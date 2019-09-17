 Дело футболистов Кокорина и Мамаева отправлено на пересмотр | Новости из Германии о России | DW | 13.05.2020

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Россия

Дело футболистов Кокорина и Мамаева отправлено на пересмотр

Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за драки в Москве, а позднее покинули колонию по УДО. Через 8 месяцев дело отправлено на пересмотр в Мосгорсуд.

Александр Кокорин с братом покидают колонию по УДО

Александр Кокорин с братом покидают колонию по УДО (фото из архива)

Второй кассационный суд отправил на новое рассмотрение в Московский городской суд дело российских футболистов - Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за драки в центре Москвы и позднее освобожденных условно-досрочно. Об этом российские информагентства сообщают в среду, 13 мая. Суд распорядился отменить апелляционный приговор Мосгорсуда.

Суд апелляционной инстанции, "исключив из обвинения наличие предварительного сговора на совершение преступных действий, при квалификации содеянного не принял во внимание разъяснения Верховного суда РФ и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений потерпевшим", цитирует "Интерфакс" пресс-службу суда. Кроме того, в кассационном суде сочли, что показания ряда свидетелей не были оценены, а описание преступного деяния не полностью соответствует доказательствам, содержащимся в приговоре.

Футболисты были задержаны в октябре 2018 года после драк у гостиницы "Пекин" и в одном из московских кафе. В мае 2019-го Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы, а Павла Мамаева и тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам. Фигуранты лишь частично признали свою вину. В июне Мосгорсуд оставил сроки без изменения. В сентябре 2019 года футболисты покинули исправительную колонию в Белгородской области по УДО.

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    Автор: Ольга Солонарь


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