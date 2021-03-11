Дворец Сан-Суси

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Эти фотографии сделаны в потсдамском парке Сан-Суси, где сейчас убирают деревянные щиты, защищавшие здешние скульптуры в зимние месяцы.
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
Пожалуй, одна из самых известных лестниц Германии ведет ко дворцу прусского короля Фридриха Великого в потсдамском парке Сан-Суси.
Русская колония Александровка находится в Потсдаме недалеко от знаменитого дворца Сан-Суси. Она появилась здесь в первой половине XIX века.
Этим овцам будет что вспомнить долгими зимними вечерами под бранденбургским Потсдамом, ведь они провели прекрасное лето посреди Всемирного наследия.
Немецкие достопримечательности на почтовых марках.
В знаменитом парке Сан-Суси в Потсдаме, где расположен дворец короля Пруссии Фридриха Великого, в июне вновь появились овцы - около четырех десятков. Они будут пастись здесь до ноября.
18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
Так выглядел парк дворца Сан-Суси, построенного в Потсдаме для прусского короля Фридриха Великого, в день начала весны по астрономическому календарю.
В Германии установилась холодная солнечная погода. Эта фотография была сделана в беседке около потсдамского дворца Сан-Суси.
Сан-Суси, Китайский домик, Новый дворец, Мраморный дворец, Цецилиенхоф, Александровка, Бельведер, Бабельсберг, Глинике, Закровский парк, Павлиний остров.
Остров - часть суши, окруженная водой. Берлин - город, со всех сторон окруженный Бранденбургом, где достопримечательностей не меньше, чем в немецкой столице.
Таким фейерверком завершился ежегодный праздник дворцов в Потсдаме. В минувшие выходные парк Сан-Суси посетили около 25 тысяч человек.
Эта фотография сделана около башни, возведенной в парке Сан-Суси в 1841 году. Внутри находится насосная станция для здешних фонтанов.
Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.
Дворец Сан-Суси в Потсдаме входит в десятку самых посещаемых достопримечательностей Германии, однако в холодные январские недели здесь немноголюдно.
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