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Дахау

ARCHIV - 27.09.2019, Nordrhein-Westfalen, Nörvenich: Ein Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwarder 31 fliegt eine Übung. In der jahrelangen Debatte um die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge als Ersatz für die veraltete Tornado-Flotte steuert das Verteidigungsministerium auf eine Split-Lösung zu. Das Verteidigungsministerium plant den Kauf von Eurofighter und F-18 Kampfflugzeugen. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Израильские военные впервые примут участие в учениях в Германии 17.08.2020

Пресс-служба ЦАХАЛ назвала прибытие израильских истребителей в ФРГ "историческим событием".

Ворота в концентрационный лагерь Дахау

Места памяти в Германии 05.05.2020

Дахау, Бухенвальд, Берген-Бельзен… На территории бывших концлагерей в Германии и других мест массовых убийств людей во времена национал-социализма сегодня находятся мемориалы.
Gedenkstätte Konzentrationslager Dachau, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В ФРГ почтили память погибших в концлагере Дахау 29.04.2020

Памятные мероприятия в 75-летнюю годовщину освобождения концлагеря Дахау прошли в режиме онлайн.
Dachau prisoners cheer their liberators of the 42nd Rainbow Division of the 7th U.S. Army as they wave from behind the wire fence at the concentration camp in Dachau, Germany, in May 1945. (AP Photo/Jim Pringle) |

Преступления нацизма. Места памяти жертв в Германии (фотогалерея) 29.04.2020

29 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня освобождения концлагеря Дахау. О жертвах нацизма в Германии сейчас напоминают многочисленные мемориалы.
The concentration camp at Dachau was the first Nazi concentration camp, opened March 22, 1933 on the initiative of Heinrich Himmler. (Photo by Andrea Ronchini/Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Служба в годовщину освобождения лагеря Дахау пройдет онлайн из-за вируса 18.04.2020

Массовые памятные мероприятия в 75-ю годовщину освобождения узников концлагеря Дахау невозможны из-за вируса SARS-CoV-2. Но жители всего мира смогут посмотреть трансляцию богослужения в интернете.
02.07.2018, Bayern, München: Eine Porzellanfigur eines Schäferhundes von der Porzellan Manufaktur Allach (PMA) ist in der Dauerausstellung Nationalsozialismus in München im Stadtmuseum München neben der Figur einer Hessischen Bäuerin (beide 1938) zu sehen. Die Porzellanmanufaktur Allach war ein nationalsozialistischer Betrieb für Porzellan. (zu dpa SS-Porzellan weltweit gefragt - «Menschen haben dafür gelitten» vom 25.07.2018) Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

Почему пользуется спросом эсэсовский фарфор 07.09.2018

Изделия бывшей фарфоровой мануфактуры в Аллахе охотно покупают богатые россияне. И не только они.

В бывший концлагерь Дахау вернули похищенную дверь (23.02.2017) 23.02.2017

В Дахау вернули украденные в 2014 году исторические ворота, которые стояли на входе в бывший концлагерь. Теперь их установят в экспозиции мемориала.
ARCHIV - Metallarbeiter montieren am 29.04.2015 in der KZ-Gedenkstätte Dachau in Dachau bei München (Bayern) das rekonstruierte Metalltor mit der Aufschrift Arbeit mach Frei Das Original war Ende 2014 von Unbekannten gestohlen wurde. Foto: Peter Kneffel/dpa (zu dpa Gestohlenes KZ-Tor aus Dachau vermutlich in Norwegen aufgetaucht vom 02.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Похищенная дверь из концлагеря Дахау вернулась в Германию 22.02.2017

В Германию возвращена украденная более двух лет назад историческая дверь из концлагеря Дахау. Теперь она будет установлена не на своем изначальном месте, а в экспозиции мемориала.
FILE - In this Dec. 3, 2016 file picture the iron gate from the former Nazi concentration camp in Dachau, southern Germany, with the slogan Arbeit macht frei (Work will set you free) is displayed after being found by police in Bergen, Norway. The gate was stolen two years ago and found in Norway in Dec. 2016. It will be transported to Germany Monday Jan. 30, 2017, German news agency dpa reported Friday Jan. 27, 2017. (Marit Hommedal / NTB scanpix via AP,file) |

В Дахау возвращена похищенная дверь с надписью "Труд освобождает" 22.02.2017

Дверь была похищена из мемориального комплекса в бывшем концентрационном лагере в конце 2014 года. В прошлом декабре ее обнаружили в Норвегии.

Sergei Loznitsa beobachtet Besucher von KZ-Gedenkstätten. Eines der größten Mysterien solcher Orte ist die Motivation der Menschen, ihre Sommerwochenenden in ehemaligen Konzentrationslagern zu verbringen und Öfen und Krematorien anzuschauen. Um es zu verstehen, habe ich diesen Film gemacht.

Культура памяти: не делайте селфи в газовой камере 27.01.2017

К этому призывают два проекта, которые привлекли к себе внимание широкой обществености: сайт Yolocaust и фильм "Аустерлиц" Сергея Лозницы.

Украденная дверь из бывшего лагеря смерти Дахау нашлась в Норвегии (03.12.2016) 03.12.2016

Полиция Норвегии нашла фрагмент ворот с надписью "Труд освобождает", который был похищен в бывшем концлагере Дахау в Баварии несколько лет назад.
ARCHIV - Arbeit Macht Frei steht am Tor des Konzentrationslagers in Dachau, Foto vom 25.10.2002. Foto: Mauricio Gambarini/dpa (zu dpa Gestohlenes KZ-Tor aus Dachau vermutlich in Norwegen aufgetaucht vom 02.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Похищенная дверь с надписью "Труд освобождает" из бывшего концлагеря в Дахау найдена 02.12.2016

Кованая дверь с надписью "Arbeit macht frei", похищенная из мемориального комплекса в Дахау, была обнаружена в Норвегии благодаря помощи анонимного осведомителя.

3.5.2013 *** DACHAU, GERMANY - MAY 03: Max Mannheimer, survivor of the Dachau concentration camp, looks on during a ceremony to commemorate the 70th anniversary of the liberation of the Dachau concentration camp at the memorial site on the grounds of the former concentration camp on May 3, 2015 in Dachau, Germany. Dachau was the first Nazi concentration camp and began operation in 1933 to hold political prisoners, though it later expanded to include Jews, common criminals and foreign nationals. It served mainly as a source of slave labour during World War II and included approximately 100 sub-camps spread across southern Germany and Austria. At least 30,000 inmates died before its liberation by U.S. troops in 1945. (Photo by Alexandra Beier/Getty Images)

Умер бывший узник концлагерей Дахау и Освенцим Макс Маннхаймер 24.09.2016

Председатель Общества выживших узников концлагеря Дахау Макс Маннхаймер скончался в Мюнхене в возрасте 96 лет.

08.09.2016*** Eine Karte mit dem Bild von Pater Engelmar Unzeitig liegt am 08.09.2016 im ehemaligen Konzentrationslager Dachau (Bayern) auf einer Akte des Archiv der Einrichtung. Er meldete sich freiwillig zur Pflege der Typhuskranken im KZ Dachau, als die Amerikaner schon auf München vorrückten. Die Gefangenen nannten ihn den «Engel von Dachau». Nun wird Pater Engelmar Unzeitig seliggesprochen. Foto: Peter Kneffel/lby (zu dpa «Wenn Gott es will» vom 16.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/P. Kneffel

Монаха из концлагеря Дахау причислят к лику блаженных 16.09.2016

Немецкий монах Энгельмар Унцайтиг добровольно пошел работать в тифозные бараки, где давал последние причастия больным, среди них было много советских граждан.
Bildunterschrift:Members of the Russian Night Wolves Motorcycle Club arrive at the WWII memorial for Soviet soldiers, called the Slavin,on May 2,2015 in Bratislava, Slovakia. Dozens of bikers from the pro-Kremlin club the Night Wolves ride to Berlin ahead of the anniversary of the Soviet victory in World War II. AFP PHOTO/SAMUEL KUBANI (Photo credit should read SAMUEL KUBANI/AFP/Getty Images)

Полиция ФРГ: Въехавшие в Германию байкеры не состоят в "Ночных волках" 04.05.2015

Немецкая полиция утверждает, что ни один из мотоциклистов не является членом российского клуба.
ABD0220_20150502 - WIEN - ÖSTERREICH: Mitglieder der umstrittenen russischen Motorradfahrer Nachtwölfe am Samstag, 2. Mai 2015, vor dem Russendenkmal am Schwarzenbergplatz in Wien. - FOTO: APA/HERBERT P. OCZERET - 20150502_PD4939

"Ночные волки" пересекли границу Германии 03.05.2015

Около десяти российских байкеров проехали из Австрии на территорию Баварии, сообщил представитель германской полиции. Они намерены достичь Мюнхена, а затем посетить мемориал на месте бывшего концлагеря Дахау.
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