 Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2018

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Россия

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС

В правительстве полагают, что дополнительные доходы бюджета РФ превысят 600 млрд рублей в год. Эксперты Института Гайдара ожидают снижения ВВП, потребления, инвестиций и внешней торговли.

Госдума РФ

Госдума России во вторник, 3 июля, приняла в первом чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость. Согласно предложению правительства РФ ставка НДС повышается с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.

Контекст

Манипулирование статистикой и неожиданно большие надбавки бюджетникам - все это приемы, которые власти РФ используют для выполнения майских указов президента Путина, указывают аналитики. (16.03.2018)

Это принесет дополнительные поступления в казну в объеме 600 млрд рублей в год. Льготы по НДС на социально значимые товары будут сохранены, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. (14.06.2018)

Как заявил ранее первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов, благодаря повышению ставки НДС до 20 процентов дополнительные доходы бюджета составят с 2019 года более 600 миллиардов рублей в год. Эти деньги, напоминают российские СМИ, планируется направить на выполнение нового "майского указа" президента РФ Владимира Путина. 

По мнению заведующего лабораторией макроэкономического моделирования Института Гайдара Андрея Полбина, повышение НДС приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций и внешней торговли России по сравнению с гипотетической траекторией, построенной без налоговых изменений. В свою очередь, в правительстве РФ полагают, что из-за повышения НДС инфляция может ускориться в 2019 году в пределах 1,5 процентных пунктов, до 4 - 4,5%, а Центробанк оценивал, что планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 процентный пункт. Причем рост цен для конечного потребителя может произойти уже в 2018 году.

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  • Infografik Steuersätze Russland und Deutschland Russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь

    В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

  • Infografik Steuersatz russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Ставка ставке рознь

    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

  • Infografik Steuerklassen russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Вступать в брак - выгодно

    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


Контекст

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

После 2018 года российские власти могут повысить налоги, включая подоходный налог для граждан, пишет WSJ. Сколько налогов со своих доходов платят россияне и немцы - в инфографике DW. (18.05.2016)  

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