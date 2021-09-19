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Дело Кировлеса

Уголовный процесс в отношении оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицера по обвинению в хищении средств у кировского государственного предприятия "Кировлес".

Навальный и Офицеров в 2013 году были приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, а через несколько месяцев после вынесения приговора наказание было заменено на условный срок. В 2016 году дело было отправлено на новое рассмотрение.

Kremlin critic Alexei Navalny, who was arrested during March 26 anti-corruption rally, attends a hearing at a court in Moscow on March 27, 2017. - A Russian court on March 27 sentenced Kremlin critic Alexei Navalny to 15 days behind bars after ruling that he had resisted police during a massive anti-corruption protest Sunday in Moscow. (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP) (Photo by VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images)

Совет Европы призвал Россию освободить Навального и выплатить компенсацию ЮКОС 19.09.2021

Комитет министров Совета Европы рассмотрел шесть дел в отношении России. СЕ призвал Москву освободить Навального и выплатить компенсации ЮКОС и другим потерпевшим, присужденные ЕСПЧ.
15.11.2018, Frankreich, Straßburg: Alexej Nawalny, russischer Oppositionsführer, spricht mit Journalisten nach seiner Anhörung im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der Europäische Gerichtshof hat Russland wegen mehrerer Festnahmen des Kremlkritikers Alexej Nawalny verurteilt. Die Straßburger Richter sahen das Vorgehen der russischen Behörden teils als politisch motiviert an, wie aus der Urteilsverkündung hervorging. Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Навальный в ЕСПЧ: как оппозиционер судится с властями РФ (инфографика) 12.11.2020

Алексей Навальный снова выиграл дело против России в Европейском суде по правам человека. За его плечами уже семь успешных исков почти на четверть миллиона евро. Подробнее - в досье DW.
In this photo released by Anti-corruption Foundation Press Service, Russian anti-corruption crusader Alexei Navalny sits behind a red ribbon at Domodedovo international airport outside Moscow, Russia, Tuesday, Nov. 13, 2018. Navalny was stopped at the border Tuesday and barred from leaving Russia as he was about to travel to a court hearing at the European Court for Human Rights in France. (Anti-corruption Foundation press service via AP) |

Навальный подаст в суд из-за задержки с выездом из России 14.11.2018

Российский оппозиционер заявил, что он понес финансовые убытки почти на 30 тысяч рублей. После первоначальной задержки Навальному разрешили вылететь в Страсбург.
Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: Flughafen, Russland, Alexey Navalny, Karikatur, Sergey Elkin.

Как власти могут компенсировать Навальному запрет на выезд из России 13.11.2018

Алексей Навальный хотел вылететь на заседание ЕСПЧ в Страсбург. Но в аэропорту выяснилось, что покидать РФ ему нельзя. Карикатурист Сергей Елкин так предложил компенсировать ущерб оппозиционеру.
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 30, 2014. Russian opposition leader Alexei Navalny (R) and his brother Oleg Navalny appear at Moscow's Zamoskvoretsky District Court for the announcement of a verdict in the Yves Rocher fraud case. The Navalny brothers are charged with embezzling more than 26 million rubles from Yves Rocher Vostok cosmetics company. The court gives Alexei Navalny a suspended jail term of three and a half years and Oleg Navalny has been sentenced to three and a half years in prison colony. Artyom Korotayev/TASS

Власти РФ выплатили Навальному 4 млн рублей по делу "Ив Роше" 02.08.2018

Российское правительство выполнило решение ЕСПЧ о выплате братьям Навальным 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей. Ранее европейский суд признал приговор по делу "Ив Роше" необоснованным.
MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 16, 2016: Businessman Pyotr Ofitserov and his lawyer Svetlana Davydova (R-L front) attend Russia s Supreme Court session to review the case of Ofitserov and Russian opposition activist Alexei Navalny convicted of embezzlement in 2013 and sentenced to four and five years in prison respectively. On February 23, 2016 the European Court of Human Rights ruled Russia had violated Navalny and Ofitserov s right to a fair trial. Dmitry Serebryakov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS037C37 Moscow Russia November 16 2016 Businessman Pyotr Ofitserov and His lawyer Svetlana Davydova r l Front attend Russia S Supreme Court Session to REVIEW The Case of Ofitserov and Russian Opposition Activist Alexei Navalny convicted of embezzlement in 2013 and Sentenced to Four and Five Years in Prison respectively ON February 23 2016 The European Court of Human Rights ruled Russia had violated Navalny and Ofitserov S Right to a Fair Trial Dmitry Serebryakov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS037C37

Умер соратник Навального Петр Офицеров 13.07.2018

Петра Офицерова ранее госпитализировали в тяжелом состоянии. О его смерти стало известно в ночь с 13 на 14 июля. Ему было 43 года.
May 15, 2018. Russian opposition leader Alexei Navalny, who was sentenced to 30 days in jail for his role in organizing recent nation-wide protests against President Vladimir Putin, leaves after a court hearing in Moscow, Russia May 15, 2018. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Суд в Москве продлил Навальному испытательный срок по делу "Кировлеса" 25.06.2018

Судья удовлетворила ходатайство УФСИН и продлила оппозиционеру испытательный срок до лета 2019 года. Ранее Навальному отказали в переносе заседания из-за болезни адвоката.

Навальный не сдается: как "единственный оппонент власти" борется за избирателя - DW Новости (27.11.2017) 27.11.2017

До президентских выборов в РФ осталось три с половиной месяца. Алексей Навальный в ходе предвыборного турне собирается посетить полсотни городов России. И хотя Центризбирком заявил, что оппозиционер не сможет баллотироваться на пост президента из-за судимости по делу "Кировлеса", Навальный не собирается сдаваться.
ARCHIV Juli 2017 *** MOSCOW, RUSSIA – JULY 11, 2017: Opposition activist Alexei Navalny at a mourning ceremony for Russian Internet pioneer, blogger and Internet entrepreneur Anton Nosik at the Central House of Writers in Bolshaya Nikitskaya Street. Stanislav Krasilnikov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS056EF2 Moscow Russia – July 11 2017 Opposition Activist Alexei Navalny AT a Mourning Ceremony for Russian Internet Pioneer Blogger and Internet Entrepreneur Anton Nosik AT The Central House of Writers in Bolshaya Nikitskaya Street Stanislav Krasilnikov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS056EF2

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Навального 22.11.2017

Алексей Навальный подал в ЕСПЧ иск, в котором обжаловал повторный приговор по делу "Кировлеса". В жалобе утверждается, что суд рассматривал дело с нарушениями.
27.03.2017***** Russian opposition leader Alexei Navalny attends a hearing after being detained at the protest against corruption and demanding the resignation of Prime Minister Dmitry Medvedev, at the Tverskoi court in Moscow, Russia March 27, 2017. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Совет Европы призвал Россию допустить Навального к выборам 22.09.2017

Российские власти нарушают право оппозиционера Алексея Навального на участие в выборах, несмотря на решение ЕСПЧ по делу "Кировлеса", считают в Комитете министров Совета Европы.
Russland Moskau - Gerichtsprozess zu ex-Gouverneuer der Kirowskaja Oblast Nikita Belych

Все о кировской древесине: Никита Белых начал давать показания в суде 13.09.2017

Экс-губернатор Кировской области дал показания в суде. В трехчасовой речи Белых объяснил, почему он отрицает все обвинения. Репортаж DW из московского суда.
12.6.2017** Russian opposition leader Alexei Navalny walks before hearing in a court in Moscow, Russia, on Monday, June 12, 2017. Navalny was arrested earlier this morning at his house when he was going to a protest spearheaded by him. (AP Photo/ Pavel Golovkin) |

Суд потребовал взыскать с Навального компенсацию по "делу "Кировлеса" 18.07.2017

Московский суд решил солидарно взыскать с Навального, Офицерова и Опалева чуть более 2 млн рублей в пользу "Кировлеса". Предприятие выставляло исковые требования на 16 млн рублей.
12.06.2017 +++ Russian opposition leader Alexei Navalny talks to journalists during a hearing at a court in Moscow, Russia, June 12, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

ФСИН опровергла информацию о требовании посадить Навального 11.07.2017

Пресс-секретарь суда заявил о поступлении заявления от ФСИН, правда, неправильно оформленного, по делу Навального. ФСИН эту информацию тут же опровергла.
MOSCOW, RUSSIA - MAY 14, 2017: Opposition activist Alexei Navalny (C) after a protest by Moscow residents at Prospekt Sakharova Street against redevelopment plans by the Moscow government for Soviet-era five-floor apartment blocks. Stanislav Krasilnikov/TASS Foto: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa |

ФСИН требует заменить Навальному условный срок реальным 11.07.2017

Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд отправить Алексея Навального в колонию. Процессуальное решение по данному ходатайству пока не принято.
12.06.2017 +++ Russian opposition leader Alexei Navalny speaks after a hearing in a court in Moscow, late on June 12, 2017. Navalny was sentenced to 30 days in prison for calling unauthorized demonstrations held throughout Russia. / AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV (Photo credit should read VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images)

Навального предупредили о возможной замене условного срока реальным 29.06.2017

Второе за год административное наказание Алексея Навального может стать поводом для ФСИН обратиться в суд с требованием о замене оппозиционному политику условного наказания на реальный срок.
ST PETERSBURG, RUSSIA - FEBRUARY 4, 2017: Inside the first presidential election campaign office of Alexei Navalny, the founder of the Anti-Corruption Foundation. In December 2016 Navalny announced his intention to run for presidency in 2018. Alexander Demianchuk/TASS |

Навальный и выборы-2018: кампания идет, правовые препятствия остаются 26.06.2017

ЦИК указывает, что организация Алексеем Навальным избирательных штабов не имеет отношения к президентской кампании. Какие юридические препятствия в ее ходе ждут Навального - у DW.
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