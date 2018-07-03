Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС

Госдума России во вторник, 3 июля, приняла в первом чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость. Согласно предложению правительства РФ ставка НДС повышается с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.

Как заявил ранее первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов, благодаря повышению ставки НДС до 20 процентов дополнительные доходы бюджета составят с 2019 года более 600 миллиардов рублей в год. Эти деньги, напоминают российские СМИ, планируется направить на выполнение нового "майского указа" президента РФ Владимира Путина.

По мнению заведующего лабораторией макроэкономического моделирования Института Гайдара Андрея Полбина, повышение НДС приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций и внешней торговли России по сравнению с гипотетической траекторией, построенной без налоговых изменений. В свою очередь, в правительстве РФ полагают, что из-за повышения НДС инфляция может ускориться в 2019 году в пределах 1,5 процентных пунктов, до 4 - 4,5%, а Центробанк оценивал, что планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 процентный пункт. Причем рост цен для конечного потребителя может произойти уже в 2018 году.

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