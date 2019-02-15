Задержание инвестора Калви: как отреагировал рынок в России

В пятницу, 15 февраля, по подозрению в мошенничестве на сумму более 2,5 млрд рублей задержали основателя одного из крупнейших в России инвестиционных фондов Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых представителей компании. Поводом для задержания стал спор вокруг банка "Восточный".

Реакции в РФ на задержание Калви

Американец Майкл Калви пришел на российский рынок в 1994 году и, по словам опрошенных DW экспертов, обладал скорее хорошей репутацией. За время работы в России он вложил более 2,8 млрд долларов в более чем 80 проектов, включая "Яндекс", "ВкусВилл" и СТС. Как вспоминает председатель совета директоров инвестиционной группы "Русские фонды" Сергей Васильев, сотрудники фонда Baring Vostok "никогда не инвестировали в госкомпании или в компании, связанные с госсектором, и всегда искали только "чистые поляны", где их не обвинят в какой-то нечестной приватизации или в каких-то темных сделках с чиновниками".

Вскоре после задержания Калви глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что готов за него поручиться. По его мнению, Калви "сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний".

Уильям Браудер

Немедленная реакция и поручительство фонда говорит о том, что задержание Калви воспринято сообществом инвесторов очень болезненно, считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг".

"Ситуация, когда в России арестовывают гражданина США, крупного инвестора, будет негативно воспринята другими инвесторами. Просто люди не понесут в Россию деньги. Появился еще один аргумент при голосовании за новый пакет антироссийских санкций в Сенате США", - говорит эксперт.

Как задержание Калви повлияет на инвестклимат в РФ

По резонансу задержание Калви напоминает арест другого крупного инвестора, британского бизнесмена и основателя фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильяма Браудера , считает Минченко. Однако вряд ли оно перерастет в столь же активную фазу, как "акт Магнитского", предусматривающего санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ.

"Этот арест, конечно, прибавит пессимизма тем, кто инвестирует в Россию. Но прецеденты, когда силовые структуры пользовались и участвовали в переделе собственности в различных компаниях, банках, случались и ранее", - говорит Сергей Лысаков, руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade. По его словам, инвестиционный климат в России и без того неблагоприятный. Во многом это последствия западных санкций. А потому арест - лишь один из множества факторов, ухудшающий рынок. Но это не системный тренд.

По мнению Лысакова, рынок не сильно отреагировал на задержание Калви. Во многом потому, что о конфликте интересов в банке "Восточный" было известно уже несколько месяцев. "Что касается акций, которыми конкретно владеет Baring Vostok, там ситуация также не сильно изменилась. Большинство их проектов не имеют открытых торгов на биржах", - говорит Лысаков.

Евгений Минченко также согласен, что задержание преимущественно связано с банком "Восточный", а не с гражданством Калви: "Я не думаю, что это сигнал России другим странам. Но ситуация подливает масла в огонь".

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