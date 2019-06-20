Дело МН17: как проходил первый день слушаний

Окружной суд Гааги в понедельник, 9 марта, приступил к рассмотрению дела о крушении пассажирского авиалайнера "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который летом 2014 года выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом. DW следила за развитием событий в режиме реального времени (время московское), на месте работали наши корреспонденты.

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Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым до делу о крушении лайнера в небе над Донбассом, - "пожизненное лишение свободы". Об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос DW, сообщила представительница прокуратуры Дигна ван Буцелар. На данном этапе процесс находится в своей предварительной фазе. В основную он перейдет в июне, после того, как свою позицию закончат излагать адвокаты. Не исключено, что слушания затянутся до весны 2021 года. Ранее председательствующий судья Хендрик Стинхейс уточнил, что комплекс Схипхол зарезервирован для проведения слушаний на несколько временных периодов: с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

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После окончания перерыва было объявлено, что на сегодня слушания завершены. Заседание возобновится 10 марта, в 10.00 по местному времени (12.00 мск). Как передает корреспондент DW, 9 марта в судебном комплексе у аэропорта Схипхол должна еще состояться пресс-конференция.

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Судебный комплекс у аэропорта

Прокурор Вард Фердинандуссе сообщил, что следователи изучили все возможные причины крушения рейса MH17. Вся информация, которую Россия предоставила Международной совместной следственной группе (JIT) или озвучила на пресс-конференциях, была принята во внимание, отметил он.

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Адвокат полковника Олега Пулатова - Баудевейн ван Эйк - считает, что "многие темы потребуют дополнительного расследования". Юрист по уголовному праву из роттердамской фирмы Sjöcrona Van Stigt Advocaten, в частности, подверг критике тот факт, что роль Украины, не закрывшей воздушное пространство над Донбассом в 2014 году, не стала частью судебного разбирательства.

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До 15.45 (17.45 мск) в заседании продолжается пауза. С журналистами общаются родственники погибших. Джон и Мэрин О'Брайены прилетели в Амстердам из Сиднея. В катастрофе пять с половиной лет назад погиб их сын, Джек. "Суд важен, потому что правда имеет значение. Вы не можете просто убить 298 человек без всяких последствий", - уверен Джон О'Брайен.

Экс-командир ополчения Игорь Безлер давал показания

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Бывший командующий ополчением Горловки под Донецком Игорь Безлер, известный также под псевдонимом Бес, давал показания Международной совместной следственной группе (JIT). Об этом сообщил представитель обвинения. По его словам, следствие решило, что роль Безлера в деле MH17 была неключевой.

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Прокуратура Нидерландов готова предъявить подозреваемым по делу MH17 обвинения по двум пунктам. Речь идет об ответственности за крушение лайнера, преследуемое в соответствии со статьей 168 уголовного кодекса Нидерландов, и об "убийстве 298 пассажиров и членов экипажа рейса MH17", наказание за которое предусмотрено статьей 289 УК. Полный текст обвинения будет опубликован после зачитывания его государствеными обвинителями в суде.

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Как отметил судья, адвокат полковника Олега Пулатова - Елена Кутьина - ранее в переписке с судом сообщила, что ее подзащитный не признает своей вины и говорит, что он не причастен к катастрофе "Боинг-777".

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Фред Вестербеке, глава Национальной прокуратуры Нидерландов и руководитель Международной совместной следственной группы, сообщил, что следствие ведет работу, чтобы установить "других возможных подозреваемых" по делу МН17. По его словам, следственные действия продолжаются "в нескольких направлениях".



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Председательствующий судья Хендрик Стинхейс постановил, что слушание может продолжаться, несмотря на то, что ни один из четырех подозреваемых на нем не присутствует. "Мы исходим из того, что они не воспользовались своим правом" прибыть на заседание, указал он. Речь идет о четырех обвиняемых: бывшем "министре обороны" так называемой "ДНР" Игоре Гиркине, генерал-майоре Сергее Дубинском, полковнике Олеге Пулатове и гражданине Украины Леониде Харченко.

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Наступил очень эмоциональный момент - обвинение зачитывает имена всех погибших. Суд также договорился с защитой одного из обвиняемых, полковника Олега Пулатова, что возможная просьба о дополнительном расследовании будет рассмотрена на следующем этапе, в июне.

Родственники погибших будут добиваться компенсации

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По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, около 84 родственников пассажиров намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых по делу. При этом 49 человек выразили желание выступить в суде, 82 - дать письменные показания, уточняет агентство "Интерфакс Украина".

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Пит Плуг (слева) направляется к зданию суда

Член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа" Пит Плуг, который потерял брата, невестку и племянника в этой катастрофе, сказал DW, что считает начало суда "очень важным этапом" для близких жертв трагедии. "Мы должны быть реалистами. Путин не посетит суд, другие высокопоставленные лица тоже. Этого не произойдет. Мы это знаем. Однако прокурор представит доказательства. Суд изучит их и вынесет вердикт. Это очень важно для нас", - уверен Пит Плуг. Он высказал мнение, что число подозреваемых - с нынешних четырех - может еще возрасти.

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Председатель суда Хендрик Стинхейс зачитал вступительное слово, рассказал о том, как слушания будут проходить на начальном этапе, об обвиняемых и их защите. "Многие люди давно ждали этого дня. Трагическая потеря стольких жизней затронула многих по всему миру", - отметил он, добавив, что суд осознает, насколько резонансным является это дело. Родственники жертв следят за происходящим из отдельной комнаты по видеотрансляции. Через 30 минут после начала заседания был объявлен технический перерыв, позднее слушания возобновились.

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Как передает корреспондент DW из охраняемого судебного комплекса у аэропорта Схипхол под Амстердамом, где проходят слушания, заседание началось вовремя, ровно в 10.00 по местному времени (12.00 мск). Процесс ведут три судьи окружного суда Гааги, за слушанием в пресс-центре суда наблюдают сотни журналистов. Всего по делу представлены 35 000 страниц материалов. В зале присутствуют три адвоката одного из обвиняемых, полковника Олега Пулатова: два нидерландских и одна из России. По словам судьи-председателя, защитники обратились в суд в январе 2020 и имели с тех пор возможность ознакомиться с делом.

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