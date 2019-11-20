 Главой Еврогруппы избран ирландец Паскаль Донохью | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2020

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Европа

Главой Еврогруппы избран ирландец Паскаль Донохью

Еврогруппу, объединяющую 19 стран ЕС, возглавит министр финансов Ирландии Паскаль Донохью.

Новый глава Еврогруппы Паскаль Донохью

Новый глава Еврогруппы Паскаль Донохью

Новым главой Еврогруппы избран министр финансов Ирландии Паскаль Донохью. Кандидатура ирландца была одобрена всеми 19 странами Еврогруппы на заседании, прошедшем в формате видеоконференции, сообщил в четверг, 9 июля, в Twitter действующий глава организации португалец Мариу Сентену, который возглавит Национальный банк Португалии.

Кроме Донохью на этот пост претендовали министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям Испании Надия Кальвиньо и министр финансов Люксембурга Пьер Граменья.

Новый глава Еврогруппы избирается каждые два с половиной года. 45-летний Донохью с 2017 года возглавляет министерство финансов Ирландии, ранее занимал должность министра транспорта и по делам Европы. Еврогруппа объединяет 19 стран ЕС, в которых евро является официальной валютой. Раз в месяц организация проводит заседания на уровне министров экономики или финансов, на которых координирует политику входящих в нее стран.

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    Автор: Хелле Йеппесен


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