Гомосексуал

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30 июня 2017 года бундестаг проголосовал за полную легализацию однополых браков в Германии. Согласно новому закону, однополые пары смогут усыновлять детей по тем же принципам, что и разнополые. Однополые союзы регистрируют в ФРГ с 2001 года, однако до принятия нового закона гомосексуальные пары могли оформлять свои отношения лишь в виде партнерств.
Если в России набрать адрес сайта "Дети-404", в большинстве случаев появится сообщение Роскомнадзора о том, что данная страница внесена в реестр запрещенных. Проект, целью которого является оказание поддержки ЛГБТ-подросткам не закрыт, но работать стало сложнее. Подробности в репортаже DW.