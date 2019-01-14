 Дебаты по ″Брекзиту″ в Страсбурге: Eagles против Rolling Stones | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 16.01.2019

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Европа

Дебаты по "Брекзиту" в Страсбурге: Eagles против Rolling Stones

В Европарламенте подчеркнули готовность Евросоюза проявить единство. Брюссель рассчитывает на "положительное большинство" в Великобритании и просчитывает все варианты развития ситуации.

Зал заседаний Европарламента в Страсбурге

Зал заседаний Европарламента в Страсбурге

После того как в Палате общин Великобритании накануне не поддержали соглашение о "Брекзите", депутаты Европарламента утром в среду, 16 января, в Страсбурге совещались по поводу дальнейших действий ЕС.

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта, потому, как заявил накануне председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, "время почти вышло", а риск беспорядочного "Брекзита" значительно повысился.

Лондон должен найти "положительное большинство"

В нижней палате британского парламента нет большинства ни за один из вариантов: ни за достигнутое между правительством и ЕС соглашение, ни за выход без договора, ни за второй референдум. Потому лейтмотивом дебатов в Европарламенте стали призывы к депутатам в Лондоне найти хоть какое-то "положительное большинство".

Так, глава крупнейшей фракции Европейской народной партии Манфред Вебер (Manfred Weber) подчеркнул, что теперь дело за британцами - и не столько за правительством, сколько за парламентом. "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, скажите нам, наконец, что вы хотите!" - не сдерживал эмоций немецкий политик.

Пока в Лондоне будут искать такое большинство, Еврокомиссия готовится ко всем возможным вариантам развития ситуации. "Давайте не будем питать иллюзий, что этот процесс может обойтись без вреда: и Соединенному Королевству, и ЕС. Наша общая ответственность минимизировать этот вред, насколько возможно", - заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Глава делегации ЕС на переговорах по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье

Глава делегации ЕС на переговорах по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье

В то же время представитель Еврокомиссии на переговорах с Лондоном Мишель Барнье заверил, что ЕС готов ко всем вариантам: "Нашим абсолютным приоритетом остается упорядоченный выход (Великобритании из ЕС. - Ред.)", - подчеркнул он. Свою речь он почти целиком посвятил тому, чтоб убедить, что достигнутое им с Лондоном соглашение - лучший из возможных компромиссов. И большинство депутатов были с ним согласны - аплодисменты в его адрес долго не стихали.

Можно ли еще остановить "Брекзит"?

Представители Еврокомиссии и Совета ЕС в своих выступлениях в начале дебатов не упомянули о возможности для Великобритании остаться в составе объединения. Первым о втором референдуме заговорил Роберто Гвалтиери, представивший позицию социал-демократов: "Либо в (британском. - Ред.) парламенте появится положительное и достойное доверия большинство за "Брекзит", либо же вам следует передать решение этого вопроса народу". Выход Великобритании из ЕС без договора он назвал при этом худшим вариантом.

Найджел Фарадж, представитель парламентской группы евроскептиков Европа свободы и прямой демократии

Найджел Фарадж

Но есть и те, кто выступает и за такой вариант. А именно "лицо кампании" за "Брекзит" Найджел Фарадж, представивший позицию парламентской группы евроскептиков "Европа свободы и прямой демократии". Но больше всего его разъярили призывы ко второму референдуму. "Если предательство станет абсолютным, и нас заставят голосовать на втором референдуме, вас ожидает большой сюрприз... Мы выиграем его с его большим перевесом", - отметил Фарадж, чем вызвал смех и живое обсуждение среди депутатов.

Евродепутаты цитировали слова старых хитов

Множество евродепутатов всецело подчеркивали единство ЕС. В основном споры разгорались между британцами и представителями других 27 стран. Британский консерватор Сайед Камал выступил от фракции Европейских консерваторов и реформистов. Он долго объяснял, почему в Соединенном Королевстве договор про "Брекзит" воспринимают иначе, чем на континенте, и подытожил: "В данный момент у ЕС есть выбор: ничего не делать и готовиться к выходу без договора, рискнуть, что "Брекзит" еще можно как-то остановить, либо же отреагировать на опасения, например, убедив британских депутатов, что у вас нет намерения держать Соединенное Королевство в таможенном союзе навсегда".

Контекст

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При жестком "Брекзите" под угрозой окажутся рабочие места как в Великобритании, так и в ЕС, предупреждают промышленные объединения ФРГ. Лондону грозит рецессия, которая отразится и на других. (16.01.2019)

Но многие и депутаты, и представители исполнительной ветви подчеркивали, что изменить соглашение о "Брекзите" невозможно. В первую очередь это касается вопроса границы между государством-членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, которая выйдет из объединения вместе с Великобританией. Соглашение предусматривает так называемый предохранитель, согласно которому для избежания жесткой границы на Ирландском острове Северная Ирландия может остаться в составе таможенного союза ЕС. И этот вопрос вызывает больше всего неприятия среди британских депутатов.

Сайед Камал процитировал песню Hotel California группы Eagles: "Вы можете освободить номер в любое время, но вы никогда не сможете уйти".

В ответ Франс Тиммерманс припомнил слова из песни группы Rolling Stones: "Ты не всегда можешь получить все, что хочешь, но если ты будешь пытаться иногда, то можешь получить, что тебе надо".

Майрид Макгиннес, которая вела заседание, переспросила в ответ, не желает ли кто спеть в сессионном зале: "Может быть, это улучшит атмосферу..."

15 января Палата общин парламента Великобритании отклонила соглашение о выходе из Евросоюза. В ходе голосования 432 депутата высказались против документа, 202 его поддержали. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В среду, 16 января, в нижней палате парламента Великобритании пройдет голосование по вотуму недоверия правительству Терезы Мэй.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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