Государственный департамент США

США обещают 10 млн долларов за сведения о лидерах группы хакеров DarkSide

За данные о лидерах группировки DarkSide объявлено вознаграждение в 10 млн долларов, а за сведения о тех, кто хочет с ней сотрудничать - 5 млн. США обвиняют хакеров из РФ в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline.