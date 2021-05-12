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Гондурас

История беженцев в США (12.05.2021) 12.05.2021

Сезар Монкада был вынужден бежать вместе с семьей из Гондураса в США. На родине им угрожали бандиты.

The exterior of the General Assembly Hall at United Nations headquarters is seen during the 75th annual U.N. General Assembly high-level debate, which is being held mostly virtually due to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in New York, U.S., September 21, 2020. REUTERS/Mike Segar

Договор о запрещении ядерного оружия вступает в силу 25.10.2020

Гондурас стал 50 страной мира, ратифицировавшей Договор о запрещении ядерного оружия. Через 90 дней документ должен вступить в силу.
ARCHIV - 04.10.2020, Belarus, Minsk: Ein Demonstrant hält eine historische belarussische Fahne. Trotz eines Großaufgebots an Sicherheitskräften haben Zehntausende Menschen gegen den autoritären Staatschef Lukaschenko demonstriert. (zu dpa: Opposition in Belarus ruft zu «Marsch des Stolzes» auf) Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Белорусская оппозиция включена в шорт-лист премии Сахарова 12.10.2020

В окончательный список, кроме белорусской оппозиции, вошли архиепископ иракского города Мосул Наджиб Михаэль Мусса, а также группа экологических активистов из Гондураса.
Honduran migrants trying to reach the U.S. run away after hurling stones to Guatemalan soldiers blocking a road to stop migrants from reach the Mexico's border, in San Pedro Cadenas, Izabal, Guatemala October 2, 2020. REUTERS/Luis Echeverria

Мексика задействовала армию, чтобы не пустить мигрантов в США 03.10.2020

Через границу США пытаются нелегально перейти около 3000 мигрантов, преимущественно из Гондураса. Власти Мексики не исключают, что эта акция приурочена к президентским выборам в США.
01.10.2020, Honduras, Corinto: Ein Kind schaut einen Sicherheitsbeamten in die Augen, als zahlreiche Migranten an der Grenze zwischen Honduras und Guatemala stehen. Hunderte Menschen sind von Honduras zu Fuß in Richtung USA aufgebrochen. Es handelt sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie um die erste größere Gruppe von Menschen, die auf der Flucht vor Gewalt und Armut ein besseres Leben in den USA suchen. Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Власти Гватемалы намерены высылать тысячи мигрантов, направляющихся в США 02.10.2020

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи расценил появление около 3000 мигрантов из Гондураса как угрозу здоровью сограждан во время пандемии. Мигранты бегут от бедности и насилия на родине.
ACHTUNG: SPERRFRIST 21. APRIL 06:00 UHR. ACHTUNG: SPERRFRIST 21. APRIL 06.00 UHR - FREI FÜR DIENSTAGSZEITUNGEN - ARCHIV - 15.04.2020, China, Wuhan: Ein Freiwilliger mit Mundschutz und einer chinesischen Flagge im Hintergrund nimmt teil an einer Abschiedszeremonie für die letzte Gruppe von Medizinern, die von außerhalb kamen, um der Stadt Wuhan beim Ausbruch des Coronavirus zu helfen. Im Epizentrum des Ausbruchs des Coronavirus in China wird nach mehr als zwei Monaten die Sperrung langsam aufgehoben, während die Behörden hart daran arbeiten, Unternehmen und Fabriken zum Laufen zu bekommen. (zu Reporter ohne Grenzen: Die Welt hat Chinas Zensur zu spüren bekommen) Foto: Ng Han Guan/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

"Репортеры без границ" обвиняют Китай в фатальных ошибках 21.04.2020

Правозащитная организация опубликовала рейтинг свободы печати за 2020 год. И осудила Китай за цензуру и контроль за СМИ во время эпидемии. Россия расположилась между Гондурасом и Конго.
16.01.2020, Guatemala, Agua Caliente: Migranten gehen eine Straße in der Nähe von Agua Caliente, Guatemala, auf ihrem Weg in die Vereinigten Staaten. Trotz neuer Hürden ist erneut eine sogenannte Karawane mittelamerikanischer Migranten in Richtung USA unterwegs. Foto: Santiago Billy/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Президент Мексики предлагает работу тысячам мигрантов из Гондураса 18.01.2020

В Мексике есть вакансии и жилье для мигрантов, заявляет президент страны. Ранее новый караван из нескольких тысяч гондурасцев выдвинулся к США.
Honduras' President Juan Orlando Hernandez, right, attends a ceremony where trees were planted as part of the Mexican program Sembrando Vida, with Mexico's President Andrés Manuel López Obrador, on a military base in Minatitlan, Mexico, Saturday, July 27, 2019. Lopez Obrador said Saturday that Honduras will adopt a Mexican program to put people to work planting trees and also will copy a Mexican program which pays a small monthly stipend to young people while they are studying, in an effort to help stem the tide of Central American migrants seeking asylum in the U.S. (AP Photo/Felix Marquez) |

Мексика предоставит тысячи рабочих мест мигрантам из Гондураса 28.07.2019

Чтобы сократить поток стремящихся попасть в США беженцев, Мексика до конца 2019 года планирует трудоустроить 20 тысяч гондурасцев.
US President Donald Trump speaks during a meeting with the French president at the Prefecture of Caen, Normandy, northwestern France, on June 6, 2019, as part of D-Day commemorations marking the 75th anniversary of the World War II Allied landings in Normandy. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

Трамп грозит массовой высылкой нелегальных мигрантов из США 18.06.2019

На следующей неделе миграционная служба США приступит к выдворению из страны миллионов нелегальных мигрантов, сообщил президент страны Дональд Трамп.
+++ Achtung: Verwendung uur zur aktuellen Berichterstattung über den Wettbewerb! +++ A two-year-old Honduran asylum seeker cries as her mother is searched and detained near the U.S.-Mexico border on June 12, 2018 in McAllen, Texas. They had rafted across the Rio Grande from Mexico and were detained by U.S. Border Patrol agents before being sent to a processing center. The following week the Trump administration, under pressure from the public and lawmakers, ended its contraversial policy of separating immigrant children from their parents at the U.S.-Mexico border. Although the child and her mother remained together, they were sent to a series of detention facilities before being released weeks later, pending a future asylum hearing.

World Press Photo назвал снимком 2019 года фото плачущей девочки 12.04.2019

Фотограф Джон Мур удостоен главной премии World Press Photo за снимок плачущей девочки на границе Мексики и США. Жюри отметило, что это фото представляет "насилие иного свойства - психологического".
06.12.2017 A picture taken from the Mount of Olives shows the Old City of Jerusalem with the Dome of the Rock mosque in the centre, on December 6, 2017. President Donald Trump is set to recognise Jerusalem as Israel's capital, upending decades of careful US policy and ignoring dire warnings from Arab and Western allies alike of a historic misstep that could trigger a surge of violence in the Middle East. / AFP PHOTO / AHMAD GHARABLI (Photo credit should read AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images)

Румыния объявила о переносе посольства в Израиле в Иерусалим 24.03.2019

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ на конференции в Вашингтоне заявила, что ее страна остается "лояльным другом еврейского народа и самым сильным голосом в поддержку израильского государства в Европе".
Migrants from poor Central American countries -mostly Hondurans- moving towards the United States in hopes of a better life, walk along the road between Zapopan and Tequila in the Mexican state of Jalisco, on their trek north, on November 13, 2018. - Defense Secretary Jim Mattis said Tuesday he will visit the US-Mexico border, where thousands of active-duty soldiers have been deployed to help border police prepare for the arrival of a caravan of migrants. (Photo by ULISES RUIZ / AFP) (Photo credit should read ULISES RUIZ/AFP/Getty Images)

Страны Центральной Америки согласовали меры по беженцам 02.12.2018

Новый президент Мексики объявил о "радикальных переменах" в стране. В Тихуане на границе с США закрыт лагерь беженцев. Мигранты из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы расселены.
25.11.2018 Migrants run from tear gas, thrown by the U.S border patrol, near the border fence between Mexico and the United States in Tijuana, Mexico, November 25, 2018. REUTERS/Hannah McKay

Сотни мигрантов штурмовали границу Мексики и США 26.11.2018

Американские пограничники применили слезоточивый газ. МВД Мексики депортирует порядка 500 человек, которые "незаконно" и "с применением силы" пытались пересечь границу с США.

TIJUANA, MEXICO - NOVEMBER 23: People peer through the U.S.-Mexico border fence, towards San Diego, at the Pacific Ocean, on November 23, 2018 in Tijuana, Mexico. Around 5,000 migrants from the 'migrant caravan' from Central America have arrived in the city with the mayor of Tijuana declaring the situation a 'humanitarian crisis'. Parts of the migrant caravan have been arriving to Tijuana after traveling for more than a month through Central America and Mexico to reach the U.S. border. President Donald Trump threatened to close the U.S.-Mexico border if the arrival of migrants leads to a loss of 'control' on the Mexican side. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

В Мексике опровергли сообщения о соглашении с США по беженцам 25.11.2018

США откроют границу только тем мексиканцам, чьи прошения об убежища одобрит суд, заявил Дональд Трамп. Со стороны Мексики в США стремятся попасть около 15 тысяч человек.
TIJUANA, MEXICO - APRIL 29: Members of a caravan of Central Americans who spent weeks traveling across Mexico walk from Mexico to the U.S. side of the border to ask authorities for asylum on April 29, 2018 in Tijuana, Baja California Norte, Mexico. More than 300 immigrants, the remnants of a caravan of Central Americans that journeyed across Mexico to ask for asylum in the United States, have reached the border to apply for legal entry. (Photo by David McNew/Getty Images)

Тысячи человек в составе каравана мигрантов запросили убежище в Мексике 07.11.2018

Большая часть соискателей, прибывших в Мексику из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, получила временные документы, предоставляющие право на работу.
President Donald Trump delivers remarks on immigration stating he will continue to fortify the border and spoke out against the migrant caravan traveling through Mexico, in the Roosevelt Room at the White House on November 1, 2018 in Washington, D.C. Trump said he will not allow the migrant caravan to enter the United States and said the military will fire on them if provoked. Photo by Kevin Dietsch/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Трамп угрожает применить силу против мигрантов на границе с Мексикой 02.11.2018

Мигранты, которые пересекут границу США незаконным путем, не смогут подавать прошения о политическом убежище, сообщил Дональд Трамп, пообещав ужесточить законодательство.
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