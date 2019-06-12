 День России на фоне протестов и насилия (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.06.2019

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Россия

День России на фоне протестов и насилия (фотогалерея)

В Москве 12 июня полиция крайне жесткими мерами разогнала участников несогласованной акции, проводимой в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Более 400 человек были задержаны.

  • Марш в поддержку корреспондента Медузы Ивана Голунова

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Против сфабрикованных дел

    В государственный праздник "День России" 12 июня в Москве был запланирован марш в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Накануне протестной акции с журналиста сняли все обвинения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Это не остановило участников, которые вышли с призывами освободить осужденных по сфабрикованным делам и политических заключенных.

  • Участники протеста собрались в полдень у памятника Грибоедову

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Несколько тысяч участников

    Участники протеста - по разным оценкам их было от тысячи до трех тысяч человек - собрались в полдень у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. У многих были плакаты, футболки, значки и кепки с надписью "Я/Мы Иван Голунов".

  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни как Голунов

    Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции. Многие из митингующих в интервью корреспонденту DW отмечали, что это их способ обратить внимание властей на беспредел властей и правоохранительных органов. По их словам, таких случаев, как с Голуновым, в России сотни, но на них не обращают внимания.

  • Участник акции протеста Андрей

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    "Подбросить нарколабораторию"

    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Голунов как новый символ сопротивления

    Несмотря на то, что самого Ивана Голунова на марше не было, само его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    За футболку в автозак

    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 420 человек, среди которых были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД более положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


  • Марш в поддержку корреспондента Медузы Ивана Голунова

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Против сфабрикованных дел

    В государственный праздник "День России" 12 июня в Москве был запланирован марш в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Накануне протестной акции с журналиста сняли все обвинения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Это не остановило участников, которые вышли с призывами освободить осужденных по сфабрикованным делам и политических заключенных.

  • Участники протеста собрались в полдень у памятника Грибоедову

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Несколько тысяч участников

    Участники протеста - по разным оценкам их было от тысячи до трех тысяч человек - собрались в полдень у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. У многих были плакаты, футболки, значки и кепки с надписью "Я/Мы Иван Голунов".

  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни как Голунов

    Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции. Многие из митингующих в интервью корреспонденту DW отмечали, что это их способ обратить внимание властей на беспредел властей и правоохранительных органов. По их словам, таких случаев, как с Голуновым, в России сотни, но на них не обращают внимания.

  • Участник акции протеста Андрей

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    "Подбросить нарколабораторию"

    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Голунов как новый символ сопротивления

    Несмотря на то, что самого Ивана Голунова на марше не было, само его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    За футболку в автозак

    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 420 человек, среди которых были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД более положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


______________

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