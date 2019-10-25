Да Винчи в Лувре: как искали картины для выставки года

В Лувре открылась крупнейшая в истории выставка работ Леонардо да Винчи. Картины передали из Италии, Великобритании, России, США. Но собрать в одном месте все произведения не удалось.
С 24 октября в Лувре проходит грандиозная выставка произведений Леонардо да Винчи, приуроченная к 500-летию со дня его смерти. Музей рассчитывал показать как можно больше полотен универсального гения, кисти которого сегодня приписывают от 15 до 20 картин, но столкнулся с противостоянием искусствоведов и тех, кто ратует за охрану культурного наследия.
По данным Лувра, ему принадлежит пять полотен и 22 рисунка да Винчи, а также одна работа из его мастерской. Такого количества произведений, созданных этим великим мастером, нет в собственности никакого другого музея. Эти работы можно увидеть на юбилейной ретроспективе в Париже, однако одно из самых известных произведений живописи "Мону Лизу" решили оставить на ее обычном месте - в зале постоянной экспозиции из-за его большей пропускной способности. Посетители новой выставки смогут посмотреть на портрет с помощью технологии виртуальной реальности и познакомиться с результатами исследований картины.
Кураторы одной из самых долгожданных выставок (ее подготовка заняла более десяти лет) хотели собрать все произведения ярчайшего представителя эпохи Ренессанса, родившегося в Италии. Но сделать это не удалось.
"Витрувианский человек", "Мадонна Бенуа" и "Святой Иероним"
Галерея Уффици во Флоренции согласилась передать в Париж копии полотен Леонардо и оригиналы его рисунков, но картины "Крещение Христа", "Благовещение" и "Поклонение волхвов" остались в Тоскане. Несмотря на то, что министерства культуры Италии и Франции заключили соглашение о предоставлении шедевров во временное пользование, искусствоведы и реставраторы выступили против. По мнению специалистов, перевозить картины опасно, так как транспортировка и изменение влажности воздуха могут привести к повреждениям.
Впрочем, "Благовещение" еще в 2009 году включили в список произведений, которые нельзя вывозить не только за пределы страны, но и с территории итальянского музея. По причине консервации запрещено передавать другим музеям и "Мадонну с гвоздикой" из Старой пинакотеки в Мюнхене. "Дама с горностаем" из Музея Чарторыйских в Кракове, которую раньше неоднократно передавали на другие выставки, теперь под запретом вывоза с тех пор, как перешла в собственность Польши.
В общей сложности в Лувре выставлено 160 экспонатов, среди которых - 11 картин, а также свыше 70 рисунков и чертежей, манускриптов, скульптур и предметов искусства, созданных художником, скульптором, инженером, архитектором и философом да Винчи, а также работы его учеников. Произведения привезли из Лондонской национальной галереи, Британского музея, Ватиканской пинакотеки, Национальной галереи Пармы и Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Санкт-Петербургский "Эрмитаж" передал Лувру "Мадонну Бенуа" - картину, которую перевозят крайне редко. Кроме того, Ватикан направил на выставку незаконченную работу да Винчи "Святой Иероним".
На выставке представлен и "Витрувианский человек", созданный Леонардо да Винчи в 1490 году. Передача была заблаговременно согласована с Италией, но незадолго до нее организация по охране памятников культуры Italia Nostra оспорила соглашение в суде, посчитав, что такие значимые произведения искусства не должны покидать страну. Тем не менее суд по административным делам Италии разрешил вывоз.
Где "Спаситель"?
Остается незаконченной история картины "Сальватор Мунди" (или "Спаситель мира") - самой дорогой картины в мире. В 2017 году ее купили на аукционе за 450 миллионов долларов, предположительно по поручению наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Сначала было заявлено, что вскоре после торгов "Сальватора" выставят в Лувре Абу-Даби. Но эти планы отменили без объяснения причин, и теперь произведение недоступно широкой публике. Высказывались предположения, что полотно находится на яхте кронпринца в Красном море. А может быть, оно лежит в хранилище в Швейцарии.
Кураторы пытались получить картину для показа на парижской выставке, но поставили условие, что самостоятельно определят, какую информацию указать на табличке с подписью. А это, как известно, щекотливый вопрос, так как авторство до сих пор не подтверждено. Специалисты до сих пор ведут дискуссию о том, принадлежит ли полотно кисти самого да Винчи или же оно было написано одним из его учеников. Если бы Лувр как владелец картины "Мона Лиза" и авторитетная институция в мире искусства указал, что картина создана гением, вопрос с авторством был бы закрыт. Займи же музей позицию, что "Сальватора" всего лишь создали в мастерской да Винчи, произведение бы тут же обесценилось.
По слухам, картина еще может появиться на выставке. Впрочем, в музее уже сейчас можно увидеть версию "Спасителя", которая была создана под руководством Леонардо да Винчи одним из его учеников.
Лувр ожидает наплыва посетителей
Подготовка к показу была непростой, но она, скорее всего, окупится Лувру. Музей рассчитывает, что ежедневно выставку произведений да Винчи будет посещать от 5000 до 7000 человек. Еще до открытия в интернете было распродано 200 тысяч билетов. Выставка продлится до 24 февраля.
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