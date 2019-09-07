 Главный приз Венецианского кинофестиваля получил ″Джокер″ | Новости из Германии о Европе | DW | 07.09.2019

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Европа

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил "Джокер"

Картина "Джокер" Тодда Филлипса - это история главного антагониста Бэтмена, роль которого исполнил актер Хоакин Феникс.

Режиссер Тодд Филлипс и актер Хоакин Феникс на церемонии вручения наград 76-го Венецианского кинофестиваля

Режиссер Тодд Филлипс и актер Хоакин Феникс на церемонии вручения наград 76-го Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва" Венецианского кинофестиваля получил психологический триллер "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса. Церемония закрытия фестиваля прошла в субботу, 7 сентября.

Контекст

В среду, 30 августа, начинается 74-й Венецианский кинофестиваль. В его программе как никогда представлен широкий спектр тем и жанров. (29.08.2017)

Решение режиссера было вызвано высказываниями некоторых швейцарских политиков, связанных с делом об изнасиловании в США. (12.08.2014)

"Джокер" посвящен предыстории ставшего культовым персонажа клоуна-злодея. В нем показывается, как психически больной мужчина становится главным противником супергероя Бэтмена. Роль Джокера в картине исполнил лауреат премий Grammy и "Золотой глобус" актер Хоакин Феникс.

Итоги 76-го Венецианского кинофестиваля

Гран-при жюри - второй по значимости награды киносмотра был удостоен режиссер Роман Полански за историческую драму фильм "Я осуждаю". В нем повествуется о резонансном деле Альфреда Дрейфуса, несправедливо осужденного на фоне антисемитских настроений во Франции в конце 19 века. Обладателя нескольких международных призов, включая "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, Полански в 1977 году обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. После ареста и предъявления обвинений режиссер в рамках судебного соглашения признал свою вину, однако накануне вынесения приговора бежал из США в Великобританию. А затем, чтобы избежать экстрадиции - во Францию.

"Серебряного льва" за лучшую режиссуру вручили шведскому кинорежиссеру Рою Андерссону за мелодраму "О бесконечности". Приз за лучший сценарий получил живущий в Гонконге режиссер Юньфань за анимационную ленту "Дом 7 по Черри Лейн".

Итальянец Лука Маринелли был назван лучшим актером за роль в картине "Мартин Иден". Лучшей актрисой стала француженка Ариан Аскарид, сыгравшая в драме "Глория Мунди".

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    Автор: Ефим Шуман


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Венецианский кинофестиваль

Контекст

Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

Вечером 9 сентября стали известны победители Венецианского кинофестиваля. Фотогалерея DW представляет обладателей "Золотого льва" и других лауреатов. (07.09.2017)  

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