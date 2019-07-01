Городские пляжи в Берлине: где можно купаться?

Каждый день на "горячую линию" городского ведомства по здравоохранению Берлина в высокий купальный сезон поступает до 50 звонков. "Наши граждане очень любопытны", - говорит пресс-секретарь ведомства Сильвия Костнер (Silvia Kostner). Жителей столицы интересует все - качество воды (как правило, превосходное), можно ли взять на пляж собаку (нет, нельзя), есть ли на пляже туалеты и медицинская помощь (да, есть) и можно ли добраться к воде на метро (на некоторые городские пляжи - можно).

Купальный сезон в Берлине открыт с мая

Официальный купальный сезон в Берлине начинается 15 мая и заканчивается 15 сентября. В этот период городское ведомство по здравоохранению каждые две недели проверяет качество воды в 39 точках города, где официально разрешено купание. Результат, как правило, один и тот же: вода отличная - купаться можно.

Но кроме официальных пляжей по всему городу можно найти еще десятки, если не сотни мест, где любой желающий может окунуться в летнюю жару. Одно из таких мест - озеро Крумме Ланке в районе Грюневальд на западе города. Вытянутый на километр с севера на юг водоем окружен со всех сторон лесом. По всему периметру проложена велосипедно-пешеходная дорожка, на берегах - ни одной пластиковой бутылки или полиэтиленового пакета, а сама вода в озере настолько прозрачная, что, стоя по горло в воде, можно разглядеть песчаное дно. Ближайшая станция метро - в 15 минутах ходьбы.

Купание в городских озерах в Берлине - давняя традиция. "Так исторически сложилось, что жители Берлина любят купаться в черте города", - говорит пресс-секретарь городского ведомства Сильвия Костнер. В чем секрет чистоты? По ее словам, залог чистых пляжей - постоянное экологическое просвещение граждан. В том числе, например, непрерывные напоминания о том, что возле водоемов нельзя оставлять мусор и что нельзя заходить в заросли камыша, которые выполняют важную регенеративную функцию естественной очистки воды. Причем чувство ответственности за экологию внушается со школьной скамьи.

Отдыхающие на озере Крумме Ланке

Откуда в Германии такая высокая экологическая сознательность? Сильвия Костнер улыбается в ответ. "Мы, немцы, очень критично, иногда даже придирчиво настроены ко всему, что нас окружает, - говорит она. - Над нами из-за этого даже смеются". Но у этой придирчивости есть и своя положительная сторона. "В Германии все больше людей и компаний отказываются от пластиковых пакетов. Все меньше магазинов раздают их бесплатно, все больше людей носят с собой многоразовые холщовые мешки", - говорит Костнер.

Есть ли связь между ответственностью каждого отдельного гражданина за экологию с одной стороны и качеством воды в городских озерах с другой? Сильвия Костнер считает, что есть. Она убеждается в этом каждый раз, когда наблюдает за гражданскими инициативами - будь то расширение велосипедных дорожек или отказ от одноразовой пластиковой посуды. Но в самой Шпрее, протекающей через Берлин, купаться нельзя. Эта судоходная артерия слишком опасна для заплывов - не только из-за судоходства и металлических частей пристаней под водой, но и из-за примесей топлива и масел в воде.

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