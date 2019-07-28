 Госминистр в МИД ФРГ осудил насилие против демонстрантов в Москве | Новости из Германии о России | DW | 29.07.2019

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Россия

Госминистр в МИД ФРГ осудил насилие против демонстрантов в Москве

Госминистр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот назвал брутальное насилие против мирных демонстрантов "ударом по демократии и правовому государству". В партии "Яблоко" требуют проведения экстренного заседания Мосгордумы.

Жесткие задержания участников акции за свободные выборы в Москве 27 июля 2019 года

Жесткие задержания участников акции за свободные выборы в Москве 27 июля 2019 года

Государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) резко осудил действия полиции во время акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Москве. "Брутальное насилие, направленное против мирных демонстрантов"  он назвал "ударом по демократии и правовому государству" в заявлении, которое политик опубликовал в ночь на понедельник, 29 июля, на своей странице в Twitter.

По его словам, российское руководство тем самым пренебрегает принципами, за которые оно несет ответственность в качестве члена Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Контекст

Власти ГДР сфальсифицировали победу на местных выборах, а через полгода рухнула Берлинская стена. Незадолго до выборов в Мосгордуму Федор Крашенинников призывает учиться на уроках истории. (25.07.2019)

Оппозиционные кандидаты, которых не допускают на выборы в Мосгордуму, призывают москвичей выйти 27 июля на акцию протеста на Тверскую улицу. Не все этому рады, считает карикатурист Сергей Елкин. (26.07.2019)

"Яблоко" требует экстренного созыва Мосгордумы

Тем временем восемь кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко", в том числе Евгений Бунимович, Елена Русакова и Сергей Митрохин, выступили инициаторами петиции, опубликованной на сайте Сhange.org. Политики требуют созыва чрезвычайного заседания Мосгордумы, "где должны выступить мэр Москвы Сергей Собянин", а также начальник ГУ МВД и  ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Москве "с докладом о произошедшем в центре Москвы произволе со стороны силовых структур".

На момент публикации материала петицию подписали около 7500 человек

Протесты в Москве

В начале июля Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму 57 независимым кандидатам. В их числе были соратники оппозиционера Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и Иван Жданов, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Дмитрий Гудков и член Совета депутатов муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас.

После этого в Москве начались массовые демонстрации с призывами допустить независимых кандидатов на выборы. Последняя из этих акций состоялась 27 июля и закончилась задержанием более тысячи человек. Участвовавшие в разгоне демонстрации бойцы ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью. Почти 80 участников протеста получили ранения. Действия властей по отношению к демонстрантам осудил Евросоюз.

Следующая акция оппозиции за свободные выборы намечена на 3 августа.

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Смотрите также:

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    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Russland | Proteste in Moskau (Reuters/M. Shemetov)

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих трех кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • Протест 27 июля в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Силовики оттесняют активистов

    Правоохранители настроены решительно. Они оттесняют протестующих и действуют жестко. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до заявленного организаторами начала акции полиция задержала незарегистрированных кандидатов Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Гудков сообщил, что его доставили в Коптевский суд и обвинят в нарушении порядка проведения митинга. На акции в числе прочих задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Акция протеста в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Массовые задержания

    К 14.55 мск, то есть спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более пятисот задержанных

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который несмотря на это продолжает вести трансляцию с митинга на Тверской.

  • Задержания в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Правозащитники сообщают о применении силы правоохранителями. По данным "ОВД-инфо", полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.


Смотреть видео 14:35

Обыски у оппозиционных кандидатов, задержание Навального - истерика властей? DW Новости

Контекст

Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Задержания начались еще до ее начала. Полиция задержала более 1000 человек.  

Ссылки в интернете

Петиция за экстренный созыв Мосгордумы по вопросу действий силовиков на митинге за свободные выборы 27 июля 2019 года

Петиция за экстренный созыв Мосгордумы по вопросу действий силовиков на митинге за свободные выборы 27 июля 2019 года

Аудио- и видеофайлы по теме

Обыски у оппозиционных кандидатов, задержание Навального - истерика властей? DW Новости  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России.  

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