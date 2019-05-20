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Густав Климт

Густав Климт (14 июля 1862 г. - 6 февраля 1918 г.) - австрийский художник.

Густав Климт - основоположник модерна в австрийской живописи. Главным предметом его живописи было женское тело, и большинство его работ отличает откровенный эротизм

28.03.2012 #### Ein Fiaker vor Schloss Schönbrun #### Copyright: picture alliance / D. Kalker

Столица Австрии: кафе и кофе, Климт и Моцарт 20.05.2019

Что можно и нужно увидеть в этом красивейшем городе? Предлагаем вашему вниманию выбор DW!
Vivien Leigh (Scarlett O Hara) und Clark Gable (Rhett Butler) in Gone with the Wind (Vom Winde verweht) - Aufnahmedatum geschätzt PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY !ACHTUNG: VERWENDUNG NUR BEI FILMTITEL-NENNUNG! +++ Bildergalerie Das erwartet uns im Juli +++

Легендарные поцелуи (фото) 06.07.2018

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. В подборке DW - несколько поцелуев, вошедших в историю.
Jugendstilhaus von Otto Wagner am Schottenring 23 in Wien, Architektur, Baustil, Architekt, Wohnhaus, Jugendstil, 1. Bezirk, 1010, Ringstraßengebäude, Keramikfassade. - 20141002_PD3275 |

В Вену за искусством модерна 06.02.2018

Столица Австрии всегда привлекательна для туристов. В 2018 году город непременно надо посетить тем, кто интересуется творчеством Густава Климта и его единомышленников.

Künstler Gustav Klimt (1862–1918) Auf die Infoboxvorlage des Erstellers verlinken Gustav Klimt Beschreibung österreichischer Maler Geburts-/Todesdatum 14. Juli 1862 6. Februar 1918 Geburts-/Todesort Baumgarten bei Wien Wien Wirkungsstätte Wien Normdaten VIAF: 7399081 | LCCN: n79039898 | PND: 118563289 | WorldCat | WP-Personeninfo Titel Der Kuß Datum 1907-1908 Technik Öl auf Leinwand Ausmaße 180 × 180 cm Momentaner Standort Österreichische Galerie BelvedereLink zurück zur Museums Infobox-Vorlage Belvedere Vienna June 2006 009.jpg Eigenname Österreichische Galerie Belvedere Ort Wien, Österreich Koordinaten 48° 11' 29,0 N, 16° 22' 48,0 E Gegründet 1907 Webseite www.belvedere.at Upper Belvedere Herkunft/Fotograf http://www.belvedere.at/en/sammlungen/belvedere/jugendstil-und-wiener-secession/gustav-klimt Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei, weil ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für die Europäische Union, Australien und alle weiteren Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers. Quelle: Wikipedia

Золотой поцелуй: Густав Климт - скандальный художник венского модерна 06.02.2018

100 лет назад скончался Густав Климт - выдающийся художник и дамский угодник. Его картина "Поцелуй" - одно из самых тиражируемых произведений искусства.
***Achtung: Nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Euromaxx Gustav Klimt - der Kuss Copy: Belvedere Wien / Basiliscus Production

Самый дорогой поцелуй в мире (видео) 06.07.2016

Знаменитое полотно Густава Климта - один из самых известных поцелуев в истории искусства. И один из самых коммерчески успешных.

Самый дорогой поцелуй в мире (видео) 06.07.2016

Знаменитое полотно Густава Климта - один из самых известных поцелуев в истории искусства. И один из самых коммерчески успешных.
Lisa Reinhard, eine Besucherin der Vorabpräsenttation der Ausstellung mit dem Titel: Kunst & Textil sieht sich am 20.03.2014 in der Staatsgalerie in Stuttgart (Baden-Württemberg) die Skulptur Foud Farie aus dem Jahr 2011 von Yinka Shonibare an. Die Skulptur ist Teil einer Ausstellung, die sich mit der Frage beschäftigt, was das Textile als Material oder als Idee für die moderne Kunst bis heute bedeutet. Die Werke verschiedener Künstler sind vom 21.03.-22.06.2014 zu sehen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (zu lsw Korr: Ausstellung: Kunst und Textil vom 20.03.2014) pixel

В Штутгарте связали искусство и текстиль 21.03.2014

Вязанье, вышивка, шитье. С нитями и тканями работают не только рукодельницы, но и художники - от Густава Климта до Герхарда Рихтера.