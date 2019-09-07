Главный приз Венецианского кинофестиваля получил "Джокер"

"Золотого льва" Венецианского кинофестиваля получил психологический триллер "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса. Церемония закрытия фестиваля прошла в субботу, 7 сентября.

"Джокер" посвящен предыстории ставшего культовым персонажа клоуна-злодея. В нем показывается, как психически больной мужчина становится главным противником супергероя Бэтмена. Роль Джокера в картине исполнил лауреат премий Grammy и "Золотой глобус" актер Хоакин Феникс.

Итоги 76-го Венецианского кинофестиваля

Гран-при жюри - второй по значимости награды киносмотра был удостоен режиссер Роман Полански за историческую драму фильм "Я осуждаю". В нем повествуется о резонансном деле Альфреда Дрейфуса, несправедливо осужденного на фоне антисемитских настроений во Франции в конце 19 века. Обладателя нескольких международных призов, включая "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, Полански в 1977 году обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. После ареста и предъявления обвинений режиссер в рамках судебного соглашения признал свою вину, однако накануне вынесения приговора бежал из США в Великобританию. А затем, чтобы избежать экстрадиции - во Францию.

"Серебряного льва" за лучшую режиссуру вручили шведскому кинорежиссеру Рою Андерссону за мелодраму "О бесконечности". Приз за лучший сценарий получил живущий в Гонконге режиссер Юньфань за анимационную ленту "Дом 7 по Черри Лейн".

Итальянец Лука Маринелли был назван лучшим актером за роль в картине "Мартин Иден". Лучшей актрисой стала француженка Ариан Аскарид, сыгравшая в драме "Глория Мунди".

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также: