Прокурор запросил до 16 лет колонии для экс-полицейских по делу Голунова

Государственное обвинение запросило для фигурантов дела о задержании журналиста Ивана Голунова наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор Татьяна Парщинцева призвала суд назначить бывшим полицейским Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Акбару Сергалиеву по 12 лет колонии, признавшему вину Денису Коновалову - 7 лет и руководителю группы Игорю Ляховцу - 16 лет колонии, сообщает во вторник, 27 апреля, "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Алексея Губкина.

Одновременно прокурор призвала суд удовлетворить гражданский иск Голунова в размере 5 миллионов рублей, а также лишить обвиняемых права занимать должности на государственной службе.

Судебный процесс по делу Голунова проходит в Мосгорсуде в закрытом режиме.

Дело Ивана Голунова

Корреспондент "Медузы" был задержан в Москве 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в поддержку Голунова дело против него было прекращено. Журналист полагает, что его уголовное преследование было связано с его профессиональной деятельностью и намерен добиваться справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.

Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела Голунова в конце декабря, обвиняемыми по нему проходят бывшие сотрудники УВД по Западному административному округу (ЗАО) Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Максим Уметбаев, а также их бывший начальник Игорь Ляховец. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном хранении наркотиков.

Коновалов признал вину, Ляховец, Сергалиев и Феофанов вину отрицали, Максим Уметбаев сознался в применении насилия к журналисту. Следователи полагают, что организатором преступления является Игорь Ляховец. По версии прокуратуры, он решил подбросить наркотики Голунову, чтобы улучшить показатели раскрываемости отдела.

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