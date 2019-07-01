 Голунов из-за засекречивания дела настаивает на общественном расследовании | Новости из Германии о России | DW | 11.11.2019

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Россия

Голунов из-за засекречивания дела настаивает на общественном расследовании

По словам адвоката журналиста, он вынужден "противостоять бездействию следствия". На заседании суда в Москве стало известно, что все материалы по делу находятся под грифом "секретно".

Иван Голунов

Иван Голунов (фото из архива)

Российский журналист, специальный корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов уверен, что "нужно заняться общественным расследованием", если "следствие не способно установить истину" по делу, по которому он ранее проходил в качестве обвиняемого. Соответствующее заявление репортер сделал в понедельник, 11 ноября.

По его мнению, к этому процессу можно привлечь "журналистов, других людей". Адвокат Голунова Сергей Бадамшин в свою очередь рассказал, что Генпрокуратура РФ не ответила на жалобу защиты относительно бездействия следствия.

Бадамшин просил передать материалы проверки из Следственного комитета РФ в Федеральную службу безопасности. При этом через два дня после подачи иска расследование было продлено на восемь месяцев.

"Противостоять бездействию следствия"

Контекст

Смягчать антинаркотические законы не требуется, заявил президент Путин. Но правозащитники считают: масштабы фабрикаций по наркоделам в РФ огромны и для этого применяются разные способы. (21.06.2019)

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Задержания демонстрантов, протестовавших в Москве против фабрикации уголовных дел, - ответ властей на освобождение Ивана Голунова. Репрессии - их главный инструмент, считает карикатурист Сергей Елкин. (13.06.2019)

"К сожалению, вместо того чтобы находиться по одну сторону со следствием и всячески способствовать раскрытию преступления в отношении Голунова, нам приходится противостоять бездействию следствия", - цитирует Бадамшина издание "МБХ медиа".

Между тем 11 ноября в ходе заседания Басманного районного суда Москвы со слов следователя стало известно, что все материалы дела засекречены.

"Возражаю против истребования материалов, поскольку теперь" все они "находятся под грифом "секретно", цитирует следователя "Интерфакс".

Дело Ивана Голунова

Дело корреспондента "Медузы" вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами. 36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" был задержан в Москве 6 июня и отправлен под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе, а эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков; на изъятых у него свертках нашли ДНК нескольких человек. 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное расследование прекращено.

По состоянию на ноябрь все следственные действия с Голуновым, находящимся теперь в статусе свидетеля, были закончены, но он до сих пор не признан потерпевшим.

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    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

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    Хотя самого Ивана Голунова на марше не было, его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

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    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

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    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


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