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Дело Ивана Голунова

Иван Голунов - корреспондент отдела расследований интернет-издания "Медуза" был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня дело было прекращено "в связи с недоказанностью вины".

Адвокаты сообщили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, проводившими задержание Голунова. Сам он заявил в суде, что никогда не имел никакого отношения к наркотикам. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня дело Голунова было прекращено "в связи с недоказанностью вины", а сам журналист отпущен из-под домашнего ареста. История с Голуновым вызвала широкий резонанс в России и на Западе.

06.11.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 6, 2019: Journalist Ivan Golunov attends the Conference on Freedom of the Media and Safety of Journalists in the Russian Federation and in the OSCE region: Challenges and Opportunities in the Digital Age. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa |

Экс-полицейские получили от 5 до 12 лет за подброс наркотиков Голунову 28.05.2021

Мосгорсуд признал экс-полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова в 2019 году, виновными в фальсификации доказательств против него и незаконном обороте наркотиков.
Galina Timchenko, Gründerin und Generaldirectorin von Meduza im Interview mit DW für vTRENDde

Почему "Медуза" оказалась не готова к статусу "иноагента" 08.05.2021

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко рассказала DW, как на статус "иноагента" отреагировали сотрудники, что могло послужить триггером и почему в поддержку издания не вышли, как за Ивана Голунова.

Мы готовились похоронить "Медузу", но редакция решила помучиться. Галина Тимченко #вТРЕНДde 07.05.2021

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко рассказала в интервью DW о том, почему редакция оказалась не готова к статусу "иноагента" и что могло послужить триггером.

06.11.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 6, 2019: Journalist Ivan Golunov attends the Conference on Freedom of the Media and Safety of Journalists in the Russian Federation and in the OSCE region: Challenges and Opportunities in the Digital Age. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa |

Прокурор запросил до 16 лет колонии для экс-полицейских по делу Голунова 27.04.2021

Гособвинение призвало удовлетворить гражданский иск Голунова на 5 миллионов рублей и лишить обвиняемых права занимать государственные должности.
russische Journalist Iwan Golunow (Ivan Golunov), der am Abend am 11.06.2019 in Moskau aus einem Gerichtsgebäude rausgeht, wo er kurz davor freigelassen wurde. Autor: Oleg Yakovlev, DW

Журналист Иван Голунов опубликовал видеохронологию своего задержания 03.03.2021

На одной из записей с московских камер наружного наблюдения видно, как оперативник Денис Коновалов подбрасывает Ивану Голунову наркотики.

Как Москва готовится встречать Навального (14.01.2021) 14.01.2021

В московский аэропорт Внуково в воскресенье планируют приехать почти полторы тысячи активистов. Там они намерены встречать Алексея Навального, который из Германии возвращается в Россию. Оппозиционера могут задержать прямо в аэропорту.

В Германии задумались о принудительной вакцинации. DW Новости (12.01.2021) 12.01.2021

Решение о продлении ограничительных мер принимается в Германии на фоне вакцинации, начатой в стране 27 декабря. Начали с жителей домов престарелых и медиков. И, хотя прививка была и есть главной надеждой победить пандемию, немецкие медработники проходить вакцинацию не спешат, а многие и вовсе отказываются.
Russian journalist Ivan Golunov, who was freed from house arrest after police abruptly dropped drugs charges against him, speaks with the media outside the office of criminal investigations in Moscow, Russia June 11, 2019. REUTERS/Shamil Zhumatov

Мосгорсуд перенес допрос Голунова на 18 января 12.01.2021

Допрос журналиста Ивана Голунова по делу бывших полицейских перенесен из-за болезни адвоката одного из обвиняемых.

In this handout photo taken on Thursday, June 6, 2019 and released by Meduza, Ivan Golunov stands at a police station in Moscow, Russia. Police said on Friday that Ivan Golunov, who works for the independent website Meduza, was detained on Thursday with four grams of methylephedrine on him, and that drugs were also found at his home. The journalist now faces charges of dealing. (Dmitry Dzhulay, meduza.io via AP) |

Ивана Голунова допросят по делу экс-полицейских 12 января 24.12.2020

Адвокат Голунова - Сергей Бадамшин - подтвердил DW, что его подзащитный готов "активно участвовать" в слушаниях, "отвечать на все вопросы" суда.

06.11.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 6, 2019: Journalist Ivan Golunov attends the Conference on Freedom of the Media and Safety of Journalists in the Russian Federation and in the OSCE region: Challenges and Opportunities in the Digital Age. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa |

В Москве начался суд над экс-полицейскими, задержавшими Голунова 14.12.2020

Мосгорсуд начал рассматривать по существу дело против бывших полицейских, обвиняемых в том, что они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.
A photo taken on June 10, 2019 in Moscow, shows the front pages of Kommersant, Vedomosti and RBK dailies newspapers reading I am (we are) Ivan Golunov. - Russia's three most respected dailies on June 10 published the same front page in an unprecedented act of solidarity over the arrest of an investigative reporter on drug charges. Golunov, a 36-year-old investigative reporter with Meduza, an independent Russian-language media outlet, was detained last week over allegations that he manufactured and dealt drugs. (Photo by Yuri KADOBNOV / AFP) (Photo credit should read YURI KADOBNOV/AFP via Getty Images)

Дело Голунова: утверждено обвинение против бывших полицейских 19.10.2020

Пятерых бывших сотрудников отдела наркоконтроля УВД ЗАО Москвы обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.
Russian journalist Ivan Golunov, who was freed from house arrest after police abruptly dropped drugs charges against him, reacts while addressing the media near the city office of criminal investigations in Moscow, Russia June 11, 2019. REUTERS/Shamil Zhumatov TPX IMAGES OF THE DAY

Предварительное следствие по делу Голунова завершено 07.08.2020

О завершении предварительного следствия по делу о преступлении против журналиста Ивана Голунова сообщил адвокат одного из обвиняемых.
06.11.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 6, 2019: Journalist Ivan Golunov attends the Conference on Freedom of the Media and Safety of Journalists in the Russian Federation and in the OSCE region: Challenges and Opportunities in the Digital Age. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa |

Заказчик преступления против Ивана Голунова установлен не был 04.08.2020

В окончательном обвинении по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова ни заказчик, ни неустановленное лицо в качестве заказчика не фигурируют.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: Alexey Navalny, Ivan Golunov, Karikatur, Sergey Elkin

Чем закончится переписка Навального с Голуновым 17.07.2020

Пока Алексей Навальный спорит в соцсетях о журналистике с Иваном Голуновым, потенциальные герои расследований ФБК о коррупции ловят момент, считает карикатурист Сергей Елкин.
06.11.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 6, 2019: Journalist Ivan Golunov attends the Conference on Freedom of the Media and Safety of Journalists in the Russian Federation and in the OSCE region: Challenges and Opportunities in the Digital Age. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa |

Голунов подал иск к задержавшим его полицейским 15.07.2020

Журналист Иван Голунов подал гражданский иск на 5 миллионов рублей к бывшим полицейским, задержавшим его в июне прошлого года, потребовав вернуть полученную ими за время службы зарплату.

Сафронов и обвинения в работе на чешскую разведку (08.07.2020) 08.07.2020

Бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова подозревают в госизмене. Его коллеги считают, что это месть за публикации, и выходят с одиночными пикетами к зданию ФСБ.
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