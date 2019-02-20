 Двум фигурантам дела Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве | Новости из Германии о России | DW | 20.02.2019

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Россия

Двум фигурантам дела Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило двум фигурантам дела инвестфонда Baring Vostok обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение основателю компании Майклу Калви предполагается предъявить 21 февраля.

Партнер Baring Vostok Ваган Абгарян в суде

Партнер Baring Vostok Ваган Абгарян в суде

Следственные органы предъявили официальные обвинения фигурантам дела инвесткомпании Baring Vostok - партнеру компании Вагану Абгаряну и директору по инвестициям Ивану Зюзину. Об этом адвокат Алексей Лежников из юридического бюро "Рустам Курмаев и партнеры" рассказал информагентствам "Интерфакс" и РБК в среду, 20 февраля.

Контекст

Владимир Путин не арестовывал Майкла Калви, но президент вскормил правящий класс, который губит не только Baring Vostok, но и всю российскую экономику, убежден Константин Эггерт (16.02.2019)

Александра Бастрыкина просят изменить меру пресечения основателю инвесткомпании Baring Vostok. Басманный суд арестовал Майкла Калви до 13 апреля. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей. (19.02.2019)

По его словам, топ-менеджеры инвестиционной компании Baring Vostok не согласны с предъявленным им обвинением в мошенничестве в особо крупном размере.

Предъявить обвинение основателю и старшему партнеру Baring Vostok Майклу Калви следствие планирует в четверг, 21 февраля.

Дело Baring Vostok

Майкл Калви был задержан в Москве 15 февраля. На следующий день решением Басманного суда он был арестован до 13 апреля. Следствие подозревает финансиста и еще пятерых сотрудников Baring Vostok в хищении более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Свое недоумение задержанием Калви уже высказали глава Сбербанка РФ Герман Греф и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал дело Калви "чрезвычайной ситуацией".

Основанная в 1994 году Baring Vostok Capital Partners специализируется на частных инвестициях в России и странах СНГ. За 25 лет своего существования она инвестировала 2,8 млрд долларов в 80 проектов в России, Казахстане и Украине. Штаб-квартира Baring Vostok расположена в Москве.

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    Автор: Андрей Гурков


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