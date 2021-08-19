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Группа "Национал-социалистическое подполье" (NSU)

Неонацистская группировка "Национал-социалистическое подполье" была раскрыта немецкой полицией в 2011 году.

В NSU входили как минимум три человека Уве Мундлос (Uwe Mundlos), Уве Бёнхардт (Uwe Böhnhardt) и Беате Цшепе (Beate Zschäpe). Их обвиняют в совершении десятков преступлений, включая как минимум десять убийств, совершенных с 1999 по 2011 годы. Бёнхардт и Мундлос умерли в ноябре 2011 года. Предположительно, один из них застрелил другого и покончил после этого с собой - таким образом они пытались избежать ареста. Беата Цшепе находится под арестом на время суда.

03.07.2018, Bayern, München: Die Angeklagte Beate Zschäpe sitzt im Gerichtssaal des Oberlandesgericht zwischen ihren Anwälten Hermann Borchert (l) und Mathias Grasel (r). Im Münchner NSU-Prozess werden Zschäpe und vier mitangeklagte mutmaßliche Helfer des «Nationalsozialistischen Untergrunds» für ihre Schlussworte aufgerufen. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München würde sich danach zur Beratung zurückziehen und voraussichtlich kommende Woche die Urteile verkünden. Die Hauptverhandlung dauert schon mehr als fünf Jahren. Foto: Peter Kneffel/dpa | Verwendung weltweit

Суд в Германии подтвердил приговор члену неонацистской группировки NSU 19.08.2021

Федеральная судебная палата Германии отклонила апелляцию Беаты Цшепе на приговор суда в Мюнхене, признавшего ее виновной в десяти убийствах и назначившего пожизненное заключение.
21.07.2020 Ein Demonstrantin hält während einer Kundgebung in der Wiesbadener Innenstadt ein Plakat mit der Aufschrift Solidarität mit den Betroffenen des NSU 2.0. Anlass der Protestaktion war eine Sitzung des Landtags-Innenausschusses zu der Affäre um rechtsextreme Drohschreiben. Bei der Sitzung ging es auch um ein mögliches rechtes Netzwerk bei der hessischen Polizei.

В ФРГ задержан возможный отправитель писем с правоэкстремистскими угрозами 04.05.2021

По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, предполагаемый отправитель посланий с подписью "NSU 2.0" - 53-летний безработный гражданин Германии. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

Die Illustration stammt aus einer Studie der Otto Brenner Stiftung zum o.g. Thema. https://www.otto-brenner-stiftung.de/nsu-morde-berichterstattung Bild samt Copyright und Nutzungsfreigabe geliefert durch Jan Burzinski, Öffentlichkeitsarbeit und Transfer, Otto Brenner Stiftung

Преступления неонацистов в Германии и фиаско СМИ 11.09.2020

Торговец цветами Энвер Шимшек, убитый 20 лет назад в Германии, стал первой жертвой группировки "Национал-социалистическое подполье". Однако тогда СМИ почти не писали о том, что мотивом преступления мог быть расизм.
ARCHIV - 09.02.2020, Berlin: Saskia Esken, Bundesvorsitzende der SPD, spricht während einer Pressekonferenz im Rahmen einer Klausurtagung des SPD-Parteivorstandes zu den anwesenden Journalisten. Esken will aus der Coronavirus-Krise Lehren für die Zukunft ziehen. (zu dpa «Esken will Lehren aus Coronavirus für Föderalismus ziehen») Foto: Gregor Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Сопредседателю партии немецких социал-демократов угрожают убийством 31.07.2020

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Заскиа Эскен получила электронное письмо с угрозами с подписью, намекающей на неонацистскую группировку NSU.
04.11.2019, Sachsen, Zwickau: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, M), Michael Kretschmer (CDU, r), Ministerpräsident von Sachsen und Pia Findeiß (SPD), Oberbürgermeisterin von Zwickau, stehen mit Schülern am NSU-Gedenkort. Nach der Empörung um dem abgesägten Gedenkbaum für Enver Simsek, erstes Opfer der terroristischen Vereinigung ·Nationalsozialistischer Untergrund·, pflanzte die Stadt Zwickau mithilfe von Spenden an dem Gedenkort neue 10 Bäume für alle Opfer des NSU. Bei der offiziellen Gedenkveranstaltung wurde an jedem Baum eine Gedenkplatte für jedes Opfer gesetzt. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Меркель почтила память жертв неонацистов из группировки NSU 05.11.2019

В годовщину раскрытия неонацистской группировки NSU канцлер ФРГ Ангела Меркель возложила цветы к мемориалу в память о жертвах террористов.
ARCHIV - Blick in den Archivfundus am 08.01.2015 der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin. Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, stellt in Berlin die Bilanz seiner Behörde für 2016 vor. (zu dpa «Beauftragter für die Stasi-Unterlagen zieht Bilanz» vom 20.03.2017) Foto: Lukas Schulze/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как "штази" пыталось проникнуть в неонацистские группировки в ФРГ 28.01.2019

У спецслужбы ГДР были осведомители в правоэкстремистских организациях Западной Германии. В Берлине представлено новое исследование об истинных причинах интереса "штази" к неонацистам.
19.04.2018 Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz

В ФРГ неонацисты угрожают известному адвокату 14.01.2019

Адвокат, защищавшая интересы жертв неонацистов, получила по факсу послание с угрозами. В письме есть сведения, которые можно узнать только из официальных инстанций, но никак не из соцсетей.

12.07.2018 dpatopbilder - 12.07.2018, Berlin: Nach dem Urteil im NSU-Prozess geben die Nebenkläger, Adile (M) und Kerim Simsek (r), Witwe und Sohn von Enver Simsek, Meral Sahin (l), Vorsitzende der «IG Keupstraße», Seda Basay (2.vl), Rechtsanwältin der Familie Simsek, sowie Rechtsanwalt Mehmet Gürcan Daimagüler eine Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Следователи ищут правых радикалов в полиции Франкфурта-на-Майне 17.12.2018

Адвокату, представлявшей интересы жертв неонацистской группировки NSU, поступили письменные угрозы. Возможно, за этим стоит праворадикальная ячейка во франкфуртской полиции.
ARCHIV - 05.03.2017, Hessen, Frankfurt am Main: Ein Mann mit Kippa nimmt an der Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit in der Paulskirche teil. (zu dpa «Antisemistischer Angriff in Bonn» vom 11.07.2018) Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава совета евреев в ФРГ отметил нетерпимость общества к антисемитизму 15.07.2018

Нетерпимое отношение немецкого общества к проявлениям антисемитизма будет способствовать тому, что в долгосрочной перспективе в Германии не будет этой проблемы, считает Йозеф Шустер.

11.07.2018+++ Defendant Beate Zschaepe waits in a Munich courtroom before judges give their verdict in the trial of suspected NSU neo-Nazi gang member Zschaepe in Munich, Germany July 11, 2018. REUTERS/Michaela Rehle

Приговор по делу неонацистов: пожизненное заключение для главной обвиняемой (11.07.2018) 11.07.2018

Через 5 лет после начала процесса по громкому делу неонацистов, на счету которых 10 убийств, вынесен приговор. Однако по мнению родственников жертв, слишком много вопросов остались без ответов.
ARCHIV - 09.01.2018, Bayern, München: Die Angeklagte Beate Zschäpe sitzt am im Gerichtssaal im Oberlandesgericht neben ihrem Anwalt Mathias Grasel. Vor dem Oberlandesgericht wird am 17.04.2018 der Prozess um die Morde und Terroranschläge des «Nationalsozialistischen Untergrunds» (NSU) fortgesetzt. Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Правый террор в Германии - фиаско немецких властей 11.07.2018

Члена неонацистской ячейки NSU Беате Цшепе приговорили к пожизненному заключению за убийства 10 человек. Но для родственников жертв это слабое утешение, считает Ханс Пфайфер.
ARCHIV - Eine Kombo aus Reproduktionen der Ostthueringer Zeitung aus dem Jahr 1998 zeigt Fahndungsbilder von Beate Zschäpe (l-r), Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Das Trio bildete eine rechtsradikale Terrorzelle, die für eine Serie von Morden, Banküberfällen und Sprengstoffanschlägen verantwortlich gemacht wird. Die Zwickauer Zelle könnte auch hinter einem ungeklärten Mordanschlag in Duisburg stecken, die Ermittler prüfen einen Zusammenhang. Foto: Frank Doebert / Ostthueringer Zeitung / ** Achtung Redaktionen: Bilder sind digital entrastert ** (zu dpa 0643 vom 07.01.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Приговор по делу неонацистов NSU: многие вопросы остались без ответа 11.07.2018

Через 5 лет после начала процесса по делу неонацистов NSU, на счету, которых 10 убийств, 2 теракта и 15 разбойных нападений, вынесен приговор, но точка не поставлена. Детали - у DW.
11.07.2018+++ Defendant Beate Zschaepe waits in a Munich courtroom before judges give their verdict in the trial of suspected NSU neo-Nazi gang member Zschaepe in Munich, Germany July 11, 2018. REUTERS/Michaela Rehle

Члена неонацистской ячейки NSU приговорили к пожизненному заключению 11.07.2018

В Мюнхене завершился пятилетний процесс по делу группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU). Ее члена Беату Цшепе судьи признали виновной в 10 убийствах.

MUNICH, GERMANY - JULY 25: Beate Zschaepe, the main defendant in the marathon NSU neo-Nazi murder trial, attends court on the day federal prosecutors are expected to begin entering their pleas on July 25, 2017 in Munich, Germany. Today is the 375th day of the trial that has lasted four years and centers on the murders of nine immigrants and one policewoman by neo-Nazis Uwe Boehnhardt and Uwe Mundlos, who together with Zschaepe, claimed to be members of the National-Socialist Underground (NSU). Mundlos and Boehnhardt died following a bank robbery by the two men in 2011. Zschaepe and four other men are on trial for their roles in allegedly supporting Mundlos and Boehnhardt. (Photo by Andreas Gebert - Pool/Getty Images)

Прокуратура требует пожизненного заключения для участницы NSU 12.09.2017

Прокуратура заявила, что соосновательница NSU Беате Цшепе несет полную ответственность за все преступления, совершенные этой террористической группировкой.
25.07.2017 *** Die Angeklagte Beate Zschäpe sitzt am 25.07.2017 im Verhandlungssaal im Oberlandesgericht (OLG) in München (Bayern) neben ihrem Anwalt Mathias Grasel. Vor dem Oberlandesgericht wurde der Prozess um die Morde und Terroranschläge des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) fortgesetzt. Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Дело неонацистов из NSU: прокуратура заявила о вине Беате Цшепе 25.07.2017

Следствие видит в главной обвиняемой по делу NSU соосновательницу этой группы и соучастницу всех ее преступлений. Обвинение говорит о том, что на Беате Цшепе лежит ответственность за убийства, совершенные террористами.
ARCHIV 2012 +++++ German soldiers of the 291st Jagerbataillon take part in a military ceremony on July 5, 2012 in Illkirch-Graffenstaden, eastern France. The 600 soldiers of the 291st J?gerbataillon, the first German regiment stationed in France since 1945 and who will parade down the Champs-Elysees avenue on July 14, represent a powerful symbol of reconciliation between the two countries. AFP PHOTO/FREDERICK FLORIN (Photo credit should read FREDERICK FLORIN/AFP/GettyImages) Stationierungsort vom Terrorverdächtigen Franco A.

Встряска в бундесвере: что изменит дело Франко А.? 04.05.2017

Бундесвер сотрясает скандал из-за офицера-правоэкстремиста, готовившего, по мнению следствия, теракт. Министр обороны требует быстрого расследования. Но масштаб проблемы пока не ясен.
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