Группа Лимы призвала военных Венесуэлы поддержать Гуайдо

Группа Лимы выступила за мирный переход власти в Венесуэле и призвала военных страны поддержать самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо. Об этом говорится в итоговом заявлении 11 стран группы, которое МИД Канады опубликовал в понедельник, 4 февраля. Документ был принят на встрече представителей стран группы в Оттаве.

Группа Лимы также признала Хуана Гуайдо и Национальную ассамблею Венесуэлы в качестве официальных представителей этой страны. В документе государства также призывают международное сообщество "не давать режиму Мадуро проводить финансовые и торговые переводы за рубежом, лишить его доступа к международным активам Венесуэлы и не позволять ему проводить операции с нефтью, золотом и другими активами".

Заявление сделано от имени Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Панамы, Парагвая и Перу. Таким образом, к призыву не присоединились Мексика, Гайана и Сент-Люсия.

Канада выделяет 35 млн евро на помощь венесуэльцам

Оттава ранее в тот же день заявила о том, что выделит 52,89 млн канадских долларов (около 35 млн евро) на поддержку пострадавших от кризиса венесуэльцев.

Деньги, в частности, пойдут на гуманитарную помощь, стабилизацию ситуации и поддержку соседних с Венесуэлой стран, которые приняли бежавших от кризиса мигрантов.

Смотрите также:

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Легитимность выборов под вопросом В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Из спикера в президенты Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Всеобщая поддержка Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Американские санкции Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Ультиматум Николасу Мадуро 3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Гуайдо запретили покидать страну Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? "Мы живем в условиях диктатуры" Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? "Не стреляйте в народ!" Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Более 40 погибших По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних. Автор: Александра Елкина

