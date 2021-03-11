Дворец Сан-Суси

Придворные овечки в потсдамском парке Сан-Суси

В знаменитом парке Сан-Суси в Потсдаме, где расположен дворец короля Пруссии Фридриха Великого, в июне вновь появились овцы - около четырех десятков. Они будут пастись здесь до ноября.