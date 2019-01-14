Дебаты по "Брекзиту" в Страсбурге: Eagles против Rolling Stones

После того как в Палате общин Великобритании накануне не поддержали соглашение о "Брекзите", депутаты Европарламента утром в среду, 16 января, в Страсбурге совещались по поводу дальнейших действий ЕС.

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта, потому, как заявил накануне председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, "время почти вышло", а риск беспорядочного "Брекзита" значительно повысился.

Лондон должен найти "положительное большинство"

В нижней палате британского парламента нет большинства ни за один из вариантов: ни за достигнутое между правительством и ЕС соглашение, ни за выход без договора, ни за второй референдум. Потому лейтмотивом дебатов в Европарламенте стали призывы к депутатам в Лондоне найти хоть какое-то "положительное большинство".

Так, глава крупнейшей фракции Европейской народной партии Манфред Вебер (Manfred Weber) подчеркнул, что теперь дело за британцами - и не столько за правительством, сколько за парламентом. "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, скажите нам, наконец, что вы хотите!" - не сдерживал эмоций немецкий политик.

Пока в Лондоне будут искать такое большинство, Еврокомиссия готовится ко всем возможным вариантам развития ситуации. "Давайте не будем питать иллюзий, что этот процесс может обойтись без вреда: и Соединенному Королевству, и ЕС. Наша общая ответственность минимизировать этот вред, насколько возможно", - заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Глава делегации ЕС на переговорах по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье

В то же время представитель Еврокомиссии на переговорах с Лондоном Мишель Барнье заверил, что ЕС готов ко всем вариантам: "Нашим абсолютным приоритетом остается упорядоченный выход (Великобритании из ЕС. - Ред.)", - подчеркнул он. Свою речь он почти целиком посвятил тому, чтоб убедить, что достигнутое им с Лондоном соглашение - лучший из возможных компромиссов. И большинство депутатов были с ним согласны - аплодисменты в его адрес долго не стихали.

Можно ли еще остановить "Брекзит"?

Представители Еврокомиссии и Совета ЕС в своих выступлениях в начале дебатов не упомянули о возможности для Великобритании остаться в составе объединения. Первым о втором референдуме заговорил Роберто Гвалтиери, представивший позицию социал-демократов: "Либо в (британском. - Ред.) парламенте появится положительное и достойное доверия большинство за "Брекзит", либо же вам следует передать решение этого вопроса народу". Выход Великобритании из ЕС без договора он назвал при этом худшим вариантом.

Найджел Фарадж

Но есть и те, кто выступает и за такой вариант. А именно "лицо кампании" за "Брекзит" Найджел Фарадж, представивший позицию парламентской группы евроскептиков "Европа свободы и прямой демократии". Но больше всего его разъярили призывы ко второму референдуму. "Если предательство станет абсолютным, и нас заставят голосовать на втором референдуме, вас ожидает большой сюрприз... Мы выиграем его с его большим перевесом", - отметил Фарадж, чем вызвал смех и живое обсуждение среди депутатов.

Евродепутаты цитировали слова старых хитов

Множество евродепутатов всецело подчеркивали единство ЕС. В основном споры разгорались между британцами и представителями других 27 стран. Британский консерватор Сайед Камал выступил от фракции Европейских консерваторов и реформистов. Он долго объяснял, почему в Соединенном Королевстве договор про "Брекзит" воспринимают иначе, чем на континенте, и подытожил: "В данный момент у ЕС есть выбор: ничего не делать и готовиться к выходу без договора, рискнуть, что "Брекзит" еще можно как-то остановить, либо же отреагировать на опасения, например, убедив британских депутатов, что у вас нет намерения держать Соединенное Королевство в таможенном союзе навсегда".

Но многие и депутаты, и представители исполнительной ветви подчеркивали, что изменить соглашение о "Брекзите" невозможно. В первую очередь это касается вопроса границы между государством-членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, которая выйдет из объединения вместе с Великобританией. Соглашение предусматривает так называемый предохранитель, согласно которому для избежания жесткой границы на Ирландском острове Северная Ирландия может остаться в составе таможенного союза ЕС. И этот вопрос вызывает больше всего неприятия среди британских депутатов.

Сайед Камал процитировал песню Hotel California группы Eagles: "Вы можете освободить номер в любое время, но вы никогда не сможете уйти".

В ответ Франс Тиммерманс припомнил слова из песни группы Rolling Stones: "Ты не всегда можешь получить все, что хочешь, но если ты будешь пытаться иногда, то можешь получить, что тебе надо".

Майрид Макгиннес, которая вела заседание, переспросила в ответ, не желает ли кто спеть в сессионном зале: "Может быть, это улучшит атмосферу..."

15 января Палата общин парламента Великобритании отклонила соглашение о выходе из Евросоюза. В ходе голосования 432 депутата высказались против документа, 202 его поддержали. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В среду, 16 января, в нижней палате парламента Великобритании пройдет голосование по вотуму недоверия правительству Терезы Мэй.

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