 Госдепартамент США обозначил Голанские высоты на карте частью Израиля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.04.2019

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Мир

Госдепартамент США обозначил Голанские высоты на карте частью Израиля

В карту Израиля внесены изменения после того как президент США Дональд Трамп признал суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.

Логотип Госдепартамента США

Госдепартамент США опубликовал новую карту Израиля, обозначающую в качестве части этой страны Голанские высоты. Изображение новой карты опубликовал во вторник, 16 апреля, в частности, спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

Контекст

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Ранее на всех картах американского внешнеполитического ведомства Голанские высоты обозначались как оккупированная Израилем территория. Изменения в карту внесены на основании соответствующего решения президента США Дональда Трампа.

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

25 марта американский лидер формально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, захваченными у Сирии в 1967 году. Соответствующую декларацию президент США подписал в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Решение вызвало критику мирового сообщества.

Европейский Союз 27 марта подчеркнул, что не собирается следовать примеру США и принимать аналогичное решение. "Позиция ЕС по статусу Голанских высот не изменилась", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. В тот же день Совете Безопасности ООН также не поддержал решение Трампа. Постпред Великобритании Карен Пирс заявила о нарушении Вашингтоном резолюции 497 СБ ООН, с осуждением решения президента США Дональда Трампа выступили также Германия, Бельгия и ЮАР.

Израиль в ходе войны Шестидневной войны 1967 года захватил большую часть Голанских высот, а в 1981 году кнессет принял специальный закон об аннексии этого региона. Согласно нормам международного права, отторгнутые районы Голанских высот остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.

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