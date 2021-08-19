Группа "Национал-социалистическое подполье" (NSU)

Неонацистская группировка "Национал-социалистическое подполье" была раскрыта немецкой полицией в 2011 году.

В NSU входили как минимум три человека Уве Мундлос (Uwe Mundlos), Уве Бёнхардт (Uwe Böhnhardt) и Беате Цшепе (Beate Zschäpe). Их обвиняют в совершении десятков преступлений, включая как минимум десять убийств, совершенных с 1999 по 2011 годы. Бёнхардт и Мундлос умерли в ноябре 2011 года. Предположительно, один из них застрелил другого и покончил после этого с собой - таким образом они пытались избежать ареста. Беата Цшепе находится под арестом на время суда.