Гуманитарий в Германии не приговор

Гуманитарные науки изучают примерно 12 процентов от всех учащихся немецких вузов. Они на третьем месте по популярности. Вместе с тем, проблемы гуманитариев на рынке труда в Германии - не секрет. Впрочем, как выяснил Институт немецкой экономики, на самом деле не все так плохо.

Где больше гуманитариев

Исследователи сравнили ситуацию гуманитариев с той, в которой оказались другие специалисты, получившие высшее образование. Действительно, доля безработных среди тех, кто изучал философию, историю, лингвистику, религию, этнологию или журналистику, была почти в два раза больше. В немецких компаниях преобладают выпускники факультетов права, экономики, социологии и инженерного дела. Но о том, что положение гуманитариев по большей части проблематичное, не может быть и речи, - подчеркивает руководитель опубликованного в начале сентября исследования Кристиана Конеген-Грениер (Christiane Konegen-Grenier).

Если смотреть общие показатели безработицы по Германии вне зависимости от уровня образования, то безработица среди гуманитариев - не выше средней. Больше половины гуманитариев работают по профессиям, где могут применить полученные во время учебы знания. Разброс по роду деятельности при этом большой. В основном, работа связана с педагогикой и коммуникацией. Четверть всех гуманитариев (выпускников педагогических факультетовне брали в расчет) посвятили себя воспитанию или обучению других. Еще четверть выполняют работу, связанную со языковыми знаниями. Это специалисты по связям с общественностью, сотрудники издательств, журналисты и те, кто проводят исследования в сфере гуманитарных наук или занимаются переводческой деятельностью.

Гуманитарии нужны и в логистике

Консалтингом, развитием персонала, рекламой, маркетингом или офисной работой занимается почти каждый пятый гуманитарий. Семь процентов связаны с торговлей, закупками или туризмом. Столько же гуманитариев - среди персонала, занятого производством, строительством, транспортом и логистикой или сельским хозяйством. Есть и те, что трудоустроились в сферах здравоохранения, финансовых услуг, естественных наук иIT - правда, таких очень мало.

Причину такой гибкости при трудоустроймстве исследователи объясняют небольшим количеством объявлений о вакансиях, которые адресованы конкретно специалистам с гуманитарным образованием.

Работа не по специальности

Таксист с кандидатской степенью по философии - лишь стереотип, такие случаи - скорее исключение. Больше половины гуманитариев занимаются деятельностью, предполагающей высокий уровень квалификации, то есть, например, наличие диплома магистра. Еще 20 процентов выполняют работу, для которой достаточно диплома бакалавра. Только четверть гуманитариев занимается низкоквалифицированным для их образования трудом. Среди тех, кто защитил диссертацию, таковых лишь шесть процентов. Более того - у кандидатов со степенью гораздо лучше шансы найти работу соответствующего уровня.

Чем теснее деятельность связана с изученными в вузе предметами, тем чаще гуманитариев берут на более сложную работу. В сферах, далеких от гуманитарных наук, работу более низкого уровня выполняет треть гуманитариев. Из десяти бакалавров лишь четверо выполняют работу, требующую высокого уровня образования, а каждый третий находится на должности, для которой не нужно было получать диплом.

Играют роль возраст и пол. Высококвалифицированным трудом занимаются 70 процентов специалистов в возрасте 45 лет и старше, среди гуманитариев помоложе таковых половина. У женщин шансы занять должность для высококвалифицированных специалистов хуже, чем у мужчин.

Карьера и зарплата

Каждый седьмой гуманитарий занимает руководящий пост, среди других специалистов - каждый пятый. Причем, чем моложе гуманитарий, тем хуже шансы в начале пути сделать карьеру.

Что касается зарплаты гуманитариев, то в среднем она ниже, чем у других специалистов: от 2000 до 4000 тысяч евро чистыми в месяц получают 44 % гуманитариев и 52% специалистов других направлений, а до 2000 евро - каждый второй и каждый третий соответственно. Это, правда, отчасти объясняют тем, что среди гуманитариев больше женщин, они чаще работают не на полную ставку и реже достигают высоких позиций. В целом, у магистра зарплата выше, чем у бакалавра. Степень кандидата, как и опыт работы, улучшают доходы.

Как повысить свои шансы на рынке труда

Шансы на рынке труда исследователи из Института немецкой экономки связывают с растущей дигитализацией. Кристиана Конеген-Грениер отмечает, что у гуманитариев больше всего возможностей в сфере экономики. Сегодня эти специалисты работают в каждой четвертой немецкой компании. Предприятия ищут сотрудников, способных быстро осваивать новые темы и задачи. Преимуществом на рынке труда может быть и способность к общению и сотрудничеству с другими - эти "мягкие навыки" уже сейчас на первом месте по важности. Но чтобы в полной мере использовать свои компетенции, она советует гуманитариям повышать свою цифровую грамотность.

Помимо общего представления о защите и безопасности данных требуется умение работать с мобильными устройствами, интернетом, соцсетями, специализированными программами или цифровыми базами. Не лишними будут и базовые знания статистики.

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