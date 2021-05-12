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Сезар Монкада был вынужден бежать вместе с семьей из Гондураса в США. На родине им угрожали бандиты.
Гондурас стал 50 страной мира, ратифицировавшей Договор о запрещении ядерного оружия. Через 90 дней документ должен вступить в силу.
В окончательный список, кроме белорусской оппозиции, вошли архиепископ иракского города Мосул Наджиб Михаэль Мусса, а также группа экологических активистов из Гондураса.
Через границу США пытаются нелегально перейти около 3000 мигрантов, преимущественно из Гондураса. Власти Мексики не исключают, что эта акция приурочена к президентским выборам в США.
Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи расценил появление около 3000 мигрантов из Гондураса как угрозу здоровью сограждан во время пандемии. Мигранты бегут от бедности и насилия на родине.
Правозащитная организация опубликовала рейтинг свободы печати за 2020 год. И осудила Китай за цензуру и контроль за СМИ во время эпидемии. Россия расположилась между Гондурасом и Конго.
В Мексике есть вакансии и жилье для мигрантов, заявляет президент страны. Ранее новый караван из нескольких тысяч гондурасцев выдвинулся к США.
Чтобы сократить поток стремящихся попасть в США беженцев, Мексика до конца 2019 года планирует трудоустроить 20 тысяч гондурасцев.
На следующей неделе миграционная служба США приступит к выдворению из страны миллионов нелегальных мигрантов, сообщил президент страны Дональд Трамп.
Фотограф Джон Мур удостоен главной премии World Press Photo за снимок плачущей девочки на границе Мексики и США. Жюри отметило, что это фото представляет "насилие иного свойства - психологического".
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ на конференции в Вашингтоне заявила, что ее страна остается "лояльным другом еврейского народа и самым сильным голосом в поддержку израильского государства в Европе".
Новый президент Мексики объявил о "радикальных переменах" в стране. В Тихуане на границе с США закрыт лагерь беженцев. Мигранты из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы расселены.
Американские пограничники применили слезоточивый газ. МВД Мексики депортирует порядка 500 человек, которые "незаконно" и "с применением силы" пытались пересечь границу с США.
США откроют границу только тем мексиканцам, чьи прошения об убежища одобрит суд, заявил Дональд Трамп. Со стороны Мексики в США стремятся попасть около 15 тысяч человек.
Большая часть соискателей, прибывших в Мексику из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, получила временные документы, предоставляющие право на работу.
Мигранты, которые пересекут границу США незаконным путем, не смогут подавать прошения о политическом убежище, сообщил Дональд Трамп, пообещав ужесточить законодательство.
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