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Пресс-служба ЦАХАЛ назвала прибытие израильских истребителей в ФРГ "историческим событием".
Дахау, Бухенвальд, Берген-Бельзен… На территории бывших концлагерей в Германии и других мест массовых убийств людей во времена национал-социализма сегодня находятся мемориалы.
Памятные мероприятия в 75-летнюю годовщину освобождения концлагеря Дахау прошли в режиме онлайн.
29 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня освобождения концлагеря Дахау. О жертвах нацизма в Германии сейчас напоминают многочисленные мемориалы.
Массовые памятные мероприятия в 75-ю годовщину освобождения узников концлагеря Дахау невозможны из-за вируса SARS-CoV-2. Но жители всего мира смогут посмотреть трансляцию богослужения в интернете.
Изделия бывшей фарфоровой мануфактуры в Аллахе охотно покупают богатые россияне. И не только они.
В Дахау вернули украденные в 2014 году исторические ворота, которые стояли на входе в бывший концлагерь. Теперь их установят в экспозиции мемориала.
В Германию возвращена украденная более двух лет назад историческая дверь из концлагеря Дахау. Теперь она будет установлена не на своем изначальном месте, а в экспозиции мемориала.
Дверь была похищена из мемориального комплекса в бывшем концентрационном лагере в конце 2014 года. В прошлом декабре ее обнаружили в Норвегии.
К этому призывают два проекта, которые привлекли к себе внимание широкой обществености: сайт Yolocaust и фильм "Аустерлиц" Сергея Лозницы.
Полиция Норвегии нашла фрагмент ворот с надписью "Труд освобождает", который был похищен в бывшем концлагере Дахау в Баварии несколько лет назад.
Кованая дверь с надписью "Arbeit macht frei", похищенная из мемориального комплекса в Дахау, была обнаружена в Норвегии благодаря помощи анонимного осведомителя.
Председатель Общества выживших узников концлагеря Дахау Макс Маннхаймер скончался в Мюнхене в возрасте 96 лет.
Немецкий монах Энгельмар Унцайтиг добровольно пошел работать в тифозные бараки, где давал последние причастия больным, среди них было много советских граждан.
Немецкая полиция утверждает, что ни один из мотоциклистов не является членом российского клуба.
Около десяти российских байкеров проехали из Австрии на территорию Баварии, сообщил представитель германской полиции. Они намерены достичь Мюнхена, а затем посетить мемориал на месте бывшего концлагеря Дахау.
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