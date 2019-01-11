 Депутаты Европарламента призывают британцев отказаться от ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 14.01.2019

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Европа

Депутаты Европарламента призывают британцев отказаться от "Брекзита"

Накануне голосования в Лондоне по соглашению о выходе из ЕС более ста евродепутатов обращаются в открытом письме к британцам, призывая отменить "Брекзит".

Противник Брекзита в Лондоне (фото из архива)

Противник "Брекзита" в Лондоне (фото из архива)

Незадолго до голосования в британском парламенте о соглашении по выходу Великобритании из состава ЕС более ста депутатов Европарламента решили обратится с открытым письмом к гражданам Соединенного Королевства. Европарламентарии призывают британцев отказаться от "Брекзита", сообщают в понедельник, 14 января, издания медиаконцерна Funke Mediengruppe.

"В интересах будущих поколений мы просим вас переосмыслить выход из ЕС", - цитируют издания проект обращения, которое должно быть опубликовано в начале недели в Великобритании. В случае отмены "Брекзита" депутаты заявляют о готовности "сотрудничать для реформирования и улучшения ЕС".

Контекст

Лондон может в одностороннем порядке отказаться покидать ЕС, пока соглашение с Брюсселем не заключено официально, считают в Люксембурге. Британский парламент начал дебаты по "Брекзиту". (04.12.2018)

Исторический саммит Евросоюза по "Брекзиту" закончился, соглашение о выходе Великобритании из ЕС готово. Но проблемы не решены. Пока что от "Брекзита" есть лишь проигравшие, уверен Бернд Ригерт. (26.11.2018)

"Мы хотим послать сигнал народу, а также Палате общин и дать понять: если британцы решат остаться, то им будут рады", - заявил евродепутат от немецкого Христианско-демократического Союза (ХДС) Петер Лизе (Peter Liese), также подписавший это письмо.

Лондон может остановить "Брекзит"?

4 декабря генеральный адвокат Европейской судебной палаты (ЕСП) в Люксембурге Мануэль Кампос Санчес-Бордона заявил, что вплоть до заключения соглашения Лондон может в одностороннем порядке отказаться от "Брекзита". Эксперт ЕСП представил свое разъяснение после обращения из шотландского суда. Заключения ЕСП носят рекомендательный характер, судьи не обязаны их исполнять. Еврокомиссия и Совет Европейского Союза считают, что процедура выхода может быть остановлена только единогласным решением Совета ЕС.

25 ноября 2018 года главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе одобрили согласованный ранее 585-страничный договор о выходе Великобритании из ЕС. На встрече была также подписана политическая декларация, регулирующая отношения между Брюсселем и Лондоном после "Брекзита".

В декабре прошлого года в британском парламенте прошли пятидневные дебаты, но голосование в Палате общин о соглашении по "Брекзиту", первоначально запланированное на 11 декабря, было перенесено и состоится 15 января. Выход Великобритания из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.

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  • Тереза Мэй

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    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

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    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

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  • Флаг ЕС

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    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

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    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту"

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Статья WAZ

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