Дарья Навальная: Хотела бы избежать сравнений с дочерью Пескова

17-летняя Дарья, дочь главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в сентябре завела свой видеоблог "Голос моего поколения" . Меньше, чем за месяц, он набрал больше полумиллиона просмотров.

В формате, похожем на YouTube-канал журналиста Юрия Дудя, Дарья Навальная беседует с молодыми людьми (к моменту публикации интервью на канале вышло два выпуска) о президенте Путине, учебе за границей и жизни в России. Передачу для девушки снимает команда ФБК, но, по словам самой Дарьи, ее работа не связана с фондом, а деньги на съемки ей дают родители.

После первого выпуска передачи Дарья Навальная согласилась письменно ответить на вопросы корреспондента DW, заверив, что будет делать это самостоятельно. DW публикует ее ответы.

DW: Чья была идея запустить собственную передачу? Вы помните, что сказал отец?

Дарья Навальная: Идея была не в передаче. Я думала о проекте, который был бы интересен мне и полезен всем. Решила, что это будут интервью с разными представителями молодежи.

Потом в ходе обсуждения с родителями возникла мысль - почему бы не записывать эти интервью и на видео, а самые интересные куски выкладывать в Сеть? После серии проб и ошибок вышли на тот формат, который сейчас все видят. Я изначально ориентировалась на 50 тысяч просмотров максимум, но была приятно удивлена, когда мое первое видео дошло до 200 тысяч.

- В первом выпуске вы немало говорили об учебе за рубежом и эмиграции. Если бы вы поступили в зарубежный вуз, это повредило бы политической карьере вашего отца?

- Это насчет того, что мой отец ругает депутатов, отправляющих своих детей за границу? Российские депутаты постоянно говорят, что образование и жизнь тут самые хорошие, однако перевозят всех своих родственников за границу, на сворованные деньги. Мой отец не относится к этим людям. Его политическая карьеры не должна никак от этого зависеть. Он любит Россию и никого отсюда не увозит.

Я, в принципе, об учебе думаю только хорошее, хоть у меня самой есть проблемы с оценками, если честно. А где учиться: в России или за границей - это уже второе дело. Жаль, конечно, что российские вузы так сильно отстают в рейтингах от западных. Я мечтаю учиться в одном из лидирующих мировых университетов, но отдаю себе отчет в том, что попасть туда очень сложно. Никаких конкретных университетов я пока что не выбрала.

- Сколько вам было лет, когда отец начал политическую карьеру? Как относились к этому одноклассники и учителя?

- Все началось как раз, когда я родилась. О том, чем папа занимается, я задумалась, когда он первый раз попал под арест, а учителя в школе подходили ко мне со словами поддержки. Хотя я сама не очень понимала, что происходит.

Все мои друзья спокойно к этому относятся. Они знают, что я не повернута на политике и обычно о ней не говорю. Но спорить со мной на такие темы лучше не надо. Конечно, не бывает и без шуток в мою сторону, но друзьям можно.

- Вы думали о карьере в политике? Дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова недавно сказала, что она не против.

- Вот уж хотела бы избежать сравнений с дочерью Пескова. Иногда я представляю, чтобы я делала в разных ситуациях на месте моего папы, но о карьере политика я не думала.

- Вам было когда-нибудь страшно за свою жизнь и здоровье из-за того, что ваш отец - оппозиционер?

- В Сети люди довольно часто ведут себя агрессивно. И мне в комментариях периодически приходят и угрозы, и хейт в сторону моей семьи и лично меня. Я в 13-14 лет очень переживала на этот счет и мне было неприятно, сейчас уже понимаю, что без этого не обойтись. Мой папа делает правильное дело и, как у любого политика, у него есть и сторонники, и враги. Как сказала Тейлор Свифт: haters gonna hate.

- Кстати, вы слышали новый политизированный альбом рэпера Face? Какая вообще музыка вам нравится?

- Я слушаю всё. Постоянно хожу с наушниками на полной громкости, родители даже ругаются, что скоро оглохну. Вот некоторые исполнители, которых я слушаю последний месяц: Dua Lipa, Drake, Cardi B, Jaden Smith, Shawn Mendes, Imagine Dragons, Billy Joel. Из российских рэперов мне нравятся Pharaoh и GONE.Fludd. Новый альбом Face слушала пару раз.

- Вы когда-нибудь работали? Если да, то помните первые заработанные деньги?

- Понимаю, как ужасно звучит фраза "нет, я никогда не работала", но так и есть. Мне 17 лет и я хожу в школу.

- Есть мнение, что в политику должна пойти ваша мама. Что вы об этом думаете?

Это очень странное мнение. Моя мама, конечно же, поддерживает моего папу во всех отношениях, однако, она не хочет заниматься политикой.

Смотрите также:

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования "Он вам не Димон" Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Картель "повара Путина" Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Квартира мамы чиновника Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Глава Пенсионного фонда. Миллиардер Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Как живут цари госкорпораций Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным". Автор: Марина Барановская

