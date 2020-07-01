 Дания дала зеленый свет строительству последнего отрезка ″Северного потока - 2″ | Экономические новости из Германии | DW | 06.07.2020

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Экономика

Дания дала зеленый свет строительству последнего отрезка "Северного потока - 2"

Согласно решению датских властей, при сооружении "Северного потока - 2" разрешено применять трубоукладчики с якорным позиционированием. Тем самым, Копенгаген дал добро на строительство последнего отрезка газопровода.

Академик Черский - трубоукладочное судно с динамическим позиционированием

"Академик Черский" - российское трубоукладочное судно с динамическим позиционированием

Дания разрешила использовать при строительстве газопровода "Северный поток - 2" трубоукладочные суда с якорным позиционированием в датской исключительной экономической зоне. Об этом говорится в сообщении Датского энергетического агентства, обнародованном в понедельник, 6 июля.

Это решение принято в ответ на заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Копенгагена по Конвенции ООН по морскому праву, указывается в пресс-релизе. В нем подчеркивается, что Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом требований безопасности, ресурсов и охраны окружающей среды.

Согласно решению Датского энергетического агентства, на строительстве "Северного потока - 2" могут применяться трубоукладочные суда не только с динамическим позиционированием, что было разрешено 30 октября 2019 года, но и с якорным позиционированием. Отдельное разрешение для этого требовалось в связи с тем, что в этом районе были затоплены емкости с химическими боевыми отравляющими вещества времен Второй мировой войны, так что донное траление, постановка судов на якорь и вмешательство в морское дно связано с риском задеть их.

На решение энергетического агентства еще может быть подана апелляция в апелляционный совете Дании по вопросам энергетики.

Строительство "Северного потока - 2" приостановлено из-за санкций США

Сооружение "Северного потока - 2", который должен доставлять российский газ в Германию по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком", было приостановлено в конце 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Недавно американские сенаторы объявили о расширении санкций, нацеленных на остановку строительства. По мнению Вашингтона, этот трубопровод усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

В то время как США и ряд европейских государств выступают против сооружения нового газопровода, страны, через территориальные воды которых он проходит (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб.

1 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что экстерриториальные санкции США против "Северного потока - 2" не соответствуют правовым представлениям Германии и что Берлин намерен завершить проект.

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    Автор: Андрей Гурков


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