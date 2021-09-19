Дело Кировлеса

Уголовный процесс в отношении оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицера по обвинению в хищении средств у кировского государственного предприятия "Кировлес".

Навальный и Офицеров в 2013 году были приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, а через несколько месяцев после вынесения приговора наказание было заменено на условный срок. В 2016 году дело было отправлено на новое рассмотрение.