Гомофобия в Берлине: опасные улицы либеральной немецкой столицы

С того вечера минул почти год, а Михаэль Флото, похоже, все еще не может прийти в себя и заметно волнуется, когда рассказывает о том, что с ним произошло. Бывший тележурналист и редактор, а ныне пенсионер, он - редкий случай человека, пострадавшего от нападения на почве гомофобии и готового открыто об этом говорить. Чуть меньше года назад Флото избили средь бела дня недалеко от его дома.

В июле 2020 года берлинский суд приговорил его обидчиков к штрафу в 1000 евро. Михаэль Флото возмущен низкой, по его мнению, суммой: "Ненависть в их глазах преследовала меня месяцами. Ненависть, за которой последовали удары. И все потому, что я живу не так, как хочется этим жлобам".

Специальный ЛГБТ-отдел в полиции Берлина

Михаэль Флото - один из сотен пострадавших в прошлом году в Берлине от нападений на почве гомофобии. Их число по итогам 2019-го выросло по сравнению с предыдущим годом на треть. Заявление в полицию Флото написал на следующий день после нападения - его обидчиками были не случайные прохожие, а владелец и официант бара, расположенного недалеко от его дома.

Михаэль Флото - жертва гомофобного нападения

И уже спустя всего 12 часов ему перезвонили из отдела берлинской полиции по работе с ЛГБТ. Все десять месяцев, которые прошли от нападения до приговора суда, ЛГБТ-отдел оказывал юридическую и психологическую помощь пострадавшему. Сам он оценивает работу полиции так: "С ума сойти. Такого я не ожидал".

Берлин был первым городом Германии, в полицейском управлении которого в начале 1990-х появился отдел по работе с сексуальными меньшинствами. Причем было это во времена, когда в немецком Уголовном кодексе еще сохранялась статья, предусматривавшая наказание за секс между мужчинами.

Ростом гомофобных настроений или рост толерантности полицейских?

Комиссар полиции Анне Грисбах (Anne Grießbach) в правоохранительных органах с 1996 года. Тогда, рассказывает она, над этой тематикой все только смеялись, но за двадцать лет многое изменилось. С 2017 года Анне работает в ЛГБТ-отделе берлинской полиции. Подобные подразделения есть, кроме Берлина, только в двух федеральных землях Германии - Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне.

Анне Грисбах

Их задача - снизить взаимные страхи в отношениях между полицейскими и ЛГБТ. Сотрудники отдела помогают, с одной стороны, представителям ЛГБТ-сообщества получить юридическую защиту после нападений. Другое направление работы - просветительская деятельность среди самих полицейских.

По словам Анне Грисбах, столь существенный скачок числа зарегистрированных нападений на представителей ЛГБТ-сообщества в Берлине можно объяснить не ростом гомофобных настроений в городе, а, наоборот, ростом толерантности среди полицейских - в результате жертвы нападений все меньше стесняются писать заявления в полицию. И таким образом правонарушения, которые бы раньше остались незамеченными и неучтенными, создают эту, на первый взгляд, пугающую статистику.

Себастьян Штипп

"Готовность сообщать в полицию о преступлениях на почве гомофобии в последнее время растет, - указывает Грисбах. - Растет и доверие к полиции. Но останавливаться на этом нельзя. Надо сделать так, чтобы никто не боялся писать заявление в полицию".

Ее коллега Себастьян Штипп (Sebastian Stipp) добавляет: "Раньше полиция преследовала ЛГБТ и заработала себе имидж врага. Теперь мы работаем над тем, чтобы вместо врагов стать партнерами ЛГБТ-сообщества. Потому что мы хотим, чтобы люди доверяли нам в том случае, если они становятся жертвами преступлений".

Сотни обращений в организацию помощи жертвам насилия

В некоммерческой организации "Манео", основанной 30 лет назад, занимаются помощью жертвам подобных нападений. За 2019 год здесь проконсультировали 760 человек. Отдельной строкой в своем годовом отчете "Манео" фиксирует нападения на ЛГБТ-беженцев - 28 случаев, 33 пострадавших. Каждый четверг "Манео" проводит консультации для ЛГБТ-беженцев и привлекает для помощи переводчиков с арабского, фарси, французского и русского языков.

Бастиан Финке

Директор "Манео" Бастиан Финке (Bastian Finke) согласен с объяснением полиции - зафиксированный статистикой рост числа нападений обусловлен не скачком гомофобии в Берлине, а, напротив, раскрепощением ЛГБТ-сообщества, представители которого все меньше опасаются обращаться за помощью в полицию.

Более того, по словам Финке, ЛГБТ-консультанты работают не только в полицейском управлении, но и во всех силовых структурах немецкой столицы - от районных отделений полиции до полицейской академии и контрразведки. "Все это - сигнал того, что в Берлине активно борются с насилием на почве гомофобии", - констатирует он.

"Хотел дать голос всем тем, кто подвергается нападениям"

Перед прошлогодними выборами в Европарламент Михаэль Флото установил у себя на балконе "смешанный" флаг - синее с золотыми звездами знамя ЕС и радужный символ ЛГБТ на нем. Полотнище, по словам Флото, оказалось на удивление стойким и выдержало все капризы погоды. Сам он хотя и недоволен низкой суммой штрафа, наложенного на его обидчиков, но признается, что вся эта история с побоями, полицией, судом и приговором лишь укрепила его веру в правовое государство.

ЛГБТ-отдел полиции Берлина

"Иногда мне хотелось отозвать заявление, - делится он. - Мне казалось, что я не выдержу всего этого. Мне было страшно от одной мысли, что я увижу в суде тех, кто меня избил, что должен буду смотреть им в глаза".

Но Флото поборол свои страхи - после знакомства с израильтянином, который из-за антисемитских нападок опасается говорить на иврите и носить кипу в общественных местах в Берлине. "Я решил встать на защиту всех тех, кто не может постоять за себя так, как я, - подчеркивает Михаэль Флото. - Я решил стать рупором всех тех, кто подвергается оскорблениям на почве антисемитизма и расизма".

А еще его впечатлила скорость, с которой его дело прошло инстанции берлинской полиции - от подачи заявления до звонка из ЛГБТ-отдела прошло всего лишь 12 часов - неслыханные темпы для столичной бюрократии, которая славится на всю Германию своей нерасторопностью.

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