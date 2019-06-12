День России на фоне протестов и насилия (фотогалерея)

В Москве 12 июня полиция крайне жесткими мерами разогнала участников несогласованной акции, проводимой в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Более 400 человек были задержаны.
Прекращение уголовного дела в отношении Ивана Голунова и выход журналиста на свободу не повод обманываться насчет соблюдения прав граждан в России, считает карикатурист Сергей Елкин. (12.06.2019)
Громкое общественное возмущение "делом Голунова" не оправдывает равнодушия граждан России к другим скандальным делам, например, "делу Волкова", считает Федор Крашенинников. (11.06.2019)