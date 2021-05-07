В Саксонии признали экстремистским движение Pegida

Земельное ведомство по охране конституции Саксонии признало экстремистским ксенофобское движение Pegida. На данный момент имеются достаточные доказательства того, что данная группировка, называющая себя "Европейцы-патриоты против исламизации Запада", за годы своего существования превратилась в антиконституционную, сообщило ведомство в Дрездене в пятницу, 7 мая.

Pegida регулярно выступает агитационной платформой для известных в Германии правых экстремистов, выступающих с антиконституционными заявлениями, и действует в качестве "узла" между экстремистами и неэкстремистами, заявил глава саксонского ведомства Дирк-Мартин Кристиан (Dirk-Martin Christian).

Pegida усиливает раскол в обществе

Тем самым, по его словам, все более усиливается раскол между демократическими и радикально-экстремистскими позициями в общественном дискурсе в Саксонии. "Обусловленное этим все более глубокое проникновение правоэкстремистских идей в центр общества является серьезной опасностью для нашего основанного на свободе и демократии общественного порядка", - подчеркнул Кристиан.

Движение "Европейцы-патриоты против исламизации Запада" - так расшифровывается немецкая аббревиатура Pegida - провело свои первые акции в октябре 2014 года в Дрездене. Антиисламисты занимают непримиримую позицию в отношении правительства ФРГ за его политику в вопросе приема беженцев.

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