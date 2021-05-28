Дело Ивана Голунова

Иван Голунов - корреспондент отдела расследований интернет-издания "Медуза" был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня дело было прекращено "в связи с недоказанностью вины".
Адвокаты сообщили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, проводившими задержание Голунова. Сам он заявил в суде, что никогда не имел никакого отношения к наркотикам. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня дело Голунова было прекращено "в связи с недоказанностью вины", а сам журналист отпущен из-под домашнего ареста. История с Голуновым вызвала широкий резонанс в России и на Западе.
В московский аэропорт Внуково в воскресенье планируют приехать почти полторы тысячи активистов. Там они намерены встречать Алексея Навального, который из Германии возвращается в Россию. Оппозиционера могут задержать прямо в аэропорту.
Решение о продлении ограничительных мер принимается в Германии на фоне вакцинации, начатой в стране 27 декабря. Начали с жителей домов престарелых и медиков. И, хотя прививка была и есть главной надеждой победить пандемию, немецкие медработники проходить вакцинацию не спешат, а многие и вовсе отказываются.