Две немецкие авиакомпании попали в топ-10 самых экологичных

Две немецких компании попали в десятку авиаперевозчиков, наносящих наименьший вред окружающей среде. Об этом свидетельствуют данные исследования экологической организации atmosfair, опубликованные на ее сайте в субботу, 8 декабря. Так, немецкая авиакомпания TUIfly, занявшая четвертое место, выполняет требования по допустимому объему выбросов углекислого газа на 77,6%, а Condor Airlines с почти 72% оказалась на 9-й строчке. Под требованиями подразумевается максимально возможное снижение выбросов CO2.

Лидер рейтинга - британская TUI Airways (79,3%). Второе место заняла бразильская Latam Airlines Brasil (78,8%), а третье - китайская China West Air (77,8%). Рейтинг составлен на основе данных за 2016 год о рейсах на дистанции от менее 800 км до более 3800 км и охватывает 92% от общего числа всех мировых авиаперевозок.

Самая экологичная российская авиакомпания - "Сибирь"

Среди российских авиакомпаний самой экологичной, по мнению atmosfair, считается "Сибирь" (S7 Airlines). Она соответствует требованиям по выбросам CO2 на 69,2 процента и заняла 16-е место. В топ-40 также попали UTair (27-место, почти 67%) и "Уральские авиалинии" (35-е место, почти 65%). "Аэрофлот" оказался на 68-м месте с показателем 56,4%.

Составители рейтинга ориентируются на Парижское соглашение о защите климате, подписанное 190 странами ООН в 2015 году. Его цель - не допустить повышения температуры на Земле более чем на два градуса Цельсия. Вредные выхлопы самолетов, которые содержат не только углекислый газ, это соглашение не регулирует, указывает atmosfair.

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