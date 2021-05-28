Дело Ивана Голунова

Иван Голунов - корреспондент отдела расследований интернет-издания "Медуза" был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня дело было прекращено "в связи с недоказанностью вины".

Адвокаты сообщили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, проводившими задержание Голунова. Сам он заявил в суде, что никогда не имел никакого отношения к наркотикам. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня дело Голунова было прекращено "в связи с недоказанностью вины", а сам журналист отпущен из-под домашнего ареста. История с Голуновым вызвала широкий резонанс в России и на Западе.