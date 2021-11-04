Государственный департамент США - внешнеполитическое ведомство, выполняющее в правительстве США функции министерства иностранных дел. Должность руководителя - госсекретарь США.
Государственный департамент был образован в 1789 году. Его первым руководителем стал третий президент США, один из авторов Декларации независимости Томас Джефферсон.
За данные о лидерах группировки DarkSide объявлено вознаграждение в 10 млн долларов, а за сведения о тех, кто хочет с ней сотрудничать - 5 млн. США обвиняют хакеров из РФ в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline.
Задержание крымского политика Наримана Джелялова и других крымских татар - это еще одна из длинного ряда политически мотивированных карательных мер РФ в отношении Меджлиса и его руководства, заявил Госдепартамент США.