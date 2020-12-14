Ивана Голунова допросят по делу экс-полицейских 12 января

Московский городской суд 12 января 2021 года проведет допрос журналиста Ивана Голунова по делу бывших полицейских управления внутренних дел по ЗАО Москвы, которых обвиняют в попытке подбросить репортеру наркотики и его избиении летом 2019 года. Об этом в четверг, 24 декабря, DW сообщил адвокат Голунова - Сергей Бадамшин.

По его словам, он настаивал на переносе допроса, потому что двое защитников "очень торопились": в частности, представитель защиты бывшего полицейского Акбара Сергалиева - Денис Ковалев - спешил "на самолет", а еще одному адвокату подсудимого "необходимо было поучаствовать в другом судебном заседании в Московском городском суде".

Бадамшин также подтвердил, что Голунов готов "активно участвовать" в слушаниях, "отвечать на все вопросы, устранять любые сомнения" суда.

Один из экс-полицейских сознался в применении насилия

Мосгорсуд рассматривает дела пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева и Романа Феофанова. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном хранении наркотиков. Гособвинитель 24 декабря зачитал в суде окончательное обвинительное заключение. После чего подсудимые выразили к нему свое отношение. Коновалов признал вину, его начальник - Ляховец - и коллеги Сергалиев и Феофанов вину отрицают, Максим Уметбаев сознался в применении насилия к журналисту, уточняет "Медиазона".

Следователи полагают, что организатором преступления является Игорь Ляховец. По версии прокуратуры, он решил подбросить наркотики Голунову, чтобы улучшить показатели раскрываемости отдела.

На предварительном заседании суда прокуратура просила провести процесс в закрытом режиме. Со своей стороны, Иван Голунов и его адвокат Сергей Бадамшин настаивали на открытом слушании. В итоге суд постановил, что процесс будет проведен в открытом режиме за исключением исследования трех томов дела, которые имеют гриф секретности.

Голунов будет добиваться справедливого наказания для заказчика

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Однако на фоне широкой общественной кампании в его поддержку дело против него было прекращено.

Журналист полагает, что его уголовное преследование было связано с его профессиональной деятельностью. По словам Голунова, он намерен добиваться справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.

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