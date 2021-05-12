"Репортеры без границ" обвиняют Китай в фатальных ошибках

Правозащитная организация опубликовала рейтинг свободы печати за 2020 год. И осудила Китай за цензуру и контроль за СМИ во время эпидемии. Россия расположилась между Гондурасом и Конго.