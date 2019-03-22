Госсекретарь США объяснил причины признания Голан и непризнания Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему его страна признала израильскую аннексию Голанских высот, но не признает российскую аннексию Крыма. Позицию Вашингтона Помпео раскрыл, отвечая на вопросы в Институте Бейкера при университете Райса в Хьюстоне в пятницу, 15 ноября. По словам главы американской дипломатии, все дело в различных "фактических обстоятельствах".

"Фактические обстоятельства в этих двух случаях, очевидно, различны. Мы ясно сказали об этом, когда принималось решение. Мы просто признавали реальное положение дел на месте и историю, существовавшую в этом конкретном пространстве (на Голанских высотах. - Ред.). То, что мы попытались сделать, это сказать - ага, здесь присутствует этот круг международных норм и пониманий, но фактические обстоятельства им противоречат, а там, где эти обстоятельства им соответствуют, нам следует признавать их. Мы считаем наиболее оптимальным вариант, когда Соединенные Штаты трактуют такие моменты последовательно", - сказал глава американской дипломатии.

"Различные фактические обстоятельства"

Майк Помпео выразил мнение, что в случае с Голанскими высотами и с Крымом налицо два вида различных фактических обстоятельств. Госсекретарь США не стал разъяснять, в чем заключается суть этих различий, сославшись на то, что это сложно.

"Достаточно будет сказать, что мы оценили каждую из этих ситуаций, которые, по нашему мнению, были явно различными, исходя из норм международного права, и мы попытались признать эти различия", - резюмировал американский госсекретарь.

Голанские высоты и Крым

США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами в марте 2019 года. Израиль захватил эту территорию у Сирии в ходе войны 1967 года, а в 1981 году - аннексировал ее. ООН и мировое сообщество считают Голанские высоты оккупированной территорией и не признают суверенитета Израиля над этим регионом.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым после ввода туда войск и проведения спорного референдума 2014 года. В мировом сообществе осудили эти действия, а страны Запада и Украина ввели санкции против России.

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