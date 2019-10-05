"ГУЛАГ жив": участники пикетов в Москве напомнили о репрессиях в России

Несмотря на дождь со снегом и предупреждения МЧС о непогоде, более сотни человек пришли в воскресенье, 6 октября, к Соловецкому камню - памятнику жертвам ГУЛАГа, установленному на Лубянке напротив здания ФСБ. Сменяя друг друга, люди выходили к камню с плакатами, на которых были изображены расстрелянные во время коммунистического террора и те, кто сегодня проходит по так называемому "московскому делу". Красным по черному на плакатах было написано "Стоп ГУЛАГ". По мнению многих участников, связь событий 1937-го года и происходящего сегодня, неоспорима.

Чтобы пикетировать, нужно быть гражданином России

6 октября в память о годовщине создания ГУЛАГа (Главное Управление исправительно-трудовых лагерей - Ред.) в Москве должно было состояться шествие под названием "Бессмертный ГУЛАГ" - от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова, однако городские власти отказались его согласовать. Организаторы - представители партий "ПАРНАС", "Яблоко", Гражданская инициатива" и общественного движения "Декоммунизация" - решили, тем не менее, провести акцию в виде одиночных пикетов у Соловецкого камня.

Ближе к 14 часам под проливным дождем к Соловецкому камню стали подходить люди. Поначалу собралось всего два десятка человек. Возле сквера, в котором находится памятник, со стороны метро "Лубянка" дежурили двое полицейских. Серьезного усиления со стороны правоохранителей в течение всего мероприятия не наблюдалось. Первым на пикет вышел известный российский историк, востоковед, зампред партии "ПАРНАС" Андрей Зубов. В руках он держал плакат с изображением князя Михаила Долгорукова, расстрелянного в 1937 году. Сверху фигурировала надпись "Стоп ГУЛАГ. Вчера и сегодня".

Андрей Зубов

Примерно через пять минут после начала акции к Зубову подошли сотрудники полиции и попросили предъявить паспорт. У одного из полицейских заметно дрожали руки. Он переписал в тетрадь домашний адрес Зубова и объяснил, что делает это, потому что, согласно законодательству, в одиночных пикетах в России, могут участвовать только граждане РФ. Зачем потребовался домашний адрес пикетчика, он не ответил. Сам Зубов на произошедшее отреагировал спокойно. По его словам, объяснить логику властей можно тем, что, если бы участником был иностранец, это можно было бы расценить как "давление на внутриполитическую ситуацию в стране".

Сравнивать сегодняшнее время со сталинским террором - кощунство?

Ближе к половине третьего очередь желающих выйти с плакатом к камню стала расти. Появились плакаты с фотографиями сегодняшних заключенных и преследуемых властями. В частности, оппозиционер Александр Рыклин вышел с фото программиста Константина Котова, осужденного в этом году на четыре года колонии за нарушение правил проведения митингов. Появлялись и изображения одного из самых известных фигурантов "московского дела"Егора Жукова, и правозащитника Юрия Дмитриева, и псковской журналистки Светланы Прокопьевой, и даже умершей в 2014 году диссидентки Валерии Новодворской.

Мариэтта Чудакова

Мариэтта Чудакова - один из крупнейших исследователей советской литературы двадцатого века - также приехала на Лубянку для того, чтобы принять участие в акции. В годы террора погиб ее дед, царский офицер. Он был арестован в 1937 году и расстрелян в 1938-м. "Я об этом узнала, выписав из Махачкалы его дело. Это был мужественный человек. Судя по протоколам, он отверг все обвинения, выдержал все пытки, и даже его подпись при этом не превратилась в каракули… Мы должны помнить людей, погибших насильственной смертью", - сказала она DW.

По мнению Чудаковой, говорить о том, что сегодняшняя ситуация тождественна Большому террору, "кощунственно". "У нас очень любят все обобщать. Народ стал исключительно пессимистичным. Однако завоевания 1990-х годов во многом остались. Говорить о том, что происходит то же самое, что в 37-м, нельзя", - сказала она. Дождавшись своей очереди, Мариэтта Чудакова вышла к камню с фотографией великого театрального режиссера Всеволода Мейерхольда, расстрелянного в 1940 году. Позже она выстояла еще один пикет - уже со снимком своего деда.

"ГУЛАГ жив, пока без массовых расстрелов"

Однако большинство участников акции склонны проводить четкие параллели между сталинским террором и нынешними политическими арестами в России. Около 15 часов к месту пикета приехала участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Она отметила, что ее собственный опыт (после "панк-молебна" в храме Христа Спасителя в 2012 году она отбыла почти два года в колонии - Ред.) в сопоставлении с опытом заключенных советских лагерей, говорит о том, что все нынешние "чудовищные" тюремные методы и отношение к людям взяты из прошлого. Вместе с активистом "Декоммунизации" Дмитрием Энтео Алехина принесла к Соловецкому камню свечу в виде бюста Феликса Дзержинского на серебряном подносе.

Мария Алехина

Глава политсовета Партии перемен, бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил DW, что нужно отдавать долг памяти жертв сталинского режима, но и не забывать про происходящее сегодня. "Нас очень пугает, что ГУЛАГ жив. Нынешние политзаключенные и нынешние репрессии об этом свидетельствуют. Пока массовых расстрелов нет, но есть общее ощущение, что мы очень быстро скатываемся туда. Как скоро мы проскочим какие-то знаковые рубежи, никто не знает. Но то, что мы движемся в ту сторону, - факт, который нас беспокоит", - отметил он.

По словам Нечаева, повторная заявка, поданная на проведение шествия "Бессмертный ГУЛАГ" 13 октября, также отвергнута властями. "Это значит, что мы продолжим выходить в таком формате", - заявил он.

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