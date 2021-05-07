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Движение "Европейцы-патриоты против исламизации Запада" (Pegida)

Schild, Polizei, Demo, PEGIDA, Hogesa, Antifa, Hooligans, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Саксонии признали экстремистским движение Pegida 07.05.2021

Ксенофобское движение Pegida усиливает раскол между демократическими и экстремистскими позициями в общественном дискурсе, заявило ведомство по охране конституции Саксонии.
11.04.2018, Brandenburg, Frankfurt an der Oder: Ein Schild mit der Aufschrift Warnstreik! steht vor dem Rathaus. Beschäftigte beteiligten sich an den bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Foto: Arne Bänsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкие служащие бастуют строго по правилам 27.02.2019

В ФРГ проходят предупредительные забастовки служащих федеральных земель. Но это вовсе не "волна протестов", как пишут российские СМИ. Бастуют в Германии строго по установленным правилам.
Bildnummer: 54496230 Datum: 30.09.2010 Copyright: imago/STAR-MEDIA Ca. 200 Personen demonstrieren am 30.09.2010 vor der Zentrale der Deutschen Bahn AG am Potsdamer Platz in Berlin gegen das Bahnhofprojekt Stuttgart 21 und die Ereignisse am heutigen Tage im Schloßpark. Politik Gesellschaft Protest Demo Berlin kbdig xng 2010 quer außen Außenansicht Gebäude Berlin DB AG Demo Demonstration Demonstrationen demonstrieren demonstrierend demonstriert Deutsche Bahn AG Deutschland Fahne Fahnen Kundgebung Kundgebungen Protest Proteste quer Querformat o0 Bündnis90/Die Grünen, Bündnis 90 Bildnummer 54496230 Date 30 09 2010 Copyright Imago Star Media Approx 200 People demonstrate at 30 09 2010 before the Headquarters the German Railway AG at Potsdam square in Berlin against the Train station project Stuttgart 21 and the Events at today Days in Castle Park politics Society Protest Demonstration Berlin Kbdig xng 2010 horizontal exterior exterior view Building Berlin DB AG Demonstration Demonstration Demonstrations demonstrate demonstrating demonstrated German Railway AG Germany Flag Flags Rally Rallies Protest Protests horizontal Landscape o0 Bündnis90 the Greens Alliance 90

Численность немецкой партии "зеленых" достигла рекорда 25.02.2019

В 2018 году зафиксирован сильнейший приток новых членов "Союза-90"/"зеленых" с момента основания партии. В ее рядах становится больше женщин, молодежи и восточных немцев.

Замглавы АдГ Георг Паздерски ответил на острые и неудобные вопросы DW - Conflict Zone на русском 18.12.2018

Это настоящий Hard Talk. Ведущий Conflict Zone Тим Себастиан задает очень критические вопросы и постоянно перебивает своего собеседника Георга Паздерски, который является заместителем главы Альтернативы для Германии.
21.10.2018, Sachsen, Dresden: Eva-Maria Stange (SPD, l), Kultusministerin von Sachsen, Hans Müller-Steinhagen (3.v.l.), Rektor der Technischen Universität Dresden, Martin Dulig (SPD, 4.v.l.), Wirtschaftsminister von Sachsen, Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP, 5.v.l.), Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, 3.v.r.), Gunda Röstel (Bündnis 90/Grüne, 2.v.r.), Geschäftsführerin der Stadtentwässerung Dresden GmbH und ehemalige Sprecherin des Grünen-Bundesvorstands, und Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekathrin Klepsch (Die Linke, r.) führen die Demonstration Herz statt Hetze an (Mann 2.v.l nicht identifiziert). Zum vierten Jahrestag der Pegida-Bewegung demonstrierten Tausende Menschen in Dresden für Weltoffenheit. Foto: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Дрездене прошла демонстрация против движения Pegida 21.10.2018

В акции "Сердце вместо травли" в Дрездене приняли участие около десяти тысяч человек. В тот же день в городе прошел марш движения Pegida.
12.10.2015+++ People hold up a mock hangman's gallows with a sign reading 'Reserved for Sigmar Gabriel' as they gather for an anti-immigration demonstration organised by rightwing movement Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West (PEGIDA) in front of the Palace Church in Dresden, Germany October 12, 2015. Sigmar Gabriel is the German minister of Economy. REUTERS/Hannibal Hanschke

Суд в Гамбурге запретил продажу миниатюрных "виселиц для Меркель" 28.09.2018

В октябре 2015-го активист ксенофобского движения Pegida вышел в Дрездене на демонстрацию с муляжом виселицы для канцлера ФРГ. Позже он стал продавать миниатюрные копии виселицы в интернете.

Teilnehmer einer Demonstration von rechtsgerichteten Bündnissen anlässlich des Todes eines 22-Jährigen in der Nacht zum 09.09.2018 ziehen mit einem Transparent Volksverräter absetzen! Remigration! Zukunft sichern! durch die Stadt. Foto: ---/dpa | Verwendung weltweit

В Кётене прошли демонстрации правых и их противников 17.09.2018

Демонстрация правых собрала в Кетене около 1400 участников. В акции их противников участвовали около 850 человек. Оба мероприятия прошли без значительных нарушений, сообщила полиция.
ARCHIV - 31.01.2018, Sachsen, Dresden: Der Angeklagte (r) im Prozess um einen mutmaßlichen Bombenanschlag auf eine Moschee wird im Landgericht in den Verhandlungssaal geführt. Fast zwei Jahre nach den Anschlägen auf eine Moschee und das Kongresszentrum vor der Zentralen Einheitsfeier in Dresden geht der Prozess gegen den Tatverdächtigen am Landgericht zu Ende. Der 31-Jährige, unter anderem wegen versuchten Mordes und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion angeklagt. (zu dpa «Urteil im Prozess um Moschee-Anschlag am Dresdner Landgericht» vom 30.08.2018) Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Дрезденский бомбист приговорен почти к 10 годам тюрьмы 31.08.2018

Два года назад Нино К. устроил взрывы возле мечети и Международного конгресс-центра в Дрездене. Бывший активист ксенофобского движения Pegida на суде раскаялся в содеянном.
Schulterstuecke eines Ersten Polizeihauptkommissars der Bundespolizei, aufgenommen am 12.03.2018. Foto: Matthias Toedt/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Полиция извинилась перед журналистами ZDF за задержание в Дрездене 25.08.2018

Ситуация с задержанием журналистов телеканала будет тщательно изучена, отметили в полиции. ZDF поприветствовал это решение.
, Anhänger von Pegida und AFD protestieren gegen den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag (16.08.2018) in Dresden. *** Supporters of Pegida and AFD protest against the visit of German Chancellor Angela Merkel CDU on Thursday 16 08 2018 in Dresden RM001

Правые популисты из Pegida против немецких СМИ: на чьей стороне полиция? 24.08.2018

В Германии не утихает скандал, вызванный действиями полиции в отношении журналистов телеканала ZDF, освещавших демонстрацию правопопулистского движения Pegida. Что именно случилось?
16.08.2018, Sachsen, Dresden: Teilnehmer einer Demonstration der islamfeindlichen Pegida-Bewegung stehen anlässlich des bevorstehenden Besuchs von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) im Sächsischen Landtag an einer Straßenkreuzung. Am Abend wird Merkel auf dem Mediensommerfest der sächsischen CDU-Landtagsfraktion erwartet. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В ФРГ требуют расследовать действия полиции против журналистов 19.08.2018

Глава телеканала ZDF обвинил саксонскую полицию в ограничении свободы прессы. На демонстрации Pegida несколько журналистов были задержаны без объяснения причин.
ARCHIV - Ein Unterstützer der NPD steht am 17.06.2012 mit einem Shirt mit der Aufschrift «Deutschland» bei einer NPD-Kundgebung am Strausberger Platz in Berlin. Foto: Matthias Balk/dpa (zu dpa «Verfassungsschutz-Ausschuss spricht über Gewalt von Neonazis» vom 11.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии на две трети уменьшилось число неонацистских демонстраций 24.02.2018

В 2017 году немецкие правые экстремисты провели 107 уличных акций при участии 11 тысяч человек. Годом ранее было 312 маршей и 60 тысяч участников. Уменьшилось и число митингов движения Pegida.
***Archivbild*** Exklusives Photoshooting mit Akif Pirincci in seinem Haus in der Weberstraße. Bonn, 13.05.2016 | Verwendung weltweit

Турецко-немецкого писателя оштрафовали за оскорбления мусульман 02.10.2017

Писатель Пиринчджи приговорен к штрафу за разжигание межнациональной розни. Выступая в 2015 году на митинге движения Pegida, он оскорбил немецких мусульман и беженцев.
***Archivbild*** Exklusives Photoshooting mit Akif Pirincci in seinem Haus in der Weberstraße. Bonn, 13.05.2016 | Verwendung weltweit

Немецко-турецкий писатель предстанет перед судом за антиисламские высказывания 31.08.2017

Писатель в ФРГ, выразивший сожаление в связи с тем, что "концлагеря в настоящее время не работают", предстанет перед судом. Ранее он отказался платить штраф за исламофобские лозунги.
Polizisten gehen am 26.04.2014 am Märkischen Museum in Berlin gegen linke Gegendemonstranten vor. Die Berliner NPD wollte mit einer Demonstration durch den alternativen Stadtteil Kreuzberg ziehen. Foto: Hannibal dpa/lbn

Комментарий: НДПГ разрешили оставаться маргиналами 17.01.2017

Конституционный суд ФРГ вновь отклонил иск о запрете Национал-демократической партии Германии. Это говорит о силе Основного закона. Праворадикальная партия не опасна, считает Фолькер Вагенер.
14.03.2015 Der Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann spricht am 14.03.2015 in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) auf der Pegida-Demonstration. Proteste von Salafisten und der rechtspopulistischen Pegida-Bewegung treffen in Wuppertal aufeinander. Foto: Oliver Berg/dpa

Суд в Дрездене подтвердил приговор основателю Pegida 30.11.2016

Суд высшей инстанции признал справедливым решение участкового суда в Дрездене, приговорившего бывшего лидера Pegida Луца Бахмана к штрафу в 9600 евро за разжигание межнациональной розни.
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