 Гособвинение просит для историка Юрия Дмитриева 15 лет колонии | Новости из Германии о России | DW | 07.07.2020

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Россия

Гособвинение просит для историка Юрия Дмитриева 15 лет колонии

Летом 2018 года суд отменил оправдательный приговор в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Его снова арестовали, обвинив в насилии над приемной дочерью.

Глава карельского отделения Мемориала Юрий Дмитриев

Глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев

Прокуратура запросила 15 лет колонии строгого режима для главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева. Об этом сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев во вторник, 7 июля, по итогам заседания суда. Историка обвиняют в сексуальном насилии над приемной дочерью и изготовлении детской порнографии. 16 июня срок ареста Дмитриева был продлен до 25 июля.

В декабре 2016 года Дмитриева арестовали по анонимному доносу и обвинили в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал его по этой статье, но приговорил к 2,5 годам ограничения свободы по статье о хранении оружия. 14 июня 2018 года Верховный суд Карелии, удовлетворив жалобу прокуратуры, отменил оправдательный приговор и направил дело Дмитриева на новое рассмотрение. Историка арестовали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Чем занимался историк Юрий Дмитриев

Дмитриев известен как составитель и издатель книг о жертвах политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Именно он обнаружил места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору. Близкие и некоторые коллеги историка считают, что преследование связано с его работой по поиску мест захоронений жертв массовых репрессий.

14 июня 2020 года лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл обратились к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с открытым письмом в поддержку Дмитриева.

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


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Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала"

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