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Дворец Сан-Суси

Zimmerleute und Tischler vom Schirrhof der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg hausen im Park von Schloss Sanssouci die Skulpturen aus. Im Winter werden die Figuren mit Holzverkleidungen geschützt.

Весенние хлопоты в Сан-Суси - любимом парке Фридриха Великого (фото) 11.03.2021

Эти фотографии сделаны в потсдамском парке Сан-Суси, где сейчас убирают деревянные щиты, защищавшие здешние скульптуры в зимние месяцы.
11.08.2016 +++ Über den strahlend blauen Himmel ziehen am 11.08.2016 in Potsdam (Brandenburg) weiße Schleierwolken über das Schloss Sanssouci. Das 42 Quadratmeter große Deckengemälde Flora mit Genien von Johann Harper (1688-1746) im Vestibül des Schlosses wird bis zum Oktober restauriert.- Bildfunk+++ | Verwendung weltweit BdT mit Deutschlandbezug Copyright: picture-alliance/dpa/B. Settnik

Сан-Суси - любимый дворец и виноградники Фридриха Великого 24.01.2021

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.

16.04.2020, Brandenburg, Potsdam: Bei strahlend blauem Himmel und Temperturen um 18 Grad sind nur wenige Besucher im Park von Sanssouci unterwegs. Auf Grund der Corona-Krise und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen fehlen derzeit die Touristen. Die 132 Stufen der Terassenanlage zum Schloss sollen ab 20. April saniert werden. Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/ZB - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über die fehlenden Touristen in der Corona-Krise - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

В опустевшем Сан-Суси отремонтируют знаменитую лестницу (фото) 20.04.2020

Пожалуй, одна из самых известных лестниц Германии ведет ко дворцу прусского короля Фридриха Великого в потсдамском парке Сан-Суси.
Die russische Kolonie Alexandrowka liegt im Norden der Stadt Potsdam. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen ließ es in den Jahren 1826/27 für die letzten zwölf russischen Sänger eines ehemals aus 62 Soldaten bestehenden Chores anlegen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Деревня Александровка в Потсдаме: Русские солдаты - певцы прусского короля 27.03.2020

Русская колония Александровка находится в Потсдаме недалеко от знаменитого дворца Сан-Суси. Она появилась здесь в первой половине XIX века.
07.11.2018, Berlin: Heidschnucken weiden im Garten des Schlosses Charlottenburg. Allerdings ist damit nun Schluss, die 70 Schafe werden im Anhänger ins Winterquartier gebracht. Seit Mai waren die Vierbeiner für die Rasenpflege im Schlossgarten verantwortlich. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Овцы сделали свое дело. Овцы могут уходить (фото) 09.11.2018

Этим овцам будет что вспомнить долгими зимними вечерами под бранденбургским Потсдамом, ведь они провели прекрасное лето посреди Всемирного наследия.
Bildergalerie Deutsche Sehenswürdigkeiten auf Briefmarken picture-alliance/dpa/A.Weigel Die Sonderbriefmarke mit dem Dom von Regensburg, aufgenommen am Freitag (04.02.2011) in Regensburg (Oberpfalz). Die 75-Cent-Marke mit dem Regensburger Dom als zentralem Motiv ist im Rahmen einer Serie über das Weltkulturerbe erschienen. Foto: Armin Weigel dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++

Филателистический путеводитель по Германии 09.10.2018

Немецкие достопримечательности на почтовых марках.
04.06.2018, Brandenburg, Potsdam: Schafe stehen auf einer Wiese vor der Kulisse des Ehrenhofes am Schloss Sanssouci. Zur Pflege von Wiesen im Park Sanssouci setzt die Schlösserstiftung die natürlichen Rasenmähe ein. Die Flächen sollen zwischen Juni und November von etwa 40 Schafen beweidet werden. Foto: Ralf Hirschberger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Придворные овечки в потсдамском парке Сан-Суси 05.06.2018

В знаменитом парке Сан-Суси в Потсдаме, где расположен дворец короля Пруссии Фридриха Великого, в июне вновь появились овцы - около четырех десятков. Они будут пастись здесь до ноября.
Koeln: Blick auf Dom und Hohenzollernbruecke, Rhein | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/C. Baeck

Самые посещаемые архитектурные памятники Германии 18.04.2018

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
20.03.2018, Brandenburg, Potsdam: Die Flügel der Historische Mühle von Sanssouci drehen sich zwischen den verschneiten Bäumen des Parks unterhalb der Orangerie. Foto: Soeren Stache/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Весенний снег в потсдамском парке Сан-Суси 21.03.2018

Так выглядел парк дворца Сан-Суси, построенного в Потсдаме для прусского короля Фридриха Великого, в день начала весны по астрономическому календарю.
01.02.2018, Brandenburg, Potsdam: Als Schatten heben sich Gitter der Wandelgänge am Schloss Sanssouci bei sonnigem Wetter vom Himmel ab. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Ажурное небо над дворцом Сан-Суси 26.02.2018

В Германии установилась холодная солнечная погода. Эта фотография была сделана в беседке около потсдамского дворца Сан-Суси.
Nutzungsbeschränkungen beachten +++ Bild nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu Verwenden! +++ Copyright: DW / Maksim Nelioubin Marmorpalais, Potsdam.

Достопримечательности Потсдама 13.12.2017

Сан-Суси, Китайский домик, Новый дворец, Мраморный дворец, Цецилиенхоф, Александровка, Бельведер, Бабельсберг, Глинике, Закровский парк, Павлиний остров.
Das Luftbild zeigt das Holländerviertel in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam, aufgenommen am 19.04.2012. Die Potsdamer Kulturlandschaften wurden von der UNESCO bereits 1990 auf die Liste des Weltkultur- und Naturerbes der Menschheit aufgenommen. Foto: Patrick Pleul/lbn | Verwendung weltweit

10 причин любить Бранденбург 25.09.2017

Остров - часть суши, окруженная водой. Берлин - город, со всех сторон окруженный Бранденбургом, где достопримечательностей не меньше, чем в немецкой столице.
dpatopbilder - Feuerwerk am 19.08.2017 in Potsdam (Brandenburg) zum Abschluss der Potsdamer Schlössernacht hinter dem Neuen Palais im Park Sanssouci. Zu der Veranstaltung wurden unter dem Motto «Das Staunen kehrt zurück» Konzerte, Feuerwerk und Inszenierungen im Ambiente des historischen Parks von Sanssouci geboten. Erwartet wurden bis zu 25.000 Besucher. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Ночь дворцов в парке Сан-Суси (фото) 21.08.2017

Таким фейерверком завершился ежегодный праздник дворцов в Потсдаме. В минувшие выходные парк Сан-Суси посетили около 25 тысяч человек.

Hinter einem blühenden Zierkirschenbaum hebt sich am 04.04.2017 in Potsdam (Brandenburg) der Turm des 1841 errichteten Pumpenhauses für die Fontänen im Park Sanssouci vom blauen Himmel ab. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В парке Сан-Суси пышно цветет декоративная вишня 05.04.2017

Эта фотография сделана около башни, возведенной в парке Сан-Суси в 1841 году. Внутри находится насосная станция для здешних фонтанов.
Bildergalerie Potsdam Touristen besichtigen das Chinesisches Haus (1754 - 1757), auch Chinesisches Teehaus genannt im Schlosspark Sanssouci in Potsdam - Friedrich der Grosse liess den Pavillon durch Baumeister Johann Gottfried Buering im Zeitgeschmack der Chinoiserie, einer Mischung von ornamentalen Stilelementen des Rokokos und Teilen ostasiatischer Bauformen errichten. Copyright: picture alliance/J. Hoelzl

Китайская любовь Фридриха Великого: Чайный домик в парке Сан-Суси 17.03.2017

Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.
***BdT mit Deutschlandbezug*** Touristen steigen am 08.01.2017 bei winterlichem Wetter die Freitreppe des Schlosses Sanssouci in Potsdam (Brandenburg) hinauf. (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung) Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Зимнее затишье в парке Сан-Суси 12.01.2017

Дворец Сан-Суси в Потсдаме входит в десятку самых посещаемых достопримечательностей Германии, однако в холодные январские недели здесь немноголюдно.
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