Дело Кировлеса

Уголовный процесс в отношении оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицера по обвинению в хищении средств у кировского государственного предприятия "Кировлес".
Навальный и Офицеров в 2013 году были приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, а через несколько месяцев после вынесения приговора наказание было заменено на условный срок. В 2016 году дело было отправлено на новое рассмотрение.
До президентских выборов в РФ осталось три с половиной месяца. Алексей Навальный в ходе предвыборного турне собирается посетить полсотни городов России. И хотя Центризбирком заявил, что оппозиционер не сможет баллотироваться на пост президента из-за судимости по делу "Кировлеса", Навальный не собирается сдаваться.