Десятки человек задержаны после субботней демонстрации в Берлине

Правоохранители в субботу, 6 июня, задержали 93 человека в Берлине за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам полиции и нападение на них. Это произошло после массовой акции в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").

Само субботнее мероприятие на площадь Александерплац прошло мирно и собрало около 15 000 человек. Многие их участников соблюдали правила социального дистанцирования, подчеркнули в полиции. Порядок обеспечивали около 800 правоохранителей.

Через час после окончания акции несколько сотен человек собрались в районе станции Берлин-Александерплац. Один из них был задержан за повреждение автомобиля экстренных служб. После этого остальные принялись забрасывать полицейских и прохожих камнями и бутылками. 28 правоохранителей получили ранения.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда и протесты против расизма

Движение Black Lives Matter, возникшее в 2013 году, выступает против насилия в отношении темнокожих. Акции последних недель начались после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США. В частности, 6 июня протесты общей численностью в сотни тысяч участников состоялись в целом ряде городов на нескольких континентах.

Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 9 минут давил ему коленом на горло. Гибель 46-летнего афроамериканца получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Все четверо полицейских уволены. Главный фигурант арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а трем остальным - в пособничестве убийству.

Трагедия в крупнейшем городе Миннесоты вызвала массовые протесты в стране против расизма и полицейского насилия. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США был введен комендантский час, а для подавления беспорядков задействованы солдаты Национальной гвардии.

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