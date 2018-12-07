 Две немецкие авиакомпании попали в топ-10 самых экологичных | Новости из Германии о Германии | DW | 08.12.2018

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Германия

Две немецкие авиакомпании попали в топ-10 самых экологичных

По данным организации atmosfair, самой экологичной российских авиакомпанией является "Сибирь", которая выполняет требования по выбросам CO2 на 69,2 процента.

Самолет немецкой авиакомпании Condor

Самолет немецкой авиакомпании Condor

Две немецких компании попали в десятку авиаперевозчиков, наносящих наименьший вред окружающей среде. Об этом свидетельствуют данные исследования экологической организации atmosfair, опубликованные на ее сайте в субботу, 8 декабря. Так, немецкая авиакомпания TUIfly, занявшая четвертое место, выполняет требования по допустимому объему выбросов углекислого газа на 77,6%, а Condor Airlines с почти 72% оказалась на 9-й строчке. Под требованиями подразумевается максимально возможное снижение выбросов CO2.

Контекст

После подписания соглашения по климату в Париже в 2015 году, ситуация сильно ухудшилась. Йенс Турау возлагает надежды на защитников климата на COP24 в Катовице и рядовых граждан. (06.12.2018)

Быстрая деградация земель становится все более зримой проблемой российского Севера, рассказал DW Матиас Ульрих, изучающий в Якутии последствия глобального потепления. (03.12.2018)

Лидер рейтинга - британская TUI Airways (79,3%). Второе место заняла бразильская Latam Airlines Brasil (78,8%), а третье - китайская China West Air (77,8%). Рейтинг составлен на основе данных за 2016 год о рейсах на дистанции от менее 800 км до более 3800 км и охватывает 92% от общего числа всех мировых авиаперевозок.

Самая экологичная российская авиакомпания - "Сибирь"

Среди российских авиакомпаний самой экологичной, по мнению atmosfair, считается "Сибирь" (S7 Airlines). Она соответствует требованиям по выбросам CO2 на 69,2 процента и заняла 16-е место. В топ-40 также попали UTair (27-место, почти 67%) и "Уральские авиалинии" (35-е место, почти 65%). "Аэрофлот" оказался на 68-м месте с показателем 56,4%.

Составители рейтинга ориентируются на Парижское соглашение о защите климате, подписанное 190 странами ООН в 2015 году. Его цель - не допустить повышения температуры на Земле более чем на два градуса Цельсия. Вредные выхлопы самолетов, которые содержат не только углекислый газ, это соглашение не регулирует, указывает atmosfair.

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Рейтинг экологичных авиакомпаний, составленный организацией atmosfair

Аудио- и видеофайлы по теме

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