. Акции последних недель начались после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США. В частности, 6 июня протесты общей численностью в сотни тысяч участников состоялись в целом ряде городов на нескольких континентах.

Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 9 минут давил ему коленом на горло. Гибель 46-летнего афроамериканца получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Все четверо полицейских уволены. Главный фигурант арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а трем остальным - в пособничестве убийству.

Трагедия в крупнейшем городе Миннесоты вызвала массовые протесты в стране против расизма и полицейского насилия. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США был введен комендантский час, а для подавления беспорядков задействованы солдаты Национальной гвардии.

Смотрите также:

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    Десятки тысяч людей в США протестуют против полицейского произвола после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в результате насильственных действий белого полицейского. Демонстранты по всей стране выходят на акции с плакатами "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны"), "Прекратите нас убивать", "Я не могу дышать" и "Я следующий?".

  • Демонстрация в Окленде

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Прекратить полицейское насилие"

    Участники демонстрации в Окленде несут плакат, напоминающий о гибели афроамериканцев в результате жестокости белых полицейских в разные годы: в Окленде в 2009 году, в Фергюсоне - в 2014-м, в Балтиморе - в 2015-м. Каждая из этих смертей вызвала большой резонанс в американском обществе и повлекла за собой массовые протесты.

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    Демонстранты требуют наказать сотрудников полиции, причастных к трагедии. Четверо белых полицейских, задерживавших Флойда, уволены. Душивший его полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. В отношении трех других следственные действия продолжаются. Между тем судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение сотрудником полиции.

  • Демонстранты с руками, заведенными за спину, лежат на Тайм-Сквер

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Лечь на землю, руки за спину и не двигаться"

    Участники мирного протеста в Нью-Йорке лежат на Тайм-Сквер с руками, заведенными за спину, - именно в этой позе лежал на асфальте Джордж Флойд, в то время как полицейский в течение почти 9 минут душил его коленом.

  • Полицейские задерживают демонстрантов

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    Изначально мирные протесты постепенно начали перерастать в стычки с полицией. Многие свидетели отмечали жесткие действия полицейских по отношению к демонстрантам. Фотографии и видео столкновений полицейских с протестующими и задержания с применением дубинок и резиновых пуль заполнили социальные сети.

  • Полицейский надевает наручники на корреспондента CNN.

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    Журналисты, освещавшие протесты в США, нередко становились объектами атак со стороны полиции. 31 мая в Миннеаполисе обстреляли съемочную группу DW, днем ранее от резиновых пуль пострадали сотрудники агентства Reuters. Правоохранители также неоднократно задерживали журналистов. На фотографии полицейский надевает наручники на корреспондента CNN. Атаковали журналистов и демонстранты.

  • Протестующий на фоне пожара

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    От мирных протестов - к беспорядкам и хаосу

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  • Военная техника и солдаты Нацгвардии в Миннеаполисе

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  • Ашраф Хакими из дортмундской Боруссии написал на футболке Justice for George Floyd (Правосудие для Джорджа Флойда)

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    С акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе выступил ряд футболистов бундеслиги во время матчей 30-31 мая. На фото - Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии" с надписью на футболке "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда"). Подобные акции запрещены уставами бундеслиги и ФИФА, но руководство последней пообещало не штрафовать футболистов.

  • Полицейские стоят на одном колене перед протестующими

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Извинения за полицейский произвол

    Сотрудники в Нью-Йорке и штатах Орегон, Флорида, Айова и Кентукки, которых отправили наблюдать за демонстрациями, встали на колено перед протестующими, выразив таким образом солидарность с жертвами расизма и принеся извинения за полицейский произвол.

  • Участница акции в Берлине

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Нет правосудия - нет мира"

    Акции солидарности с жертвами расизма и полицейского произвола прошли в ряде крупных европейских городов. На фото - участница демонстрации в Берлине держит плакат с надписью "Нет правосудия - нет мира".

  • Участники демонстрации в Афинах держат плакаты с буквами, образовывающими предложение Я не могу дышать

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстрация в память о Джордже Флойде прошла в Афинах

    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


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