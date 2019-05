Горький вкус печенья Bahlsen: как наследница кондитерской династии возмутила всю Германию

События, послужившие началом этой истории, произошли на фестивале Online Marketing Rockstars в Гамбурге 8 мая. Выступая с докладом на мероприятии, Верена Бальзен (Verena Bahlsen), 25-летняя наследница известной компании Bahlsen - одного из крупнейших в Германии производителей кондитерских изделий, в том числе, знаменитого печенья Leibniz, заявила дословно следующее: "Да, я капиталистка. Все, что мне нужно, - это зарабатывать деньги и покупать яхты с полученных дивидендов".

Безапелляционные высказывания наследницы империи Bahlsen хотя и были сказаны ироничным тоном, тем не менее, возмутили пользователей социальных сетей. Девушке напомнили, что в основе состояния ее династии лежал, в том числе, и труд подневольных рабочих на фабрике Bahlsen во времена Второй мировой войны.

В ответ Верена в интервью газете Bild 13 мая заявила, что не чувствует себя ответственной за события, происходившие до ее рождения. "Меня тогда не было, к тому же мы платили подневольным работникам столько же, сколько и немцам, и хорошо с ними обращались. Так что нам нечего стыдиться", - подчеркнула девушка.

Немецкие компании использовали принудительный труд

Использование крупными немецкими корпорациями и фирмами принудительного труда в период национал-социализма в Германии ни для кого не секрет: по разным оценкам, на "третий рейх" были вынуждены работать около 13 млн человек. Подневольными рабочими становились мирные жители - мужчины, женщины и дети из стран, захваченных вермахтом, а также военнопленные и узники концентрационных лагерей. Не была исключением и фирма Bahlsen: считается, что на ее фабрике в Ганновере в 1941-1945 годах трудились около 200 подневольных рабочих, главным образом, женщин из Украины.

"Труд освобождает": во времена Второй мировой войны в Германию были угнаны на работы около 13 млн человек

В 2000-м году около 60 граждан из стран Восточной Европы, во времена Второй мировой войны вынужденно работавшие на фабрике Bahlsen в Германии, подали коллективный иск против компании. Их требования о выплате компенсаций не были удовлетворены: суд отклонил иск, сославшись на закон о сроках давности. Однако производитель печенья частично реабилитировал себя в глазах общественности, добровольно выделив более 760 тысяч евро специальному фонду, созданному для компенсаций пострадавшим в результате незаконного использования рабочей силы "третьим рейхом".

Несут ли потомки ответственность за преступления предков?

Эпатажные заявления Верены Бальзен вызвали шквал негодования как в Германии, так и за рубежом. Об этом случае написали британская газета The Telegraph и американская The New York Times. Слова наследницы корпорации Bahlsen возмутили также представителей немецкой общественности и политиков. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) заявил, что "подобное высокомерие недопустимо". "Неудивительно, что люди теряют веру в справедливость, когда наследницы огромных состояний говорят о покупке яхт, а не об ответственности", - заявил политик.

Верена Бальзен оказалась в центре скандала после высказывания о "хорошем обращении" с подневольными рабочими

Высказывания Верены Бальзен поразили Кристине Глаунинг (Christine Glauning), главу Документационного центра "Принудительный труд при национал-социализме" в Берлине: "Я шокирована тем, что кто-то в ее положении, кто-то, кто происходит из рода крупных промышленников, может иметь настолько слабое представление о том, что представлял собой принудительный труд", - изумлена Глаунинг.

По ее словам, Bahlsen - не единственная фирма, использовавшая труд подневольных рабочих в годы Второй мировой войны. "Выгоду из этого извлекали немало немецких компаний. Фирма Quandt, к примеру, после документального фильма о своей истории, заказала независимое расследование об использовании компанией принудительного труда. Корпорация Volkswagen также предприняла шаги по переосмыслению своего прошлого, участвовав в открытии мемориала памяти жертв принудительного труда 1939-1945 годов", - рассказывает Кристине Глаунинг.

Молодежь недостаточно знает об эпохе национал-социализма

Пользователи социальных сетей уже призывают к бойкоту кондитерской продукции Bahlsen, а Верену Бальзен предлагают приговорить к году социальных работ, чтобы девушка лучше могла изучить историю своей страны. К слову, наследница Bahlsen - не единственная, кто имеет весьма слабое представление о темных пятнах в истории Германии: недавние социологические исследования показали, что молодежь в Германии, Австрии и других странах Европы недостаточно осведомлена о Холокосте и эпохе национал-социализма.

Выставка, организованная Документационным центром "Принудительный труд при национал-социализме", напоминает о судьбах подневольных работников

В 2018 году университет в городе Билефельде провел исследование на тему о том, как Германия помнит свое военное прошлое. 69 процентов опрошенных отрицали, что их предки были вовлечены в какую-либо деятельность национал-социалистов. На вопрос о том, чувствуют ли они моральную ответственность за преступления Германии, даже не будучи лично виновными в Холокосте, 11% опрошенных ответили положительно, 56% - отрицательно.

При этом 93 процента респондентов считают, что знание истории нацистских преступлений является важным компонентом школьной программы. Наконец, согласно исследованию, только 4% немцев в возрасте от 16 до 30 лет лично знают или знали кого-то, кто был непосредственным свидетелем событий Второй мировой войны.

Bahlsen: компания осознает историческую ответственность

По мере того, как умирают люди, пережившие Вторую мировую войну, возникает опасность того, что юное поколение будет ощущать безразличие к истории своей страны, не чувствуя связи с прошлым. И все же Кристине Глаунинг из Документационного центра "Принудительный труд при национал-социализме" не теряет надежды. "У нас бывают посетители со всего мира, в том числе, и молодые люди. И даже если до того им мало что было известно об этой странице истории Германии, они часто впечатлены масштабами использования труда подневольных рабочих", - говорит Глаунинг.

Руководство Bahlsen отреагировало на скандальные высказывания наследницы фирмы заявлением, в котором подчеркнуло, что осознает свою историческую и моральную ответственность. "Компания помнит о страданиях подневольных рабочих и огромной несправедливости, допущенной по отношению к ним и ко многим другим людям", - отмечается в тексте. Фирма также пообещала поручить историкам провести независимое расследование об использовании на фабрике в Ганновере труда подневольных рабочих и опубликовать его результаты.

Во второй половине дня в среду, 15 мая, Верена Бальзен, наконец, принесла личные извинения. "Было ошибкой усиливать остроту этих дебатов бездумными заявлениями. Я прошу прощения за это. У меня и в мыслях не было преуменьшать преступления национал-социализма и их последствия", - заверила наследница компании Bahlsen.

______________

Смотрите также:

Места памяти в Германии Мемориалы и памятники 27 января 1945 года советские войска освободили концлагерь Освенцим. В этот день сейчас отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - шести миллионов убитых евреев, а в Германии также - День памяти всех жертв национал-социализма, погибших в концентрационных и трудовых лагерях, тюрьмах, на невольных работах и в центрах умерщвления.

Места памяти в Германии Берлин Центральный мемориал памяти евреев Европы, убитых во времена национал-социализма, находится в Берлине недалеко от Рейхстага и Бранденбургских ворот. Он был открыт в 2005 году. В его подземной части расположен документационный центр. Некоторые из документов его экспозиции на русском языке - материалы, собранные после войны во время расследований преступлений, совершенных в "третьем рейхе".

Места памяти в Германии "Хрустальная ночь" Во время еврейских погромов в так называемую "хрустальную ночь" 9-10 ноября 1938 года на территории нацистcкой Германии и в некоторых частях Австрии было разрушено более 1400 синагог и молельных домов. Одна из синагог находилась на улице Казерненштрассе в Дюссельдорфе. После войны здесь и во многих других таких местах были установлены памятники или мемориальные доски.

Места памяти в Германии Дахау В концентрационном лагере Дахау погибли 41500 человек. Он был создан в 1933 году под Мюнхеном для политических заключенных. Позже в Дахау стали отправлять евреев, гомосексуалов, Свидетелей Иеговы и представителей других групп, преследовавшихся нацистами. Все остальные концентрационные лагеря "третьего рейха" были организованы по его образцу.

Места памяти в Германии Бухенвальд Один из крупнейших лагерей находился в Тюрингии близ Веймара. С 1937 по 1945 годы в Бухенвальде было заключено около 250 тысяч человек. 56 тысяч узников погибло. Среди них было также несколько сотен дезертиров и отказавшихся служить в вермахте. После войны их еще долго продолжали считать в Германии "предателями" и "трусами", а первый памятный камень установили в Бухенвальде лишь в 2001 году.

Места памяти в Германии Геноцид цыган Этот памятник, установленный в Бухенвальде в 1995 году на территории бывшего блока № 14, посвящен погибшим здесь цыганам - европейским рома и синти. На камнях выбиты названия всех лагерей "третьего рейха", в которые их отправляли. Общее число жертв геноцида цыган в Европе до сих пор неизвестно. Согласно разным данным, оно может составлять от 150 тысяч до 500 тысяч человек.

Места памяти в Германии Лагерь смерти Лангенштайн-Цвиберге У Бухенвальда было более 60 так называемых внешних лагерей. Один из них - "Малахит" в Лангенштайн-Цвиберге под Хальберштадтом. Его узники строили подземный завод для "Юнкерса". Две тысячи заключенных погибли от болезней и истощения, стали жертвами пыток и казней. Еще 2500 скончались или были убиты во время марша смерти, когда лагерь эвакуировали из-за приближения фронта.

Места памяти в Германии Дора-Миттельбау Еще один внешний лагерь Бухенвальда был образован в 1943 году близ города Нордхаузен в Тюрингии для организация производства на подземном заводе ''Миттельверк'', где собрались ракеты V-2 и другое вооружение. За полтора года через лагерь Дора-Миттельбау прошло 60 тысяч человек. Большую часть составили узники из Советского Союза, Польши и Франции. Каждый третий из них погиб.

Места памяти в Германии Берген-Бельзен Мемориал на территории бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Всего в этом лагере погибло около 50 тысяч человек, среди них 20 тысяч военнопленных. В апреле 1945 года здесь умерла 15-летняя Анна Франк - автор знаменитого дневника, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира.

Места памяти в Германии Заксенхаузен "Работа делает свободным" - эта вывеска на немецком языке над воротами концлагеря Заксенхаузен в Бранденбурге стала нарицательной. Всего в этом лагере было убито или погибло свыше 100 тысяч человек, в том числе от 13 до 18 тысяч советских военнопленных. Среди них - старший сын Сталина Яков Джугашвили. Национальный мемориал, учрежденный правительством ГДР, был открыт здесь в 1961 году.

Места памяти в Германии Флоссенбюрг "Я слышал о Дахау и Освенциме, но никогда еще о Флоссенбюрге" - такая цитата встречает посетителей в бывшем концлагере на территории Баварии. В этом лагере скончалось 30 тысяч человек. Его узником был известный немецкий пастор, теолог и участник заговора против Гитлера Дитрих Бонхёффер, а среди советских военнопленных - отец бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрей.

Места памяти в Германии Барак № 13 В берлинском районе Шёневайде находился один из многочисленных лагерей для подневольных рабочих, угнанных из других стран на принудительный труд в Германию. Общее их число за годы "третьего рейха" составило несколько миллионов человек. Судьбам подневольных рабочих посвящена экспозиция документационного центра в одном из сохранившихся бараков этого лагеря.

Места памяти в Германии Равенсбрюк Скульптура матери с ребенком на берегу озера в Равенсбрюке - крупнейшем женском концентрационном лагере "третьего рейха". Он был создан в 1939 году в 90 километрах к северу от Берлина. Количество заключенных за время его существования составило более 130 тысяч человек - около 40 национальностей. 28 тысяч узников погибло. В лагере также проводились медицинские эксперименты.

Места памяти в Германии "Бараки Сименса" в Равенсбрюке Заключенные Равенсбрюка и многочисленных его подлагерей использовались на принудительных работах. В 1940 году здесь было создано текстильное производство, а в 1942 году электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков. По свидетельствам выживших узников, в конце 1944 года на эту фирму здесь ежедневно работало до 3000 женщин и детей.

Места памяти в Германии Печи для Освенцима Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.

Места памяти в Германии ''Камни преткновения'' Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.

Места памяти в Германии Гестапо Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.

Места памяти в Германии Гомосексуалы С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).

Места памяти в Германии Противники режима Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.

Места памяти в Германии Серые автобусы "Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.

Места памяти в Германии Замок Графенек Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.

Места памяти в Германии Зонненштайн Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.

Места памяти в Германии Преступники Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.

Места памяти в Германии Логистика Холокоста В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге. Автор: Максим Нелюбин