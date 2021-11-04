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Государственный департамент США

Государственный департамент США - внешнеполитическое ведомство, выполняющее в правительстве США функции министерства иностранных дел. Должность руководителя - госсекретарь США.

Государственный департамент был образован в 1789 году. Его первым руководителем стал третий президент США, один из авторов Декларации независимости Томас Джефферсон.

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США обещают 10 млн долларов за сведения о лидерах группы хакеров DarkSide 04.11.2021

За данные о лидерах группировки DarkSide объявлено вознаграждение в 10 млн долларов, а за сведения о тех, кто хочет с ней сотрудничать - 5 млн. США обвиняют хакеров из РФ в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline.
FILE PHOTO: American Airlines flight 718, the first U.S. Boeing 737 MAX commercial flight since regulators lifted a 20-month grounding in November, lands at LaGuardia airport in New York, U.S. December 29, 2020. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Американские авиакомпании добиваются более частых перелетов над Россией 29.10.2021

Объединение крупнейших авиаперевозчиков США просит Госдеп обеспечить увеличение числа их полетов над Россией. Другие маршруты неэффективны, цитирует Reuters письмо Airlines for America.
ARCHIV 1999 ++++ Menschen vor der US-amerikanischen Botschaft in der russischen Hauptstadt Moskau am 30. November 1999. |

США опасаются прекращения работы посольства в Москве 28.10.2021

В Госдепе высказали опасения, что посольство США в России не сможет выполнять дипломатическую работу из-за нехватки персонала. Штат дипмиссии в Москве сократился с 1200 человек в 2017 году до 120.
The US Department of State building is seen in Washington, DC, on July 22, 2019. (Photo by Alastair Pike / AFP) (Photo credit should read ALASTAIR PIKE/AFP via Getty Images)

США внесли обращающихся за иммиграционной визой россиян в список "бездомных" 24.10.2021

К категории "бездомных" относят заявителей на иммиграционную визу из стран, где у США нет консульских представительств, а также тех, в которых политическая ситуация является нестабильной или неопределенной.
A bird's eye view of downtown Port-au-Prince, Haiti, Thursday, Sept. 30, 2021. (AP Photo/Rodrigo Abd)

На Гаити похищены американские миссионеры и их семьи 17.10.2021

В руки бандитов попали до 17 американских христианских миссионеров. На Гаити резко увеличилось насилие после убийства президента Жовенеля Моиза.
Secretary of State Antony Blinken and Greece's Foreign Minister Nikos Dendias depart after signing the renewal of the U.S.-Greece Mutual Defense Cooperation Agreement at the State Department in Washington, Thursday, Oct. 14, 2021. (Jonathan Ernst/Pool via AP)

Греция укрепляет оборонное сотрудничество с США 14.10.2021

Главы МИД Греции Дендиас и Госдепартамента США Блинкен на 5 лет продлили договор об использовании военных баз на Крите. Ранее Греция закупила у США боевые вертолеты и иное вооружение.
Victoria Nuland, Under Secretary of State for Political Affairs appears before a Senate Committee on Foreign Relations hearing to examine U.S. Policy on Turkey, in the Dirksen Senate Office Building in Washington, DC, Wednesday, July 21, 2021. Credit: Rod Lamkey / CNP

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прилетит 11 октября в Москву 09.10.2021

Темами переговоров в РФ станут двусторонние, региональные и глобальные вопросы, сообщил Госдепартамент США. Визит Нуланд состоится по инициативе американской стороны.
ARCHIV - 29.02.2020, Katar, Doha: Zalmay Khalilzad (2.v.l), US-Sondergesandter für Aussöhnung in Afghanistan, und Mullah Abdul Ghani Baradar (2.v.r), Leiter des politischen Büros der Taliban, unterzeichnen ein Abkommen über Wege zu einem Frieden zwischen den USA und der militant-islamistischen Taliban. (zu dpa «Nach US-Wahl: Taliban pochen auf Umsetzung des Deals mit Amerikanern») Foto: Hussein Sayed/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

США проведут переговоры с талибами в Катаре 09.10.2021

Встреча делегации США с представителями "Талибана", намеченная на эти выходные, станет первой после вывода американских войск из Афганистана.
Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

США ожидают тесного сотрудничества с новым правительством ФРГ 27.09.2021

В Госдепе США надеются "на продолжение прочного партнерства" с ФРГ и после формирования новой правительственной коалиции. "Германия - наш ближайший союзник в Европе", - заявили в Вашингтоне.
11.09.2016+++A person touches the south reflecting pool at the National September 11 Memorial and Museum on the 15th anniversary of the 9/11 attacks in Manhattan, New York, U.S., September 11, 2016. REUTERS/Andrew Kelly (c) Reuters/A. Kelly

Госсекретарь США напомнил о солидарности после терактов 11 сентября 10.09.2021

Люди во всем мире молились, пели и плакали у посольств США после атак "Аль-Каиды" на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Минобороны в Вашингтоне 11 сентября 2001 года, заявил глава Госдепа.
Beschreibung: Nariman Jelyalow, stellvertretender Leiter von Medschlis (Parlament) auf der Krim Schlagworte: Krim, Krimtataren, Russland, Ukraine, Unterdrückung, Verhaftung Jahr/Ort: November 2014/Krim Autor: unsere Korrespondentin in Russlnd Yuliya Vishnevetskaya

Замглавы Меджлиса крымских татар Джелялов арестован на 2 месяца 06.09.2021

Наримана Джелялова подозревают в преступлениях по статьям о диверсии и пособничестве. Его и еще двух крымских татар отправили под арест до 4 ноября.
The US Department of State building is seen in Washington, DC, on July 22, 2019. (Photo by Alastair Pike / AFP) (Photo credit should read ALASTAIR PIKE/AFP via Getty Images)

Вашингтон призвал РФ освободить задержанного в Крыму политика Джелялова и других крымских татар 06.09.2021

Задержание крымского политика Наримана Джелялова и других крымских татар - это еще одна из длинного ряда политически мотивированных карательных мер РФ в отношении Меджлиса и его руководства, заявил Госдепартамент США.
Secretary of State Antony Blinken listens to a translator during a news conference with German Minister of Foreign Affairs Heiko Maas at the Ministry of Foreign Affairs in Berlin, Wednesday, June 23, 2021. Blinken begins a week long trip in Europe traveling to Germany, France and Italy. (AP Photo/Andrew Harnik, Pool)

Блинкен едет в Германию на переговоры по Афганистану 04.09.2021

В ходе визита в Германию Энтони Блинкен обсудит с министрами из 20 стран ситуацию с эвакуированными жителями Афганистана. Перед этим глава Госдепартамента США направится в Катар.
Antony Blinken, Außenminister der USA, spricht während einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Treffen mit dem isländischen Außenminister Thordarson, in der Harpa-Konzerthalle.hat versichert, dass die USA unverändert auf diplomatischem Wege einen Stopp der Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern anstreben. +++ dpa-Bildfunk +++

В Госдепе назвали условия для сотрудничества с "Талибаном" 31.08.2021

Талибы должны "заслужить" легитимность и международную поддержку, уважая права всех афганцев и создав инклюзивное правительство, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
In this image courtesy of the US Air Force, medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a US Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, August 21, 2021. - During an evacuation flight from an Intermediate Staging Base in the Middle East, the mother went into labor and began experiencing complications due to low blood pressure. The aircraft commander made the decision to descend in altitude to increase air pressure in the aircraft, which helped stabilize and save the mother’s life. Upon landing, Airmen from the 86th MDG came aboard and delivered the child in the cargo bay of the aircraft. The baby girl and mother were transported to a nearby medical facility and are in good condition. (Photo by - / US AIR FORCE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / US AIR FORCE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Афганка в ходе эвакуации родила на борту самолета ВВС США 24.08.2021

По словам представителя Госдепа США, в восьми транзитных центрах в шести странах размещены более 17 тыс. человек, эвакуированных из Афганистана. На борту одного из военно-транспортных самолетов на свет появилась девочка.
An der Ramstein Air Base trainiert die Amerikanische Air Force Touch and Go Anflüge und Landungen. Im Bild ein taktischer und strategischer Transporter Boeing C17 Globemaster III. Im Mai 2021 findet das europaweite Großmanöver Defender 2021 statt, dazu werden große Mengen an Truppen und Ausrüstung verlegt, und transportiert. Der Ramstein Air Base kommt hier eine der Schlüsselpositionen zu.

Авиабаза Рамштайн в Германии станет первичным центром приема афганцев 21.08.2021

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что первые рейсы уже прибыли на базу Рамштайн на западе Германии.
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