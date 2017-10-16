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Гомосексуал

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "гомосексуал".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

30.04.2017 +++ Activists display placards in front of the Chancellery in Berlin on April 30, 2017, during a demonstration calling on Russian President to put an end to the persecution of gay men in Chechnya. The protestors called on German Chancellor Angela Merkel, who will meet Putin in Sochi on May 2, 2017, to raise the issue with him. / AFP PHOTO / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Российский гей рассказал о пытках в Чечне 16.10.2017

Максим Лапунов стал первым гомосексуалом, открыто заявившим, что его преследовали в Чечне из-за сексуальной ориентации, и подавшим заявление в Следственный комитет.
Ein Schatten eines Mannes fällt am 16.05.2013 in Berlin bei einer Protestaktion gegen das Barbie Dreamhouse auf eine Regenbogenfahne, dem Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung. Die Farben des Regenbogens sind weltweit ein Zeichen der Toleranz, Vielfalt, Vielfältigkeit, Hoffnung und Sehnsucht. Seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts ist das Regenbogenbanner mit sechs Farben ein internationales schwul-lesbisches Symbol. Foto: Jens Kalaene/dpa | Verwendung weltweit

Десятки геев из Чечни нашли убежище в Канаде 03.09.2017

Правозащитная организация Rainbow Railroad помогла более тридцати чеченским гомосексуалам, опасающимся за свою безопасность, перебраться в Канаду и получить там убежище.
Lesbian couple Sahar Mosleh (wheelchair) and Maryam Iranfar (pregnant) got a blessing from gay imam Ludovic-Mohamed Zahed from South Africa at a wedding ceremony outside 7-Eleven at Humlegårdsgatan in central Stockholm, Sweden, during Pride Stockholm 2014. 2014-08-01 (c) Roger Schederin | picture-alliance/dpa/R.Schederin

Имам-гомосексуал проведет службу в мечети Берлина 27.07.2017

Открытый гей Людовик-Мохаммед Захед проведет пятничную службу в либеральной мечети в Берлине. В своей проповеди мусульманский священнослужитель коснется тем гомосексуализма и феминизма.
picture-alliance/dpa/M.Voskresenskiy 2334792 Russia, Moscow. 12/08/2013 The concert in celebration of composer Tikhon Khrennikov's 100th anniversary performed on the Historic Main Stage of the Bolshoi Theater in Moscow. Mikhail Voskresenskiy/RIA Novosti

Почему постановка "Нуреев" в Большом театре попала в немилость (видео) 11.07.2017

В Большом театре перенесена премьера спектакля Кирилла Серебренникова "Нуреев". Решение принято за несколько дней до показа. DW разбиралась в возможных причинах отказа от премьеры.

От цензуры до самоцензуры: почему Большой театр отменил мировую премьеру спектакля "Нуреев" (11.07.2017) 11.07.2017

В Большом театре перенесена премьера спектакля "Нуреев". Решение принято всего за несколько дней до запланированного показа. DW разбиралась в возможных причинах отказа от премьеры.

Как Германия признала однополые браки (30.06.2017) 30.06.2017

Многие гомосексуальные пары в Германии надеются, что после принятия законопроекта о признании однополых браков, они смогут усыновить детей по тем же принципам, что и традиционные семьи.

Отцы и дети: кому нужна легализация однополых браков (30.06.2017) 30.06.2017

30 июня 2017 года бундестаг проголосовал за полную легализацию однополых браков в Германии. Согласно новому закону, однополые пары смогут усыновлять детей по тем же принципам, что и разнополые. Однополые союзы регистрируют в ФРГ с 2001 года, однако до принятия нового закона гомосексуальные пары могли оформлять свои отношения лишь в виде партнерств.
An unidentified couple kisses after a session of the lower house of parliament Bundestag voted on legalising same-sex marriage, in Berlin, Germany June 30, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Бундестаг ФРГ одобрил однополые браки 30.06.2017

В случае одобрения законопроекта бундесратом представители секс-меньшинств получат возможность заключать браки. Они будут иметь те же права, что и лица, состоящие в традиционных браках.
Warum darf man mit Antigay-Propaganda in RU werben? Schwule haben kein Zutritt hinter einer zerbrochener Glasscheibe in einem Ökoladen des Bauers Sterligow in Moskau (c) DW/E. Samedowa

Гомофобия как часть рекламной стратегии - в России это возможно 02.06.2017

Гвоздем рекламной кампании Германа Стерлигова стал запрет на вход в его магазины для гомосексуалов. Почему эта стратегия имеет шансы на успех в РФ, выясняла DW.
30.04.2017 +++ Activists display placards in front of the Chancellery in Berlin on April 30, 2017, during a demonstration calling on Russian President to put an end to the persecution of gay men in Chechnya. The protestors called on German Chancellor Angela Merkel, who will meet Putin in Sochi on May 2, 2017, to raise the issue with him. / AFP PHOTO / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

"Новая газета": В Чечне убили росгвардейца-гомосексуала 22.05.2017

В Чечне преследуют не только местных геев, свидетельствует журналистское расследование. Жертвами гомофобов становятся и этнические русские.
epa02797493 Members of the lesbian, gay, bisexual and transgender community participate in the 'Gay Pride Day' parade in the streets of Bogota, Colombia, on 26 June 2011. The community rally through the Colombian cities of Bogota, Medellin and Cali in defense of marriage between same sex couples and adoption. EPA/LEONARDO MUNOZ |

Гей из России, пытающийся получить убежище в США, задержан во Флориде 27.04.2017

Гей из России, пытающийся получить в США политическое убежище, задержан в Майами по подозрению в нарушении визового режима. Его адвокат считает действия властей абсурдом.

ЛГБТ-подростков в России лишают помощи (24.10.2016) 24.10.2016

Если в России набрать адрес сайта "Дети-404", в большинстве случаев появится сообщение Роскомнадзора о том, что данная страница внесена в реестр запрещенных. Проект, целью которого является оказание поддержки ЛГБТ-подросткам не закрыт, но работать стало сложнее. Подробности в репортаже DW.
Screenshot 21.10.2016 tge Federal Service for Supervision of Communications, Information, Technology and Mass Media Versionen: Englisch, Russisch

"Дети-404" отрицают гибель проекта 21.10.2016

В октябре Роскомнадзор внес сайт "Дети-404", поддерживающий ЛГБТ-подростков, в список запрещенных. О работе проекта в новых условиях в интервью DW рассказала Хана Корчемная.

DW Новости за 100 секунд (20.01.2016) 20.01.2016

В Давосе открылся Всемирный экономический форум. Теракт в Пакистане: погибли более 20 человек. Россия отказалась рассекречивать архивы КГБ и НКВД. Служба разведки МІ-5 - самый GAY-friendly работодатель в Британии.
Monsignor Krzysztof Charamsa, left, and his boyfriend Eduard, surname not given, pose for a photo as they leave a restaurant after a news conference in downtown Rome, Saturday Oct. 3, 2015. The Vatican on Saturday fired Charamsa who came out as gay on the eve of a big meeting of the world's bishops to discuss church outreach to gays, divorcees and more traditional Catholic families. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Ватикан может лишить священника сана за каминг-аут 04.10.2015

Польский священник публично заявил о гомосексуальности накануне проведения ассамблеи Синода епископов Римско-католической церкви. Представитель епископата вынес ему предупреждение, призвав вернуться "к служению Христу".
Vehículos de la policía bloquean el camino en la autopista Booker T. Washington en la plaza Bridgewater el miércoles 26 de agosto de 2015 en Moneta, Virginia luego de un tiroteo que costó la vida a un camarógrafo y una periodista. (Foto AP/Stephanie Klein-Davis/The Roanoke Times)

Стрелок в Виргинии объяснил свои действия "расовой войной" 27.08.2015

Экс-телерепортер Вестер Ли Флэнаган, убивший в прямом эфире двух бывших коллег в штате Виргиния, объяснил свои действия "расовой войной" в США. Он написал, что ощущал дискриминацию, будучи афроамериканцем и геем.
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