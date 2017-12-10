Госдума отклонила законопроект о декриминализации "дадинской" статьи

годайская Госдума в первом чтении отклонила законопроект о декриминализации статьи 212.1. УК РФ о наказании за неоднократное нарушение установленного порядка проведения общественных мероприятий. Она появилась в уголовном кодексе России в 2014 году, одним из первых по ней осудили активиста Ильдара Дадина. Документ был отклонен в четверг, 12 сентября, следует из уведомления на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В поддержку законопроекта проголосовали менее половины депутатов.

"Несоразмерность наказания"

Проект федерального закона был подготовлен депутатами "Либерально-демократической партии России" (ЛДПР) Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Андреем Свинцовым, Сергеем Ивановым и Алексеем Диденко.

По их мнению, "ошибочность, поспешность, недостаточная практическая и теоретическая обоснованность введения подобного рода статей" в полной мере проявилась "при рассмотрении судами нескольких уголовных дел". "Общественный резонанс назначения уголовного наказания Дадину во многом связан с несправедливостью наказания - несоразмерностью наказания тяжести и общественной опасности проступка", - считают авторы законопроекта.

Два приговора

Как напоминает правозащитный проект "ОВД-Инфо", обвинения по статье 212.1. сначала были предъявлены постоянным участникам протестных акций в Москве - Владимиру Ионову, Марку Гальперину и Ильдару Дадину. Позднее, в июне 2015 года, возбудили дело на их соратницу Ирину Калмыкову. Дела Ионова, Дадина и Калмыковой в итоге дошли до суда, но только процесс в отношении Дадина закончился приговором.

В феврале 2017 года приговор Дадину был отменен Верховным судом, а Конституционный суд уточнил, что статью следует применять только при наличии общественного вреда от акций, отмечает "Новая газета". В этом году по статье возбудили еще одно дело - в отношении активиста Вячеслава Егорова, выступающего против ввоза мусора на полигон "Воловичи" в Коломне. 5 сентября 2019 года суд Тверского района города приговорил к четырем годам колонии общего режима Константина Котова, признав его виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Он стал вторым после Дадина осужденным по этой статье.

Чтобы вменить "неоднократные нарушения", необходимо, чтобы к моменту их совершения у обвиняемого у него уже было как минимум три судебных решения по статье 20.2 КоАП о нарушениях на акциях, вступивших в силу в течение полугода. Правозащитники полагают, что статья не только ограничивает право на мирные собрания и свободу выражения мнений, но и лишает обвиняемого права не быть повторно осужденным за одно и то же деяние.

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