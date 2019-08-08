 Мексика задействовала армию, чтобы не пустить мигрантов в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.10.2020

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Мир

Мексика задействовала армию, чтобы не пустить мигрантов в США

Через границу США пытаются нелегально перейти около 3000 мигрантов, преимущественно из Гондураса. Власти Мексики не исключают, что эта акция приурочена к президентским выборам в США.

Мигранты из Гондураса на пути в США

Мигранты из Гондураса на пути в США

Правительство Мексики задействовало армию, чтобы не позволить тысячам мигрантов нелегально перейти границу с США. Сотни солдат и сотрудников миграционной службы Мексики должны предотвратить переход в США почти трех тысяч беженцев преимущественно из Гондураса, сообщил глава миграционного ведомства Мексики Франсиско Гардуньо в пятницу, 2 октября.

"Они не перейдут через границу. Мигранты тоже должны соблюдать миграционное законодательство", - подчеркнул он. Со своей стороны президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не исключил, что попытка нелегального перехода американской границы может быть связана с предстоящими президентскими выборами в США.

"Весьма странно, что такая большая группа беженцев отправилась в США как раз в преддверии выборов ", - отметил он. Лопес Обрадор сказал, что он не знает всех подробностей, но есть основания полагать, что данная акция организована с целью повлиять на президентские выборы в США.

Марш к американской границе

Несмотря на пандемию коронавируса, более трех тысяч мигрантов отправились из Гондураса в США и 1 октября пересекли границу с Гватемалой. Люди отправились в путь, последовав призывам в соцсетях.

Лопес Обрадор подчеркнул, что Мексика прилагает все усилия, чтобы не оказаться втянутой в предвыборную кампанию в США. Тема миграции является важной предвыборной темой в Соединенных Штатах.

За последние годы тысячи мигрантов из Центральной Америки, спасаясь от нищеты и насилия, перебирались большими группами в Мексику, чтобы оттуда попасть в США. Поскольку президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике санкциями на тот случай, если она не усилит борьбу с нелегальной миграцией, правительство в Мехико разместило на совместной границе с США 26 тысяч солдат.

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    Трамп знает толк в строительстве

    "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

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    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


Смотреть видео 03:11

Стена Трампа: репортаж с границы между США и Мексикой (11.01.2018)

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