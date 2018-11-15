 Движение дизельных автомобилей ограничено еще в двух городах ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 15.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Движение дизельных автомобилей ограничено еще в двух городах ФРГ

Под запрет на движение дизельных автомобилей попал проходящий через Эссен автобан A40, а также одна улица в Гельзенкирхене. Правительство ФРГ изменило разрешенную концентрация диоксида азота в воздухе.

Акция протеста против дизельных автомобилей

Акция протеста против дизельных автомобилей

Административный суд в Гельзенкирхене (земля Северный Рейн-Вестфалия) в четверг, 15 ноября, принял решения об ограничении движения дизельных автомобилей в двух городах региона: Гельзенкирхене и Эссене. Тем самым суд удовлетворил очередной иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe, которая уже добилась ограничения движения дизельных автомобилей в Ахене, Берлине, Бонне, Гамбурге, Кельне, Майнце, Штутгарте и Франкфурте-на-Майне.

Как сообщает агентство dpa, начиная c 1 июля 2019 в Эссене будет ограничено движение машин с дизельным двигателями в 18 из 50 районов города. Впервые под решение суда попал и проходящий через город автобан А40. В определенных судом зонах с 1 июля будет разрешено движение дизельных автомобилей, двигатели которых отвечают экологическому стандарту Евро-5 и выше. А с 1 сентября 2019 года и в дальнейшем сюда будут допускаться только машины класса Евро-6.

Контекст

Жесткий судебный запрет на въезд дизелей во Франкфурт требует от Ангелы Меркель немедленных решений, иначе лавину не остановить. Однако ее министры резко разошлись во мнениях. (09.09.2018)

Партии "большой коалиции" согласовали пакет мер, необходимых для того, чтобы избежать запрета на въезд в города дизельных автомобилей. В некоторых городах такой запрет уже введен решением суда. (02.10.2018)

Проехать на старых "дизелях" по Гамбургу теперь можно будет не везде. Так городские власти борются с загрязнением воздуха. (23.05.2018)

В Гельзенкирхене ограничения коснуться одной из улиц, по которой, начиная с 1 июля 2019 года будет разрешено движение только автомобилям с двигателями класса Евро-6.

21 ноября аналогичный иск экологов рассмотрит суд в Дармштате, 21 декабря придет очередь Висбадена.

Правительство наносит ответный удар 

Правительство ФРГ в тот же день приняло изменения в закон "О защите окружающей среды от различных вредных воздействий". Как уточняет агентство Reuters, согласно принятым поправкам не может быть запрещено движение дизельных автомобилей в тех городах, где среднегодовая концентрация диоксида азота в воздухе не превышает отметку в 50 микрограмм на кубический метр. Это на четверть превышает норму ЕС, предусматривающую максимальную величину в 40 мкг на кубический метр.

Принятые меры являются лишь частью пакета мероприятий, с помощью которых правительство намерено противостоять запрету на эксплуатацию дизельных автомобилей. Они включают, к примеру, переоборудование старых городских автобусов и машин коммунальных служб. Кроме того, речь идет о финансовой поддержке автоконцернами автолюбителей, пожелавших поменять старые дизельные автомобили на новые модели, и разработке автоконцернами программного обеспечения, которое бы способствовало снижению содержания диоксида азота в выхлопах дизельных автомобилей.

Смотрите также:

  • Логотип Volkswagen с американским флагом.

    Volkswagen: история одной махинации

    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

  • Выхлопная труба автомобиля VW Tiguan

    Volkswagen: история одной махинации

    Их предупреждали

    Между тем в мае 2014 года авторитетный американский институт ICTT (International Council on Clean Transportation) уже обращал внимание EPA, что выхлопные показатели у некоторых автомобилей Volkswagen значительно выше, чем разрешено законом. Реакции от Volkswagen не последовало.

  • Автомобиль Clean Diesel

    Volkswagen: история одной махинации

    Корнями в прошлое

    Вскоре выяснилось, что решение о манипуляциях было принято автоконцерном еще в 2005 году - для укрепления на американском рынке. Во время рекламной кампании в США Volkswagen использовал слоган Clean Diesel, утверждая, что дизельные автомобили - это экологично и надежно.

  • Автопарк Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Затронуты миллионы машин

    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

  • Мартин Винтеркорн, бывший глава Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Вот злонравия достойные плоды

    Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 14:33
Now live
14:33 мин

Грозит ли дизелю запрет в Германии и как заработать на подержанной машине? – DW Новости (02.10.2018)

Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Грозит ли дизелю запрет в Германии и как заработать на подержанной машине? – DW Новости (02.10.2018)  

Дизельные запреты в Германии: первые ощутимые последствия (13.07.2018)  

Дизельным автомобилям закрыли въезд в Гамбург (23.05.2018)  

Также по теме

Deutschland Dieselfahrverbots-Kontrolle in Hamburg

Суд в Майнце готов запретить дизельные автомобили 24.10.2018

Если с помощью других мер не удастся добиться снижения содержания диоксида азота в воздухе до допустимых границ, власти Майнца должны запретить движение дизельных автомобилей - решение суда.

Реклама

Самые читаемые

Российские адвокаты предостерегли от выхода РФ из Совета Европы  

Путина заставили в Сингапуре пройти через рамку металлоискателя  

Завод в Светлогорске - пример неудачи китайских инвестиций в Беларуси?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно