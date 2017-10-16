Гомосексуал

Отцы и дети: кому нужна легализация однополых браков (30.06.2017)

30 июня 2017 года бундестаг проголосовал за полную легализацию однополых браков в Германии. Согласно новому закону, однополые пары смогут усыновлять детей по тем же принципам, что и разнополые. Однополые союзы регистрируют в ФРГ с 2001 года, однако до принятия нового закона гомосексуальные пары могли оформлять свои отношения лишь в виде партнерств.