Двое граждан США задержаны в Новороссийске

Двое граждан США были задержаны в среду, 6 марта, в Новороссийске. Информацию об этом подтвердили представители Госдепартамента США и МИД РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов американского телеканала CNN, не назвала причину задержания, однако указала, что оба гражданина США являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

"Конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам", - сказала Захарова, отказываясь от дальнейших комментариев.

СМИ: Задержание произошло во время урока английского

В свою очередь представитель Госдепа США подчеркнул, что основным приоритетом для его ведомства является защита граждан США за рубежом. Однако в интересах защиты частной жизни Госдеп отказался предоставить информации о личностях задержанных.

На сайте одного из американских региональных телеканалов со ссылкой на отца одного из задержанных, сообщается, что задержание произошло в одном из церковных зданий во время урока английского языка.

Ранее Приморский районный суд в Новороссийске вынес решение депортировать двух граждан США, которых признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ, сообщает информационное агентство ТАСС.

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