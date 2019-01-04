Десантное судно ВМС США зашло в Черное море

Доковый десантный корабль 6-го флота ВМС США "Форт-Макгенри" USS FortMcHenry (LSD 43) вошел в акваторию Черного моря, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор в воскресенье, 6 января. Судно будет проводить совместные операции с союзниками и партнерами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, сообщается на сайте американских морских сил в Европе и Африке (NAVEUR-NAVAF).

Корабль предназначен для десантирования морской пехоты и боевой техники, оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием, на его борту размещаются 500 морпехов, а в доковой камере могут находиться пять транспортных катеров.

По словам командующей 6-м флотом вице-адмирала Лизы М. Франчетти, "наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют гибкость и возможности сил 6-го флота США". Военно-морской флот США регулярно действует в Черном море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Монтрё, уточняется в сообщении.

Согласно Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году, пребывание военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря не может длиться дольше 21 суток.

Корабли России и США в Черном море

Корабли ВМС США регулярно заходят в Черное море, на протяжении 2018 года это делали пять различных судов 6-го флота ВМС США. Рейды американских военных судов участились после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Корабли ВМС США также принимали участие в совместных учениях с союзниками по НАТО.

В свою очередь, Россия систематически наращивает свое военное присутствие в регионе, используя полуостров Крым как основной плацдарм. Сегодня только в Крыму дислоцируются около 28 000 российских военнослужащих, а Черноморский флот оснащается новыми подводными лодками и фрегатами с крылатыми ракетами дальнего радиуса действия.

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