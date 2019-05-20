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Густав Климт (14 июля 1862 г. - 6 февраля 1918 г.) - австрийский художник.
Густав Климт - основоположник модерна в австрийской живописи. Главным предметом его живописи было женское тело, и большинство его работ отличает откровенный эротизм
Что можно и нужно увидеть в этом красивейшем городе? Предлагаем вашему вниманию выбор DW!
6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. В подборке DW - несколько поцелуев, вошедших в историю.
Столица Австрии всегда привлекательна для туристов. В 2018 году город непременно надо посетить тем, кто интересуется творчеством Густава Климта и его единомышленников.
100 лет назад скончался Густав Климт - выдающийся художник и дамский угодник. Его картина "Поцелуй" - одно из самых тиражируемых произведений искусства.
Знаменитое полотно Густава Климта - один из самых известных поцелуев в истории искусства. И один из самых коммерчески успешных.
Вязанье, вышивка, шитье. С нитями и тканями работают не только рукодельницы, но и художники - от Густава Климта до Герхарда Рихтера.
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