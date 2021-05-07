Движение "Европейцы-патриоты против исламизации Запада" (Pegida)

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Ксенофобское движение Pegida усиливает раскол между демократическими и экстремистскими позициями в общественном дискурсе, заявило ведомство по охране конституции Саксонии.
В ФРГ проходят предупредительные забастовки служащих федеральных земель. Но это вовсе не "волна протестов", как пишут российские СМИ. Бастуют в Германии строго по установленным правилам.
В 2018 году зафиксирован сильнейший приток новых членов "Союза-90"/"зеленых" с момента основания партии. В ее рядах становится больше женщин, молодежи и восточных немцев.
Это настоящий Hard Talk. Ведущий Conflict Zone Тим Себастиан задает очень критические вопросы и постоянно перебивает своего собеседника Георга Паздерски, который является заместителем главы Альтернативы для Германии.
В акции "Сердце вместо травли" в Дрездене приняли участие около десяти тысяч человек. В тот же день в городе прошел марш движения Pegida.
В октябре 2015-го активист ксенофобского движения Pegida вышел в Дрездене на демонстрацию с муляжом виселицы для канцлера ФРГ. Позже он стал продавать миниатюрные копии виселицы в интернете.
Демонстрация правых собрала в Кетене около 1400 участников. В акции их противников участвовали около 850 человек. Оба мероприятия прошли без значительных нарушений, сообщила полиция.
Два года назад Нино К. устроил взрывы возле мечети и Международного конгресс-центра в Дрездене. Бывший активист ксенофобского движения Pegida на суде раскаялся в содеянном.
Ситуация с задержанием журналистов телеканала будет тщательно изучена, отметили в полиции. ZDF поприветствовал это решение.
В Германии не утихает скандал, вызванный действиями полиции в отношении журналистов телеканала ZDF, освещавших демонстрацию правопопулистского движения Pegida. Что именно случилось?
Глава телеканала ZDF обвинил саксонскую полицию в ограничении свободы прессы. На демонстрации Pegida несколько журналистов были задержаны без объяснения причин.
В 2017 году немецкие правые экстремисты провели 107 уличных акций при участии 11 тысяч человек. Годом ранее было 312 маршей и 60 тысяч участников. Уменьшилось и число митингов движения Pegida.
Писатель Пиринчджи приговорен к штрафу за разжигание межнациональной розни. Выступая в 2015 году на митинге движения Pegida, он оскорбил немецких мусульман и беженцев.
Писатель в ФРГ, выразивший сожаление в связи с тем, что "концлагеря в настоящее время не работают", предстанет перед судом. Ранее он отказался платить штраф за исламофобские лозунги.
Конституционный суд ФРГ вновь отклонил иск о запрете Национал-демократической партии Германии. Это говорит о силе Основного закона. Праворадикальная партия не опасна, считает Фолькер Вагенер.
Суд высшей инстанции признал справедливым решение участкового суда в Дрездене, приговорившего бывшего лидера Pegida Луца Бахмана к штрафу в 9600 евро за разжигание межнациональной розни.
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